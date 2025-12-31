piwik no script img

Die WahrheitEin Traum von einer Knallernacht

Normalerweise ist Donnerstag der Gedichtetag der Wahrheit, aber Silvester verlangt nach einem lyrischen Jahresabschluss für die geneigte Leserschaft.

Illustration: Ulrike Haseloff

Von

Corinna Stegemann

O Gott, o Gott, der Rumtopf brennt

Die Uhr tickt stur der Zwölf entgegen

Die ersten Böller knallen schon

Teenager streunen durch den Regen

O weh, o weh, die Chips sind aus

Luftschlangen schlingen sich um Lampen

Konfetti flattert wild umher

Zwei Onkel streicheln ihre Wampen

O nein, o nein, der Karpfen flieht

Zwei Tanten streiten sich um Krapfen

Der Weihnachtsbaum sieht traurig aus

Am Boden liegen Tannenzapfen

Und endlich schlägt es Januar

Und endlich bumst und kracht und zischt es

Oma und Opa schlafen tief

Ein Kind ist weg! Kein Mensch vermisst es

Viel Ahh und Ohh – Raketenglanz

Sektgläser klirren, bersten, platzen

Ein Nachbar grölt im Treppenhaus

Vergeblich sucht man jetzt die Katzen

Krawumm, Krawäh! Es ebbt nun ab

Wir zählen auf der Uhr nun viere

Die ersten Gäste schnarchen laut

Ein Hund schleckt umgekippte Biere

O je, o je, der Schädel brummt

Wie kam man gestern nur ins Bettchen

Warum ist der Balkon kaputt

Und wem gehört denn dieses Frettchen

Egal! Willkommen, neues Jahr

Diesmal woll’n wir es besser machen

Die Müllmannautos fahren schon

Im Traum muss ich noch etwas lachen …

1 Kommentar

 / 

  • DES EINEN FREUD, DES ANDERN LEID:



    DAZU SIND VIELE NICHT BEREIT



    /



    Am Jahreswechsel scheint fatal,



    Wie man das Glück fordert heraus,



    Es geht doch auch um das Schicksal,



    Dass man das Beste macht daraus.



    /



    Dazu gehört auch das Brauchtum



    Der Umgang mit dem Feuerwerken,



    Der diesbezügliche Konsum,



    Betroffene das schmerzhaft merken.



    /



    Passiv ein Knalltrauma erlitten



    Und vom Feinstaub fast übersät:



    Hier darf man jetzt doch nicht mehr bitten,



    Dass es woanders besser geht.



    /



    In Holland, bei westlichen Nachbarn,



    Die so oft sind sehr liberal,



    Sie das bald daher runterfahrn,



    Also heuer das letztes Mal.



    /



    So wollen sie dies unterstützen:



    Dass Vermeidbares nicht passiert,



    Dem Gesundheitssystem selber nützen,



    Damit dies nicht nachts kollabiert.



    /



    Dort wurden Hände amputiert,



    Knalltrauma wurde attestiert,



    Bei Bedarf scharf enukleiert



    Auge, das nicht mehr funktioniert,



    /



    Bei Männern, die sind stockbesoffen,



    Schnittwunden sauber dort vernäht.



    Auch Tiere sind oft mit betroffen,



    Hund, der vor Angst nicht mehr raus geht.



    /



    Oder der wollte apportieren,



    Was gezündet doch längst schon war,



    Der konnte doch nicht selbst kapieren



    Für seinen Kiefer die Gefahr.



    /



    Silvester 2025 -vielleicht auch eine Zeitenwende?

