piwik no script img

DVD „Cartoon Roots“ aus US-ZwanzigernEine Sadomaso-Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf

Max und Dave Fleischer waren vor Walt Disney Größen des US-Animationsfilms. „Cartoon Roots: Back to the Inkwell“ versammelt ihre trickreichen Clips.

Ausschnitt aus einem Cartoon: Ein Clown sagt: "You don't mean to say that this is high art"
Ist das eigentlich Kunst? Szene aus „Cartoon Roots: Back to the Inkwell“ Comic: Cartoons On Film

Von

Ekkehard Knörer

Es war das Jahr 1923. Die heute viel zu vergessene New Yorker Filmproduzentin und -verleiherin Margaret J. Winkler war die wichtigste Person in der Welt des Zeichentrickfilms. Als sie die Rechte an zwei ihrer erfolgreichsten Cartoonserien zu verlieren drohte, kamen zwei völlig unbekannte Brüder auf sie zu, Roy und Walt Disney, und präsentierten ihr eine eigene Serie, Titel: „Alice in Wonderland“. Winkler war sofort überzeugt und nahm die beiden unter Vertrag. Der Rest ist dann, wie man so sagt, Geschichte, auch wenn es noch mehr als ein Jahrzehnt dauerte, bis Disney zum dominierenden Animationsstudio wurde.

Bis in die Dreißiger waren zwei andere Brüder sehr viel berühmter als die Disneys. Max und Dave Fleischers Cartoons unter dem Titel „Out of the Inkwell“ waren eine der beiden Serien, an denen Winkler die Rechte im Jahr 1923 dann auch wirklich verlor. Die Serie existierte da schon seit ein paar Jahren und wurde auch noch einige Jahre erfolgreich weitergeführt. Das Prinzip war auf den ersten Blick simpel und immer dasselbe – wie bei den meisten Cartoons von George Herrimans „Krazy Kat“ bis zu „Bugs Bunny“.

Stets sieht man in den fünf, sechs, sieben Minuten langen Filmen Max Fleischer an seinem Zeichentisch, vor sich die leere Leinwand. Er tunkt seinen Füller in ein Tintenfass (daher der Titel: „Aus dem Tintenfass“) und schnell ist das weiße Blatt vor ihm belebt. Der Strip endet regelmäßig damit, dass die gezeichnete Figur zurück ins Tintenfass springt. Der Clou dabei, oder ein Clou von zwei oder drei: Der Zeichner selbst und sein Studio sind real, mit einer 16-mm-Kamera aufgezeichnet. Animiert ist nur, was auf der Leinwand passiert. Zumindest zunächst.

Sabotage eines Rendezvous

Dann nämlich Clou Nummer zwei: Die Grenzen zwischen der realen und der gezeichneten Welt erweisen sich stets als äußerst durchlässig. Nicht nur bringt die zeichnende Hand mit Füller und Tinte Leben hervor. Die lebendige Figur, ein immer wiederkehrender Clown (der irgendwann den Namen Koko bekommt), verlässt regelmäßig sein Blatt und die gezeichnete Welt, um in der realen Welt dem von sich selbst gespielten realen Zeichner Max Fleischer teils recht übel mitzuspielen, etwa indem er ein Rendezvous per Autofahrt sabotiert.

Die DVD

„Cartoon Roots: Back to the Inkwell“ (USA 1920-1922, Regie: Dave Fleischer). Die DVD/Bluray-Kombo ist leider am besten über amazon.com aus den USA zu beziehen, für rund 30 Euro (inkl. Lieferung)

Der allerdings rächt sich und schont seine Figur keineswegs: Mal wird sie entblößt, mal in Ketten gelegt, mal mit Fliegen gepiesackt. Eine Sadomasobeziehung, tricky und meta, noch dazu zwischen Schöpfer und Geschöpf.

Clou Nummer drei: die von Max Fleischer entwickelte Technik der „Rotoskopie“, die im Prinzip bis heute benutzt wird. Dafür wird per technischer Vorrichtung eine real gefilmte Bewegung Bild für Bild nachgezeichnet und so ungeheuer lebensnah und lebendig animiert. Koko der Clown – real von Max’ Bruder Dave vorgespielt (der bei den Strips auch die Regie geführt hat) – ist ein Wirbelwind sondergleichen: springt, rennt, macht Salto, klettert animiert die reale Hauswand hinunter und wieder hinauf, er ist als Animationsfigur quasi die Lebendigkeit selbst.

Sex-Ikone „Betty Boop“

Auch nach „Out of the Inkwell“ hatten die Fleischers große Erfolge, von der selbstbewusst-wilden Sex-Ikone „Betty Boop“ bis zu den ersten Superman-Animationen in den frühen vierziger Jahren. Nicht zuletzt der Aufstieg der Disney-Studios mit ihren viel braveren Filmen drängte die Fleischer Studios zunehmend in den Schatten. In den vierziger Jahren gingen sie in die Insolvenz.

Eine jetzt erschienene DVD mit restaurierten Versionen vieler „Out of the Inkwell“-Filme konnte der Privatsammler Tommy José States nur per Kickstarter finanzieren. Einen Eindruck von Fleischers Werken kann man sich auf Youtube verschaffen. Aber der real deal ist die DVD.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Cartoon #Walt Disney Studios #DVD #Animationsfilm #Geschichte
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Gus Dirks: Ausschnitt aus "An Easter Hold-Up", ganzseitiges Wimmelbild aus einer US-Zeitungsausgabe vom 8. April 1900
Schau zu Märchen und Comics in Kassel Wenn Fische Menschen mit Tabak ködern

Die Ausstellung „Ich, das Tier“ in der Kasseler Grimmwelt zeigt die Entwicklung anthropomorpher Tierfiguren vom Märchen bis zum Zeitungs-Comicstrip.

Von Ralph Trommer
Ein Mann und eine Frau halten sich an den Händen und schauen in den Himmel
Neue „Schneewittchen“-Verfilmung Besetz das Schloss!

Disney recycelt seinen Klassiker „Schneewittchen“ als Realfilm. Der ist künstlicher als das Zeichentrickoriginal und mit einigem Ballast beschwert.

Von Jenni Zylka
Walt Disney zeigt 1931 einer Katze einen Mickey-Mouse-Cartoon
100 Jahre Disney Von der Maus zum Blockbuster

Der US-Konzern Walt Disney Company wird 100: Ein kritischer Streifzug vom frühen Ruhm eines Start-ups in Hollywood bis zur globalen Medienmarke.

Von Ralph Trommer
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
2
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
3
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
4
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
5
USA verlassen Weltklimarat Wenn Dummheit regiert
6
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen