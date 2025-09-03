piwik no script img

taz zahl ich

Brief an Botschafterin in PakistanVon Frauen zu Frau

Gastkommentar von Martin Sökefeld

Afghanische Frauen aus dem Aufnahmeprogramm haben sich an die Botschafterin in Pakistan gewendet. Ein Hilferuf, um dem Taliban-Regime zu entgehen.

Eine Frau in Afghanistan. Sie trägt Niquab.
Viele Frauen in Afghanistan fürchten die Taliban und deren Macht Foto: André Hirtz/Funke Foto/imago

S eit August ist Ina Lepel deutsche Botschafterin in Islamabad, Pakistan. Kein einfaches Amt, vor allem jetzt. Am Dienstag bekam sie Post aus Kabul, Afghanistan: Frauen aus den humanitären Aufnahmeprogrammen des Bundes, die Mitte August von Pakistan nach Kabul abgeschoben wurden, haben ihr einen Brief geschrieben. Ärztinnen, Anwältinnen, Journalistinnen und andere, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit engagiert hatten und nun die Rache der Taliban fürchten. Viele der Frauen sind alleinstehend und damit in Afghanistan völlig rechtlos, da dort Frauen immer einen männlichen Begleiter brauchen.

Die Frauen in Kabul schreiben: Dieser Brief werde „aus einem Leben, das aller Menschenrechte beraubt ist, an eine mächtige Frau geschickt, deren Land, Gesetze und Rechte intakt sind. Es ist das Schreiben von Frauen aus dem Osten, deren Geschlecht an sich schon ein ‚Verbrechen‘ ist, an eine Frau aus dem Westen, für die Frausein nicht dieselbe Last der Diskriminierung bedeutet.“ Unterdrückte Frauen schreiben an eine Frau mit Macht – größer kann der Abstand zwischen ihnen nicht sein, und die Botschaft nicht dringlicher.

Bild: privat
Martin Sökefeld

ist Professor am Institut für Ethnologie der Ludwig-­Maxi­milians-­Uni­ver­si­tät München.

Im pakistanischen Abschiebelager waren die Afghaninnen körperlicher und verbaler Gewalt sowie endlosen Verhören ausgesetzt. In Afghanistan fürchten sie Verfolgung, Tod, Folter, sexuellen Missbrauch. Selbst in ihren Unterkünften fühlen sie sich nicht sicher und fürchten die Taliban und deren Macht. Sie fragen – sich und die Botschafterin –, ob das Schutzversprechen der Bundesregierung nichts mehr gilt. Aber sie drücken trotz allem die Hoffnung aus, nach Deutschland in Sicherheit gebracht zu werden. Oder anders gesagt: Der Brief ist ein Appell an die Frauensolidarität der Botschafterin. Ob Ina Lepel dafür empfänglich ist?

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die Versicherung von Außenminister Johann Wadephul, bis Ende des Jahres würden keine Af­gha­n*in­nen aus den deutschen Aufnahmeprogrammen von Pakistan nach Afghanistan abgeschoben, ist im Übrigen nichts wert. In Islamabad werden immer wieder Menschen aus den Gästehäusern festgenommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Aufnahmeprogramm #Deutsche Botschaft #Taliban #Pakistan #Afghanistan
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau hat ein Mädchen auf dem Arm

Offener Brief an den Kanzler

Hilferuf aus Afghanistan

200 Af­gha­nen mit deutscher Aufnahmezusage bitten Friedrich Merz in einem Brief um Einreise nach Deutschland. Sie fürchten Folter und Hinrichtungen.
Zwei Personen stehen Arm in Arm vor einer Gruppe von Journalisten

Bundesaufnahmeprogramm

Zehn afghanische Familien in Deutschland gelandet

Insgesamt weitere 47 Personen konnten am Montag nach Deutschland einreisen. Dies war nur möglich, weil sie vorher klagten.
Von Laura Verseck
Zwei Personen umarmen sich

Abschiebung von Af­gha­n:in­nen

Aufnahmezusage ist nicht gleich Aufnahmezusage

Gefährdete Af­gha­n:in­nen sind ausschließlich durch Aufnahmezusagen nach dem Bundesaufnahmeprogramm geschützt. Das hat jetzt ein Gericht entschieden.
Von Christian Rath
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.

Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

2

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

3

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

4

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund

5

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

6

Israels Krieg in Gaza

Forscher sehen einen Genozid