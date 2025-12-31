Die Wahrheit: Ein Traum von einer Knallernacht
Normalerweise ist Donnerstag der Gedichtetag der Wahrheit, aber Silvester verlangt nach einem lyrischen Jahresabschluss für die geneigte Leserschaft.
O Gott, o Gott, der Rumtopf brennt
Die Uhr tickt stur der Zwölf entgegen
Die ersten Böller knallen schon
Teenager streunen durch den Regen
O weh, o weh, die Chips sind aus
Luftschlangen schlingen sich um Lampen
Konfetti flattert wild umher
Zwei Onkel streicheln ihre Wampen
O nein, o nein, der Karpfen flieht
Zwei Tanten streiten sich um Krapfen
Der Weihnachtsbaum sieht traurig aus
Am Boden liegen Tannenzapfen
Und endlich schlägt es Januar
Und endlich bumst und kracht und zischt es
Oma und Opa schlafen tief
Ein Kind ist weg! Kein Mensch vermisst es
Viel Ahh und Ohh – Raketenglanz
Sektgläser klirren, bersten, platzen
Ein Nachbar grölt im Treppenhaus
Vergeblich sucht man jetzt die Katzen
Krawumm, Krawäh! Es ebbt nun ab
Wir zählen auf der Uhr nun viere
Die ersten Gäste schnarchen laut
Ein Hund schleckt umgekippte Biere
O je, o je, der Schädel brummt
Wie kam man gestern nur ins Bettchen
Warum ist der Balkon kaputt
Und wem gehört denn dieses Frettchen
Egal! Willkommen, neues Jahr
Diesmal woll’n wir es besser machen
Die Müllmannautos fahren schon
Im Traum muss ich noch etwas lachen …
