wochentaz-Podcast : Steuergeld für Peter Thiel?
Die Bundeswehr bestellt Drohnen, an denen ein rechtslibertärer US-Investor beteiligt ist. Und was steckt hinter der utopischen Idee der „Biokratie“?
Heron, Virtus, HX-2 – die Bundeswehr will richtig viel Geld ausgeben, auch für neuartige Kamikaze-Drohnen, bei denen der rechtslibertäre Investor Peter Thiel seine Finger im Spiel hat. taz-Redakteurin Anne Fromm erzählt von ihrem Besuch auf Deutschlands wichtigster Rüstungsmesse in Nürnberg.
Die Welt gehört allen Lebewesen. Aber über sie bestimmen wollen wir Menschen allein. Was, wenn unser Entscheiden und Wirtschaften weniger Leid und Tod zur Folge hätte? Autorin und taz-Mitgründerin Ute Scheub nimmt uns mit in ihre biokratische Utopie.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
