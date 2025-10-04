Minister will Moorschutz-Ziele senken : Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Wie es mit dem natürlichen Klimaschutz weitergeht. Wie der Wasserstoff-Markt in Gang kommen soll. Wie viel Klimafinanzierung Deutschland leistet.
Ob er dem Rest der insgesamt nicht übermäßig klimaschutzaffinen Bundesregierung die gewünschten Summen abringen kann, ist auch noch unklar. Darüber sprechen Susanne Schwarz und Sandra Kirchner diese Woche im klima update°.
Außerdem: Große Erwartungen, kleine Zahlen – fast der gesamte Wasserstoff in Deutschland stammt noch aus fossilen Quellen. Das neue Wasserstoffbeschleunigungsgesetz soll den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur ankurbeln – gleichzeitig gefährden gekürzte Fördermittel im Haushalt den Hochlauf.
Deutschland hat 2024 mit 6,1 Milliarden Euro sein Versprechen zur internationalen Klimafinanzierung eingehalten, die arme Länder bei Klimaschutz und Anpassung an die Klimakrise unterstützt. Doch Kürzungen im Entwicklungsbudget gefährden die Zahlungen in Zukunft – dabei steigt der Bedarf sogar noch deutlich.
klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz Panter Stiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.
