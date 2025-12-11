Die Wahrheit: Schüttelwoche
Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit: Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über lyrisch durchgerüttelte Tage erfreuen.
Am Montag bin ich immer schlapp,
das nervt mich immer schlimmer ab.
Am Dienstag ist mir immer flau.
Mein Kopf dröhnt mit Geflimmer, au!
Am Mittwoch ist mir immer schlecht,
das wird ja immer schlimmer, echt!
Am Donnerstag tut's immer weh,
ich werde alt und wimmer eh.
Am Freitag bin ich immer stumm,
da geht hier der Verstimmer um.
Am Samstag schließ ich immer zu
und bleib in meinem Zimmer, uh!
Und Sonntagnacht geht immer dann,
wenn ich nicht will, der Dimmer an.
