O Gott, o Gott, der Rumtopf brennt

Die Uhr tickt stur der Zwölf entgegen

Die ersten Böller knallen schon

Teenager streunen durch den Regen

O weh, o weh, die Chips sind aus

Luftschlangen schlingen sich um Lampen

Konfetti flattert wild umher

Zwei Onkel streicheln ihre Wampen

O nein, o nein, der Karpfen flieht

Zwei Tanten streiten sich um Krapfen

Der Weihnachtsbaum sieht traurig aus

Am Boden liegen Tannenzapfen

Und endlich schlägt es Januar

Und endlich bumst und kracht und zischt es

Oma und Opa schlafen tief

Ein Kind ist weg! Kein Mensch vermisst es

Viel Ahh und Ohh – Raketenglanz

Sektgläser klirren, bersten, platzen

Ein Nachbar grölt im Treppenhaus

Vergeblich sucht man jetzt die Katzen

Krawumm, Krawäh! Es ebbt nun ab

Wir zählen auf der Uhr nun viere

Die ersten Gäste schnarchen laut

Ein Hund schleckt umgekippte Biere

O je, o je, der Schädel brummt

Wie kam man gestern nur ins Bettchen

Warum ist der Balkon kaputt

Und wem gehört denn dieses Frettchen

Egal! Willkommen, neues Jahr

Diesmal woll’n wir es besser machen

Die Müllmannautos fahren schon

Im Traum muss ich noch etwas lachen …