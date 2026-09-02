Demografie und Familienplanung: Auch wegen der Wohnungsnot gibt es zu wenig Kinder
Der Kinderwunsch in Deutschland nimmt ab. Globale Krisen, Wohnungsnot und Arbeitsmarkt sind Hindernisse für die Familiengründung.
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