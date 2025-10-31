piwik no script img

Bremerhaven soll abhängiger werdenKleine Schwester unter der Fuchtel

Bremen will mehr Kontrollrechte über den Bremerhavener Haushalt: Wenn der nicht rechtskonform ist, soll das Land über die Finanzen entscheiden dürfen.

Großsegler vor der Skyline Bremerhavens
Der Tourismus kann das Haushaltsloch nicht stopfen: Segelveranstaltung in Bremerhaven Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von

Lotta Drügemöller

Es ist ein bisschen unglücklich für Bremerhaven, dass ausgerechnet jetzt Bremens Landeshaushaltsordnung geändert wird; die Änderung dort steht an, um die Lockerung der Schuldenbremse im Grundgesetz auch im Landesrecht zu verankern. Aber ausgerechnet jetzt? Jetzt, da im Bremer Finanzressort noch sehr präsent ist, was Bremerhaven diesen Spätsommer abgezogen hat?

Bremerhaven hatte nach der Sommerpause einen ziemlich späten Haushalt für das Jahr 2025 vorgelegt, der nicht gedeckt war. Pflicht-Ausgaben wurden unrealistisch gering geschätzt; und nur, weil die Stadt sich zusätzliche 42,8 Millionen Euro als „Steuerkraftausgleich“ vom Land in den Haushalt schrieb, gingen Einnahmen und Ausgaben überhaupt auf. Doch diese Millionen waren nicht abgesprochen und nicht bewilligt.

Das Land Bremen lehnte den Haushalt der Stadt ab, zum ersten Mal seit Bestehen des Zwei-Städte-Staates. Am Ende einigte man sich: Echtes Geld gab es nicht – aber Bremerhaven verpflichtete sich, noch härter zu sparen, als zuvor geplant; vor allem im Bereich Personal sollen bis 2027 rund 35 Millionen Euro gespart werden. Das Land erlaubte der Stadt außerdem, sich über rund 40 Millionen Euro zusätzlich zu verschulden, ausnahmsweise.

Am Donnerstag wurde nun unter den neuen Vorzeichen erneut über den Haushalt in Bremens Stadtverordnetenversammlung (SVV) beraten. Wenn alles gut geht, wird er laut SVV-Mitglied Thorsten Raschen (CDU) in drei Wochen beschlossen – Ende November also, das Haushaltsjahr ist dann fast um.

Bremen könnte Bremerhaven reinregieren

So etwas soll nicht mehr passieren, heißt es aus Bremens Finanzressorts: Schließlich haftet im Zweifel das Land für Bremerhavens Finanzmisere; und der Stabilitätsrat im Bund gewährt Bremen zwar eine Konsolidierungshilfe von 400 Millionen Euro – aber nur, wenn sowohl das Land als auch die beiden Städte ihre Sanierungsverpflichtungen einhalten.

Die Landeshaushaltsordnung soll nun ergänzt werden um ein paar Paragrafen, die das sicherstellen. Die Stadt soll, so weit, so unproblematisch, ein vom Magistrat unabhängiges Rechnungsprüfungsamt einrichten. Wie auch bisher behält das Land die Möglichkeit, Haushalte zu genehmigen oder abzulehnen.

Für den Fall aber, dass trotz allem kein rechtskonformer Haushalt verabschiedet wird, will der Senat neue Rechte bekommen – und im Zweifel am Schluss die Kontrolle über den Bremerhavener Haushalt. Da fast jede politische Maßnahme Geld kostet, würde das eine Entmachtung der Bremerhavener Politik bedeuten.

Die Aufregung aus Bremerhaven versteht man in Bremen nicht – Sinn ergebe sie nur, wenn die Stadt plane, fachlich nicht korrekte Haushalte aufzustellen und die Fehler nicht zu korrigieren. Ungewöhnlich ist eine derartige Letztkontrolle der Kommunen durch das Land auch nicht: Allerorten fallen Gemeinden unter die sogenannte Kommunalaufsicht.

In der Landesverfassung Bremens steht etwas von gleichwertigen Lebensbedingungen

Doch in Bremen liegen die Dinge anders, so die Kritik aus Bremerhaven – historisch und strukturell. „Ihr regiert euch da, wir uns hier“, hätten die Gründungsväter des einzigen Zwei-Städte-Staats verabredet, so das Grüne SVV-Mitglied Claudius Kaminiarz. Er war einer der größten Kritiker des ungedeckten Bremerhavener Haushalts für 2025 – und gehört jetzt zu den Stimmen, die sich am meisten gegen eine erweiterte Aufsicht für das Land stellen.

In der Landesverfassung Bremens steht etwas von „gleichwertigen Lebensbedingungen“ in beiden Städten. Doch das, so findet Kaminiarz, sei schon jetzt nicht die Regel: Schließlich habe die Stadt Bremen schon lange ganz andere Möglichkeiten, an Landesmittel zu kommen.

Die Lan­des­se­na­to­r*in­nen sind in Personalunion auch für die Angelegenheiten der Stadt Bremen zuständig. „Wenn es in der Stadt Probleme gibt, greift der Finanzsenator in die Landeskasse“, sagt Kaminiarz. So sei etwa die Bremer Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord in der Vergangenheit immer mit ein paar Millionen aus dem Landesbudget gerettet worden.

Formell steht auch die Stadt Bremen im neuen Gesetzentwurf unter der Finanzaufsicht des Landes. Doch wie das praktisch funktionieren soll, ist nicht klar: Soll der Finanzsenator des Landes, Björn Fecker (Grüne), den Stadtkämmerer der Stadt Bremen, Björn Fecker, rügen?

Ein wichtiger Punkt für Kaminiarz: Das Land Bremen, das sich nun zum Wächter des Bremerhavener Haushalts aufschwinge, sei nun selbst nicht gerade als vorbildlicher Haushälter bekannt geworden; nicht nur die höchste Pro-Kopf-Verschuldung eines Landes zeige das. Auch das jüngste Urteil des Staatsgerichtshofs weise darauf hin: Das Verfassungsgericht des Landes hatte nach einer Klage der CDU vor einer Woche die Haushalte für 2023 und 2024 als nicht verfassungsgemäß abgelehnt.

Und schließlich, so Kaminiarz, sei die erweiterte Aufsicht auch gar nicht notwendig. Gerade erst habe man ja gesehen, dass auch das bisherige schärfste Mittel, die Ablehnung des Bremerhavener Haushalts, ausreiche, um den Magistrat zum Sparen zu bringen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bremerhaven #Senat Bremen #Bremen #Haushalt #Schuldenbremse
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein historisches Schwarz-Weiß-Bild eines Segelschiffs mit mehreren Masten, das auf stürmischer See fährt
Nach Abwrackung der „Seute Deern“ Kein Schiff wird kommen

Bremerhaven geht ein Licht auf: Der Nachbau des historischen Stahl­seglers „Najade“ würde zu teuer.

Von Petra Schellen
Schimpansin hält ihr Neugeborenes
Affenbaby eingeschläfert Schimpansen züchten, Schimpansen töten
Kommentar von Lotta Drügemöller

In Bremerhaven werden existenzielle Fragen verhandelt. Im Zoo wurde ein Schimpansenbaby eingeschläfert, die Tierrechtsorganisation Peta hat Anzeige gestellt.

Eine Frau in orangefarbener Schürze mit dem Aufdruck "Tafel" steht hinter einem Berg Gemüse
Armes Bremerhaven Die Tafel ist nicht mehr gedeckt

Die Bremerhavener Tafel muss schließen, vor allem weil geförderte Stellen wegbrechen. Der Tafel-Landesverband empfiehlt, mehr aufs Ehrenamt zu setzen.

Von Jan Kahlcke
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Bildungsbohème in der Linkspartei Linke Folklore
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
4
Superreicher Philanthrop Hat Bill Gates plötzlich etwas gegen Klimapolitik?
5
Wahlen in den Niederlanden Robs Meisterprüfung
6
Kabinett billigt höheren Mindestlohn 15 Euro wären dann doch zu viel