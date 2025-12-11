piwik no script img

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über lyrisch durchgerüttelte Tage erfreuen.

Gisbert Amm

Von

Gisbert Amm

Am Montag bin ich immer schlapp,

das nervt mich immer schlimmer ab.

Am Dienstag ist mir immer flau.

Mein Kopf dröhnt mit Geflimmer, au!

Am Mittwoch ist mir immer schlecht,

das wird ja immer schlimmer, echt!

Am Donnerstag tut's immer weh,

ich werde alt und wimmer eh.

Am Freitag bin ich immer stumm,

da geht hier der Verstimmer um.

Am Samstag schließ ich immer zu

und bleib in meinem Zimmer, uh!

Und Sonntagnacht geht immer dann,

wenn ich nicht will, der Dimmer an.

