Die Wahrheit: Der Paternoster und ich
Es ist möglich, die Angst zu überwinden, einen dieser sehr, sehr alten Aufzüge zu besteigen, nur wie ist es danach mit dem Aussteigen …
E s war neulich in Ost-Berlin. Da gab es einen Paternoster. Es gab dort auch einen alten Pförtner. Der war in Livree gekleidet, wie ein Gespenst aus längst vergangener Zeit. Ich fragte schüchtern, ob denn der Paternoster führe – ich hatte dort früher schon öfters gefragt, da war der Paternoster aber immer defekt. Ja, er wäre heute ausnahmsweise mal nicht kaputt und führe, sagte der Pförtner. Wie jetzt? Der Paternoster ist nicht kaputt? Es war für mich schon zur liebgewonnenen Routine geworden, nach dem Paternoster zu fragen und enttäuscht wieder abzurauschen.
Allerdings, so fuhr der Pförtner nun fort, sei der Paternoster nur für Angestellte gedacht und nicht für Laufpublikum. Er könne mir daher nicht erlauben, dort einzusteigen. Ich atmete auf, denn ich hatte etwas Angst. Doch er sprach weiter: Wenn ich aber einfach in die Richtung des Paternosters schlenderte, dann könne er, der Pförtner, mich ja nicht mehr sehen und ich könne dann machen, was ich wolle.
Verdammt! Also gut! Ich schlenderte zum Paternoster. Wow, der fuhr schnell. Ich hatte in meiner grenzenlosen Naivität erwartet, man könne da ganz in Ruhe ein- und aussteigen, er würde womöglich sogar für die Fahrgäste kurz anhalten, aber Flötenpiepen! Der achtete meiner gar nicht. Ich musste erst sehr lange ein paar berufliche und legitimierte Paternoster-Nutzer beobachten, um festzustellen, wie die das machten. Bei ihnen sah es so einfach aus, sie schauten teilweise nicht mal von ihren Akten hoch. Ich hingegen zögerte. Sollte ich schon reinspringen, wenn die Kabine noch 50 Zentimeter unten wäre, oder sollte ich warten, bis sie auf der gleichen Ebene wie ich wäre? Oder mich superheldenhaft reinwerfen, wenn die Kabine schon 13 Zentimeter höher wäre?
Fröhliche Ein- und Aussteiger
Kabine um Kabine rauschte an mir vorbei, die Mitarbeiter des Bürohauses stiegen unentwegt unbeschwert ein und sprangen fröhlich schwatzend wieder raus. War ich denn feiger als sie?
Da fasste ich mir ein Herz, da packte mich der Mut und ich betete ein paar Vaterunser! Zwanzig Zentimeter bevor er meine Ebene erreicht hatte, sprang ich in den Paternoster und rollte mich ab. Geschafft! Oben, im siebten Stockwerk, wurde es plötzlich ziemlich dunkel, ich roch Maschinenöl und sah schemenhafte Zahnräder, Ketten und Geräte. Oder war es das Phantom des Paternosters?Nun packte mich eine neue Angst: Ich hatte mir noch gar nicht überlegt, wie ich wieder aussteigen könnte.
Das weiß ich bis heute nicht, aber die Angst ist einer gewissen Gleichgültigkeit gewichen. Ich fahre noch immer im Paternoster. Mal hoch, mal runter. Und wenn mich der Schalk packt, dann auch mal kopfüber. Hin und wieder kommt der nette Pförtner vorbei und bringt mir Wasser und Brot. Erst neulich erzählte er mir bei einer solchen Gelegenheit, Ost-Berlin werbe jetzt für Touristen mit einem Paternoster-Phantom. Das bin dann wohl ich.
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