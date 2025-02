Mit Spott behäuft wird, wer sie trägt / und schätzt, an eisig kalten Tagen. / Das hat mich oft schon aufgeregt. / Wenn sie noch „Liebestöter“ sagen.

Die Liebe hat, solang sie an ist, / gar nicht recht begonnen, richtig? / Ob Lange, Kurze dann am Mann ist, / ist diesbezüglich nicht so wichtig.

Nur Slip im Winter? Mann, wie peinlich. / Du läufst Gefahr, spontan zu kränkeln. / Was macht die Liebe unwahrscheinlich? / Ein Typ mit blau gefror’nen Schenkeln.

Soll dieser Anblick sie verführen? / Es weiß doch, wem’s an Hirn nicht hapert: / Wenn Mitleid herrscht, wird nichts passieren. / Weil Eros selten zähneklappert.

Ich nenn die Klassiker mein eigen. / Aus Feinripp, Cotton und Viskose. / Nie werd ich schamhaft sie verschweigen: / Meine lange Unterhose.