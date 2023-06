Cherson nach Zerstörung des Staudamms : Erst Bomben, jetzt Wasser

In der Region Cherson steigt nach dem Dammbruch am Dnipro-Fluss der Wasserpegel. Eine Katastrophe bahnt sich an.

Heute ist der schwärzeste Tag in der Geschichte von Nowa Kachowka“, sagt Wolodimir Kowalenko. „Das Wasserkraftwerk Kachowka, dank dem unsere Stadt gegründet wurde, ist völlig zerstört“, so der Bürgermeister des Ortes.

Am Dienstag gegen 2.30 Uhr ist der Damm des Wasserkraftwerks Kachowka in der südukrainischen Region Cherson kollabiert, das Kraftwerk selbst ist vollständig zerstört. Aus dem Kachowka-Stausee bahnten sich Wassermassen ihren Weg zu den flussabwärts gelegenen Siedlungen.

Insgesamt 80 Siedlungen sind von der Überschwemmung betroffen, bislang stehen laut offiziellen Angaben 600 Häuser unter Wasser. Rund 16.000 Menschen gelten als direkt gefährdet. Die ukrainischen Behörden der Region kündigten umgehend die Evakuierung der Bevölkerung aus der Stadt Cherson und den angrenzenden Küstendörfern an. Dort ist man sicher: Die russische Armee hat den Damm gesprengt.

Bewoh­ne­r*in­nen von Nowa Kachowka berichten, dass sie am Vorabend der Explosion einen ungewöhnlichen Aufmarsch von russischem Militär rund um das Wasserkraftwerk und in den nahegelegenen Siedlungen beobachtet hätten.

Wie ein Kartenhaus zusammengebrochen

Auch Kraftwerksmitarbeiter behaupten, dass die russische Armee einen Teil des Staudamms und den Maschinenraum gesprengt hätten. Dadurch sei die Konstruktion wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Bereits im Herbst 2022 hätten die Besatzer mit der Verminung der Kraftwerksanlagen begonnen. Im November, als sie sich aus der Stadt Cherson zurückzogen, sollen sie einen Teil der Brücke über den Staudamm gesprengt haben.

„Bis 11 Uhr waren 16 Tore des Kraftwerks, das Verwaltungsgebäude und ein Erddamm zwischen dem Wasserkraftwerk und der Kachowska-Schleuse zerstört – die Station kann nicht wieder instand gesetzt werden“, präzisiert Ihor Syrota, Generaldirektor des Unternehmens Ukrhydroenergo, das Ausmaß der Zerstörung. Am Dienstagmorgen wurde im Kachowkaer Stausee ein Sinken des Pegelstandes mit 16 Zentimetern pro Stunde beobachtet. Nach vorläufigen Prognosen werden in den kommenden vier Tagen die ersten Folgen der Katastrophe im Wasserkraftwerk ihren Höhepunkt erreichen.

Vertreter der Besatzungsbehörden der Region Cherson hatten zunächst Informationen über die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowska dementiert. Wenig später räumte der Leiter der von Russland eingesetzten Verwaltung in Nowa Kachowka, Wolodimir Leontjew, die Zerstörung des oberen Teils des Wasserkraftwerkes ein. Am Dienstagmittag rief Leontjew den „örtlichen Ausnahmezustand“ aus. Kurz darauf meldeten russische Telegramkanäle dann doch die Vorbereitung zur sofortigen Evakuierung der Bevölkerung in den Gemeinden Nowa Kachowka, Hola Prystan und Oleschky, „aufgrund eines plötzlichen Anstiegs des Wasserstandes“.

In den befreiten Gebieten am rechten Ufer des Dnipro hatten die Behörden bereits Dienstagmorgen um 6 Uhr 45 Uhr die Evakuierung der Bevölkerung angeordnet. Mittags waren aus der Stadt Cherson bereits mehr als 800 Menschen, aus dem Dorf Tjahynka 20 Menschen evakuiert worden. In allen Gemeinden rechts des Dnipro wurden Evakuierungs- und Katastrophenschutzzentren eingerichtet. In der Stadt Cherson selber war der Wasserstand bereits um 2 Meter gestiegen – der Leiter der Chersoner Militäradministration Oleksandr Prokudin erwartet, dass der Wasserstand hier auf 3 Meter ansteigen könnte.

Maschinenöl fließt in den Fluss

Und das hat einiges zur Folge: Nach Informationen aus dem Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sind durch die Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka bereits mindestens 150 Tonnen Maschinenöl in den Fluss Dnipro gelangt, mehr als 300 Tonnen könnten noch folgen.

Andernorts werden hingegen sinkende Pegel gemeldet. Ein­woh­ne­r*in­nen des Gebietes Cherson melden bereits einen sinkenden Wasserstand im Nord-Krim-Kanals. Sie berichten von ständigen Explosionen von Sprengkörpern entlang dem gesamten Kanalufer: Ein Grund könnten die nun explodierenden Minen sein, die das russische Militär überall verteilt hatte.

Am rechten Dnipro-Ufer, dem von der Ukraine zurückeroberten Gebiet, berichten Ein­woh­ne­r*in­nen zudem von überfluteten Gullys. „Bei uns riecht es überall nach Ruß und Schlick“, erzählte eine Bewohnerin des Dorfes Dniprjany. Sorgen machen sich die Menschen der Region über die Situation im Atomkraftwerk Saporischschja, das von einem ausreichend hohen Wasserstand im Kachowkaer Stausee abhängig ist.

Befürchtungen dieser Art teilt auch Ihor Pylypenko, Professor für Geographie an der Staatlichen Universität Cherson. Ihm zufolge könnten die Abschaltung des Kernkraftwerks Saporischschja und ein Wassermangel in den trockenen Regionen der Gebiete Cherson und Saporischschja drohen. Mindestens 400.000 Menschen im Süden der Ukraine hätten keine Trinkwasserversorgung mehr, wären ohne Bewässerungsmöglichkeiten ihrer Felder.

Angst vor Nahrungsmittelknappheit

Trockenheit oder komplette Überschwemmung – die verheerenden Folgen des Dammbruchs sind schon jetzt erkennbar: „Das Unternehmen Nibulon, einem der größten Getreideproduzenten in Europa, wurde überflutet“, sagt die Chefredakteurin der Zeitung Ukrainskiy Pivden, Lidija Prigorewa. “Das Wasser kam plötzlich und schnell, aber Experten haben uns gesagt, dass die riesige Welle, die den Menschen Angst macht und die es bereits im Jahr 1941 gab, nicht kommen wird“, fügt sie hinzu.

Prigorewa spricht von Flüssen, die nun wieder auftauchen, nachdem Menschen jahrzehntelang auf deren trockenen Betten gelaufen waren. Noch herrscht in der Stadt keine Panik, aber viele Ein­woh­ne­r*in­nen haben angefangen zu hamstern, vor allem diejenigen, die in den oberen Stockwerken leben.

Zu den Aufgaben der Behörden gehört neben den Evakuierungen auch die Überwachung von Gebäuden, um mögliche Plünderungen zu verhindern. Ein weiteres Problem sind Tiere in Gefangenschaft, die sich möglicherweise nicht selbst befreien können. Die Polizei hat deshalb dazu aufgerufen, Tiere zu retten – von ihren Ketten und aus ihren Käfigen zu befreien, wenn möglich, mitzunehmen. Videos von Bibern auf der Straße machten auf sozialen Netzwerken die Runde.

In einer offiziellen Stellungnahme äußerte sich am Dienstag die Regionaldirektorin für Eurasien des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Ariane Bauer, zur vielfachen Notlage vor Ort. “Die Überschwemmungen lassen Zehntausende in einer katastrophalen humanitären Lage. Schäden an kritischer Infrastruktur können ganze Gemeinden in Verzweiflung stürzen. Das humanitäre Völkerrecht kann entscheidenden Schutz bieten, aber nur, wenn die Staaten ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen“, sagte Bauer.

Hilfe über überschwemmte Straßen

In Koordination mit dem Ministerium für Infrastruktur der Ukraine, mit der Chersoner Militäradministration und dem Gouverneur des Gebiets Cherson haben NGOs, die seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine humanitäre Hilfe verteilen, eine gemeinsame Hilfsmission in der überfluteten Gegend gestartet. Eine dieser Zivilorganisationen ist die US-amerikanische Global Empowerment Mission (GEM).

Einen Tag vor der Zerstörung des Staudamms von Nowa Kachowka hatte die NGO zufällig eine ihrer zehn Verteilungsgruppen in benachbarten Dörfern im Einsatz. Geländewagen und zusätzliches Personal wurden kurzfristig von Kyjiw nach Cherson gesendet, um die Bevölkerung mit Wasser, Lebensmittel, Generatoren und Erste Hilfe zu versorgen. Doch viele Straßen sind vom Wasser bereits weggespült worden, die Zufahrt außerhalb der großen Städte dadurch stark erschwert.

Doch wo Busse noch fahren können, bringen sie die Ein­woh­ne­r*in­nen von Cherson-Stadt bis Mykolajiw, von wo sie dann mit der Bahn weiter Richtung Kyjiw gebracht werden. In der ukrainischen Hauptstadt werden Unterkünfte für bis zu 3.000 Menschen eingerichtet. “Aber das Hauptproblem ist nicht das Wasser, das alles überflutet, sondern die permanenten russischen Beschüsse, die über unsere Köpfe weitergehen“, erzählt der Leiter des GEMs in der Ukraine, Andrew Negrych.

Auch die Caritas hat bereits erste Hilfsmaßnahmen im Kriesengebiet eingeleitet – Hilfszentren wurden in den Städten Odessa und Mykolajiw, trotz des täglichen Beschusses, eingerichtet. Laut Caritas besteht der größte Hilfebedarf derzeit an Trinkwasser, Nahrungs- und Hygienemitteln sowie Unterkünften.

Manche haben nichts mitgekriegt

Doch die Hilfsorganisationen rechnen auch mit einem weiteren Problem: Da die Strom- und Internetleitungen in der Region Cherson nicht flächendeckend funktionieren, schließen die Hel­fe­r*in­nen nicht aus, dass manche Ein­woh­ne­r*in von der Gefahr noch nichts mitbekommen hat. “Wir suchen gezielt nach Einwohner*innen, die möglicherweise in Gebäuden eingesperrt wurden – vor allem die ältere Bevölkerung“, erklärt Negrych.

Zugleich hat der ukrainische Staat bereits im vergangenen Winter viele Menschen bereits evakuiert, die sich aufgrund des nicht funktionierenden Strom- und Wärmenetzes in der Stadt in andere Regionen haben bringen lassen. Nun ist die Evakuierung auch dadurch erschwert, dass die russische Armee zahlreiche Brücken rund um Cherson zerstört hat, als die Ukraine sie Ende des Jahres zurückeroberte.

Aus dem Russischen Gaby Coldewey und Barbara Oertel

Mitarbeit: Gemma Terés Arilla