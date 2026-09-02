piwik no script img

Demografie und FamilienplanungAuch wegen der Wohnungsnot gibt es zu wenig Kinder

Der Kinderwunsch in Deutschland nimmt ab. Globale Krisen, Wohnungsnot und Arbeitsmarkt sind Hindernisse für die Familiengründung.

Zwei Kinder in Mickey Maus Tshirts sitzen im Sommer vor einem Haus auf dem Boden und lesen. Neben ihnen steht ein pinkes Fahrrad
Das was Millenials hatten, werden ihre Kinder nie haben

Foto: Wolfgang Thieme/picture-alliance/Zentralbild/dpa

Barbara Dribbusch

Von

Barbara Dribbusch

Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema

klimawandel

0 Kommentare

meistkommentiert