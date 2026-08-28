B egegnungen mit Wespen (Vespula vulgaris) sind deshalb so unangenehm, weil sich die Viecher mit ihrem Schunkelflug wie Volltrunkene benehmen. Wesentlich lieber nachgerade willkommen ist mir die Europäische Hornisse (Vespa crabro) in ihrer stolzen Pracht, nicht zu verwechseln mit der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) in ihrer verschlagenen Kümmerlichkeit.

Die Asiatische Hornisse ist ein Arschloch und hat hier nichts zu suchen. Hockte ich bei Piaggio im Vorstand, würde ich meine kultigen Roller aus italienischer Fertigung Vespa Crabro nennen, die Billigvariante vom chinesischen Fließband ehrlicherweise Vespa Velutina.

Umso irritierender, was für Irritationen 12 Hornissen auslösen können, wenn sie, angelockt von einem hellen Strahler und ermöglicht durch ein „auf Kipp“ stehendes Fenster, sonore Brummkreise durch den Luftraum einer nächtlichen Küche ziehen. Meine beiden Besucher ergriffen sofort die Flucht ins Wohnzimmer, wo sie sich unter spitzen Schreien und weichen Kissen auf dem Sofa verbarrikadierten. Dabei interessieren sich Hornissen weder für Bier noch für Pflaumenkuchen. Sie attackieren nur bei direkter Bedrohung, Annäherung oder Erschütterung ihres Nestes.

Brennende Fackel

Ich mahnte streng zur Ruhe, öffnete sperrangelweit die Tür zum Garten und löschte alle Lichtquellen im Haus, bevor ich die Lampe auf der Terrasse einschaltete. Auf diese Weise konnten wir seelenruhig beobachten, wie alle Hornissen nacheinander den Weg ins Freie fanden. Und meine Besucher feierten mich, als wäre ich eine Figur von Jack London, die 12 Wölfe mit brennender Fackel vertrieben hat.

Am folgenden Morgen erwachte ich von schweren Schritten über meinem Kopf. Der Schornsteinfeger! Ganz vergessen! Der Schornstein! Das Nest im Schornstein! Halbnackt stürmte ich ins Freie – zu spät. Schon hatte der Schornsteinfeger seine Schornsteinfegerkugel in den Schornstein geworfen. Und das war eindeutig eine Bedrohung, Annäherung oder Erschütterung des Nestes. Die nackte Panik in den Augen des Schornsteinfegers werde ich nie vergessen. Sofort erhob sich ein biblisches Brausen, tief und zornig wie ein Geschwader aus Vesparollern mit Rennauspuff. Es war, als verdunkelte sich kurz der Himmel. Eine Wolke aus Wut hatte den Schornsteinfeger komplett verschluckt.

Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Allmählich entdunkelte sich der Himmel wieder. Auch die Wolke verzog sich und gab einen unversehrten, geradezu vergnügten Schornsteinfeger frei. „Das ist das größte Nest, das ich je gesehen habe“, erzählte er mir später bei Pflaumenkuchen und Bier: „Wären das Wespen gewesen, würden wir zwei Hübschen jetzt nicht hier sitzen.“ Eine einsame Hornisse patrouillierte quer über den Küchentisch. Wir waren in Sicherheit.