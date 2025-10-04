Minister will Moorschutz-Ziele senken Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Berlin taz | Intakte Moore speichern enorme Mengen CO2 – nur sind viele Moore eben nicht intakt. Die Landwirtschaft legt sie trocken, um die Flächen als Acker zu nutzen – was die Moore zu enormen Treibhausgasquellen macht. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will zwar mehr Geld in den Moorschutz stecken, aber gleichzeitig die Ziele für die CO2-Speicherleistung der Moore hinabsetzen.

Ob er dem Rest der insgesamt nicht übermäßig klimaschutzaffinen Bundesregierung die gewünschten Summen abringen kann, ist auch noch unklar. Darüber sprechen Susanne Schwarz und Sandra Kirchner diese Woche im klima update°.

Außerdem: Große Erwartungen, kleine Zahlen – fast der gesamte Wasserstoff in Deutschland stammt noch aus fossilen Quellen. Das neue Wasserstoffbeschleunigungsgesetz soll den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur ankurbeln – gleichzeitig gefährden gekürzte Fördermittel im Haushalt den Hochlauf.

Deutschland hat 2024 mit 6,1 Milliarden Euro sein Versprechen zur internationalen Klimafinanzierung eingehalten, die arme Länder bei Klimaschutz und Anpassung an die Klimakrise unterstützt. Doch Kürzungen im Entwicklungsbudget gefährden die Zahlungen in Zukunft – dabei steigt der Bedarf sogar noch deutlich.

