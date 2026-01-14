piwik no script img

Die Kunst der WocheDer Körper zwischen Hütten und Plattenbau

Sophie Jung
von Sophie Jung

Beverly Buchanan lässt Architekturen verwittern. Sven Johne denkt über den militarisierten Körper nach – und Trey Abdella wird winterwütend.

Kleine Hütten aus Holzstücken und Knöpfen von der Künstlerin Beverly Buchanan
Die sogenannten Shacks von Beverly Buchanan im Haus am Waldsee Foto: Julian Blum

W ie es sich wohl in den Hütten lebt, in diesen kleinen Verschlägen aus verwittertem Holz und – süß – mit zusammengeklaubten Knöpfen verziert? In den großzügigen Räumen im Haus am Waldsee schrumpfen die behelfsmäßigen Klohäuschen, die Kirchen mit krummem Christenkreuz auf dem Dach oder die scheinbar gleich zusammenfallenden Behausungen noch ein bisschen mehr ein. Sie sind nur eine Miniaturwelt, eine Art Slum im Puppenformat, aufgebaut in einer tatsächlichen Berliner Villa, die ein Investor Anfang des 20. Jahrhunderts als Teil einer Villenkolonie errichten ließ. Die gesellschaftlichen Kontraste sind räumlich spürbar, denen die US-amerikanische Künstlerin Beverly Buchanan mit ihren hier gezeigten Bildhauerarbeiten, Zeichnungen, Texten und Filmen nachgeht.

Was das Gebaute über Gesellschaft und Leben erzählen kann, interessierte Beverly Buchanan, die 2015 im Alter von 74 Jahren verstarb. Schon in den 70ern, während ihrer Zeit in New York, versuchte sie mit ihren Black Walls den Verfall der Stadt künstlerisch zu bearbeiten, ließ auf Platten mit schwarzen Oberflächen die Erosion von Fassaden sichtbar werden.

Im Haus am Waldsee sind ihre architektonischen Fragmente aus Beton zu sehen. Kleine abstrakte Formen, auf dem feinen Parkettboden aufgereiht, fast wie Skulpturen des Minimalismus. Nur nicht so marktkonform slick, sondern rau und verwittert sind sie.

Aneinandergereihte Stadtansichten
Sven Johne: „ Arms & Hands“, Detail Foto: Courtesy of the artist and Klemm’s, Berlin

Auch bei Klemm’s geht es um die Versehrtheit von Architekturen und Räumen – und um den Körper, den Körper nach dem Krieg. Dafür begegnet Sven Johne auf einer alten Videoaufnahme seinem 1990er-Jahre-Ich. Bei einer Performance als Kunststudent ließ sich der 1976 Geborene nackt abkärchern. Während sich auf der Haut des jungen Johne vom harten Wasserstrahl immer mehr rote Schlieren bilden, erzählt seine heutige Stimme aus dem Off von den Männern seiner Familie.

Die Ausstellungen

Beverly Buchanan (mit Ima Abasi-Okon): „Weathering“. Haus am Waldsee. Bis 1.2. Argentinische Allee 30. Di. – So. 11-18Uhr. Eintritt: 9/6 Euro

Sven Johne: „Eternal 20th Century“. Klemm's. Bis 17.1. Leipziger Str. 57. Mi. – Sa. 12-18Uhr

Trey Abdella: „Cold Front“. Kraupa-Tuskany Zeidler. Bis 18.2. Kohlfurther Str. 41/43. Di. – Sa. 11-18Uhr

Sie seien alle akkurate Soldaten gewesen in der Wehrmacht oder in der Nationalen Volksarmee der DDR, in seiner ostdeutschen Nachwendejugend sei man in die Bundeswehr gegangen.

Derweil hängen auf der gegenüberliegenden Wand Fotografien von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Man sieht auf den aneinandergereihten Schwarz-Weiß-Bildern die von Kriegsgerät entstellten Gesichter, mit Prothesen grob wieder geflickt. Doch ihre Münder sind von Händen verdeckt, heutige Hände, wie es die Farbfotografien zeigen. Der pflichtbewusste Soldat darf also nicht sprechen. Aber die Architektur tut es, wenn Johne auf einer weiteren Wand Schwarz-Weiß-Fotografien von historischen Stadtzentren im Odergebiet zeigt. Nichts hat der Zweite Weltkrieg von ihrer Geschichte übrig gelassen.

Bild mit Tannenbaum und projiziertem Jerry aus der besprochenen Ausstellung
Trey Abdella: „Outdoor Cat“, 2025 Foto: Julian Blum; Courtesy the artist and Kraupa-Tuskany Zeidler

Bei Kraupa-Tuskany Zeidler ist dann das absolute Kontrastprogramm zu sehen. Der New Yorker Künstler Trey Abdella, Jahrgang 1994, hat hier Winter und Weihnachten zum Kommerz-Horror inszeniert. Nichts Neues eigentlich. Aber wie er hier auf seinen bildhauerisch ausbrechenden Leinwänden die kitschige, von Eiskristallen übersähte Deko-Malerei im Stil der weihnachtlichen Coca-Cola-Werbung mit rosigwangigen Kindergesichtern, Schlittschuhidylle und schmonzettenhafter Liebesromantik mit schwelender Aggression in Abgründe wirft, kann man sich einmal anschauen. Da schimpfen Tom und Jerry, und Engel versinken im Zuckerguss.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Sophie Jung

Sophie Jung

 Kunstredakteurin
Themen #Berliner Galerien #Berlin Ausstellung #taz Plan #Stadt #zeitgenössische Kunst #Installation
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick in die Ausstellung von Seth Price
Die Kunst der Woche Die Maschinen und wir
Kolumne Berliner Galerien von Beate Scheder

Trisha Baga und Seth Price lassen bei Société und Isabella Bortolozzi Analoges und Dialoges überlagern. Die Ausstellungen laufen noch bis Mitte Januar.

Ein Relief aus Papier hängt an einer Wand. Es besteht aus den Seiten eines Telefonbuchs, aus denen feine Ausschnitte und Linienverläfue herausgetrennt wurden.
Die Kunst der Woche Lebendige Linien
Kolumne Berliner Galerien von Noemi Molitor

Einige Linien ziehen sich durch ein Kunstjahr. Andere Linien durch ein ganzes Leben. Im Museum Reinickendorf wird die Linie derweil neu imaginiert.

Ein Sockel, von dem ein Pferd steigt, in einer Ausstellung
Die Kunst der Woche Das Gefühl einer alten Bekanntschaft
Kolumne Berliner Galerien von Sophie Jung

Farben, Materialien, Utensilien: Zum Jahresende fühlt sich alles retro an – etwa „HipHop“ von Jac Leirner oder die Wachsmalereien von Nikolas Gambaroff.

taz plan

Bewegungstermine und Kulturempfehlungen für Berlin

Konzertempfehlungen für Berlin Zwischen Kontemplation und Eklektizismus
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Das Jahr beginnt mit „Unerhörter Musik“, die wie Grummeln klingt. Man kann sich aber auch durch performative Zeitreisen nochmal gedanklich ausklinken.

2.1.2026

Ein Relief aus Papier hängt an einer Wand. Es besteht aus den Seiten eines Telefonbuchs, aus denen feine Ausschnitte und Linienverläfue herausgetrennt wurden.
Die Kunst der Woche Lebendige Linien
Kolumne Berliner Galerien von Noemi Molitor

Einige Linien ziehen sich durch ein Kunstjahr. Andere Linien durch ein ganzes Leben. Im Museum Reinickendorf wird die Linie derweil neu imaginiert.

23.12.2025

Griechische Polizisten schützen den großen Weihnachtsbaum auf dem Syntagmaplatz in Athen im Jahr 2008, wo Demonstrant:innen Müll in den Baum gehängt haben
Weihnachten ohne Familie Solidarität statt Familienzwang und Einsamkeit
Kolumne Bewegung von Timm Kühn

An den Feiertagen wird in der Familie gern Geborgenheit simuliert. Zum Glück gibt es Angebote für alle, die da nicht mitmachen können oder wollen.

22.12.2025

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Massenproteste in Iran Weder Mullah noch Schah!
2
Schulschließungen wegen Winter So kalt sollten uns Eis und Schnee nicht erwischen
3
Umweltschäden durch Überdüngung Dein Billigbrötchen killt Fische in der Ostsee
4
Aufstand in Iran Das religiöse Zombie-Regime ist am Ende
5
Proteste in Iran Die kreisläufige Form der Geschichte
6
Warum schreibt niemand mehr Verrisse? Schuld sind auch wir selbst