piwik no script img

Buch mit Ideen für eine bessere WeltUnterm Pflaster liegt der Schwamm

Die Katapult-Redaktion hat 150 Ideen für eine bessere Welt gesammelt. Dazu gehören bekannte Ideen ebenso wie solche mit noch unbekanntem Potenzial.

Eine Infografik
Eine der originellen Grafiken aus dem Katapult-Buch: „Werkzeugkasten der Zukunft – 150 innovative Ideen für eine bessere Welt“ Infografik: Katapult
Ute Scheub

Von

Ute Scheub

Das Magazin <i>Katapult</i> aus Greifswald ist bekannt für seine originellen Infografiken. Nun hat die Redaktion ein reich bebildertes Buch herausgegeben, das einen „Werkzeugkasten der Zukunft – 150 innovative Ideen für eine bessere Welt“ bietet. Der Titel stimmt zwar nicht so ganz, weil es nicht um Werkzeuge geht, die instrumentell eingesetzt werden, sondern um Initiativen, die Ziele erreichen wollen wie Klima-, Arten- oder Menschenschutz – was viel mehr ist. Dennoch oder gerade deshalb ist das von gut zehn Au­to­r:in­nen zusammengestellte Werk in hohem Maße inspirierend.

Die acht Kapitel reichen von „Fitte Städte“ über „Erneuerbare Energien ausbauen“ bis zu „Gesellschaft nachhaltig gestalten“ oder „Erdtemperatur stabilisieren“. Gleich das erste Beispiel stellt die niederländische Initiative „Tegelwippen“ vor, was frei übersetzt „Pflastersteine rausholen“ bedeutet. Es geht um einen Entsiegelungswettbewerb zwischen rund 200 Städten und Kommunen mit hohem Spaßfaktor. Seit 2020 sind so über 10 Millionen Pflastersteine aus Parkplätzen und Betonwüsten herausgeholt und neue Grünflächen geschaffen worden. Dort kann nun nach dem „Schwammstadt“-Prinzip Regenwasser versickern, so dass Starkregen und Dürren abgepuffert werden. Die Gemeinde, die am meisten entsiegelt, gewinnt die „Goldene Gießkanne“. Inzwischen gibt es sogar einen Wettbewerb zwischen den Niederlanden und der belgischen Region Flandern. Und einen ähnlichen Wettstreit unter dem Namen „Abpflastern“ zwischen deutschen Vereinen, Schulen, Unternehmen und Privatpersonen.

Und so geht es weiter im Buch: Manches wie „urban gardening“, „ökologischer Landbau“ oder „Mikrokredite“ ist schon länger bekannt, anderes wie das Potenzial von Pyrolyse oder Geothermie noch lange nicht in allen Köpfen. Oder wussten Sie, dass in Saudi-Arabien Kamelkacke pyrolysiert wird, um damit CO2 in Form von Pflanzenkohle in Böden zu speichern und sie damit gleichzeitig fruchtbarer zu machen? Oder dass das Prinzip Fußbodenheizung auch auf Straßen angewendet werden kann? Mittels Erdwärmesonden, Wärmepumpen und wasserführenden Rohrleitungen kann Asphalt im Sommer gekühlt und im Winter aufgewärmt werden; die Straßen halten dadurch länger. Dieses klimafreundliche Prinzip kann man noch erheblich erweitern, wenn man Wohnhäuser, Bürogebäude, Supermärkte und Schwimmbäder an die Rohrleitungen und Speicher anschließt. Oder Rohre unter Agrarflächen verlegt und auf diese Weise sogar Spargel oder Erdbeeren früher ernten kann.

1948 wurden in Idaho Biber per Fallschirm über den Bergen abgeworfen, um die Region fruchtbarer zu machen

Die Mut machenden Beispiele lassen kleine Fehler verzeihen, die der Redaktion unterlaufen sind. Im Abschnitt „Beaver Bombing“ wird die wunderbare Geschichte geschildert, wie Biber in der tschechischen Region Brdy einen Damm errichtet haben, der ein staatlich finanziertes Renaturierungsprojekt ersetzte und rund 1,27 Millionen Euro einsparte. Falsch daran ist nur der Begriff „Biberbombardierung“ – der bezieht sich auf historische Ereignisse in den USA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entschlossen sich die Behörden von Idaho zu einem „Biber-Bombing“: 1948 wurden Tiere per Fallschirm über den Bergen abgeworfen, um die Region feuchter und fruchtbarer zu machen. Auch in Kalifornien wurden zwischen 1923 und 1959 rund 1.200 Biber ausgesetzt. Warum werden nicht auch in Deutschlands Dürreregionen mehr dieser begabten Wasserbauingenieure eingesetzt, die Waldbrände eindämmen und ohne Bezahlung oder Krankenversicherung für den Klima- und Artenschutz arbeiten?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Politisches Buch #Klimawandel #Ökologie #Nachhaltigkeit #Biber
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Portrait von Katharina Hagena
Katharina Hagena über das Schreiben „Man erreicht Menschen über Schicksale“

Bestsellerautorin ist Katharina Hagena schon, jetzt wird sie außerdem Naturführerin. Ein Gespräch über Krötentunnel und ihren Blick auf Literatur.

Interview von Heike Holdinghausen
Malerische Landschaft in der Lüneburger Heide
Nature Writing Festival in Hamburg Fluchtpunkt ist immer die Wildnis

Beweist der Mensch durch Beschreibung Macht über die Natur? In Hamburg trafen sich Autoren und Autorinnen zu einem großen Nature Writing Festival.

Von Heike Holdinghausen
Baumschnitt an einer Straße
Experte über Pflanzenkohle „Beachtliches Klimapotenzial“

Pflanzenkohle-Technologie kann laut dem Geoökologen Robert Wagner in Berlin Wärme und Strom liefern, Treibhausgase reduzieren und Böden verbessern.

Interview von Ute Scheub

klimawandel

Ein Haus in einer herbstlichen Landschaft
Batterierecycling Aus Alt macht Neu oder schmeißt es am besten gleich weg
Kolumne übrigens von Bernward Janzing

Mit einem Speicher-Tausch wirbt ein Unternehmen aus dem Oberallgäu. Was sich erstmal ganz super anhört, ist im Grunde reine Augenwischerei.

8.11.2025

Kanzler Merz und Brasiliens Präsident Lula reichen einander die Hände vor einem riesigen Foto des Amazonas mit dem Schriftzug "BrasilCOP30Amazonia"
Vor der Klimakonferenz in Belém Waldschutz oder Greenwashing?

Als Auftakt der Weltklimakonferenz COP30 fand in Belém ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt. Die von Brasilien lancierte Tropical Forest Forever Facility stieß dabei auf ein geteiltes Echo.

Von Niklas Franzen

8.11.2025

Blick auf das vielzackige graue Bergmassiv im Dämmerlicht, Schnee und Eisreste sichtbar, davor der grüne Hochtalgrund mit einigen Rinnsalen
Historiker über den Klimawandel „Die nationalstaatlich orientierte Weltpolitik ist der Bremser“

Ließe sich die Erderwärmung mit mehr Demokratie stoppen? Ein Interview mit dem Historiker David Van Reybrouck, der beim Wandern einen Gletschersturz erlebte.

Interview von Andreas Fanizadeh

8.11.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Bürgermeisterwahl in New York Warum SPD und Grüne keinen Mamdani-Moment erzeugen können
2
Massaker an Zivilisten in Darfur Europa trägt eine Mitschuld an den Kriegsverbrechen
3
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
4
Soziologin über Pronatalismus in den USA „Sie sagen, wer Kinder haben soll und wer nicht“
5
Kampf gegen die Erderhitzung Danke, China!
6
Sollte Alkohol höher besteuert werden? Prost und Contrabier