piwik no script img

Bildungsministerin Karin PrienRhetorischer Eskapismus

Simone Schmollack

Kommentar von

Simone Schmollack

Bildungsministerin Karin Prien erklärt Kita-Investitionen zur „Schicksalsfrage für Deutschlands“. Das verkennt die wahren Probleme im Bildungsbereich.

Karin Prien leicht verspult dreinblickend und zu Seite schielend
Karin Prien ist scheinbar Freundin der Schicksalsfragen. Nur ob die Fragen wirklich stimmen, steht auf einem anderen Blatt Foto: Elisa Schu/dpa

S chicksalsfrage scheint ein Lieblingswort von Bildungsministerin Karin Prien zu sein. Schon 2018 erklärte die CDU-Politikerin, damals Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, dass Bildung, nun ja, eine Schicksalsfrage sei – jetzt ist es die frühkindliche Bildung, die über Deutschlands Zukunft entscheidet. Da hat sie nicht ganz unrecht: Aus doofen Kindern werden nun mal nur selten schlaue Erwachsene. Aber wie Prien das Problem, dass Bildung in Kitas und Schulen vielfach mit ungenügend bewertet wird, aufgreift, verdient auch keine Eins.

Den Geburtenrückgang als „demografische Rendite“ zu bezeichnen und damit von anderen Qualitätsmängeln in Kitas abzulenken – Stichworte hier unter anderem: zu große Gruppen, Er­zie­he­r:in­nen am Rande des Nervenzusammenbruchs, fehlende Plätze in nicht wenigen Regionen, dafür Platzüberschuss in anderen Ecken der Republik –, ist schon ein ausgebuffter rhetorischer Kniff.

Denn es geht um viel mehr als nur um frühkindliche Bildung. Beispielsweise um Entlastung und bessere Bezahlung des Kitapersonals, Gleichbehandlung aller Kinder und eben keine zu kurz gedachte Migrationsquote in Schulen (Prien-Idee in diesem Sommer), mehr Sportangebote und – ja, natürlich – mehr spielerische Lernangebote in Vor- und Grundschulen. Diese und andere langjährige Forderungen von Kita- und anderem Bildungspersonal umzusetzen, ist dezidierte Aufgabe einer Bildungsministerin.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Ausgebuffte Rhetorik ist Priens „Schicksalsfrage“ aber vor allem, weil sie suggeriert, dass Wirtschaft und Demografie des Landes einzig und allein von den Jungen und ganz Jungen abhängen – und nicht etwa von aktueller Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Wie wäre es denn, jungen Menschen  neben ausreichender Bildung  Angebote zu machen, die sie wenigstens ein bisschen sorgenfreier in die Zukunft schauen lassen: beispielsweise soziale Absicherung, bezahlbare Wohnungen, echte Klimamaßnahmen, eine Politik, die Familien mit Kindern unterstützt und nicht die Ehe an sich – das sind wahre demografische Renditen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Karin Prien #Bildungsministerium #Demografie #Frühkindliche Bildung #Kitas
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kinder spielen mit Bauklötzen
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist

Das Kitasystem ist geprägt von institutionellem Rassismus. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie. Selbst Vorzeigekitas stoßen hier an ihre Grenzen.

Von David Hinzmann
Ein blauer Teller mit Kita Essen auf dem Tisch
Neue Studie der Bertelsmann-Stiftung Fachkraftquote in Kitas sinkt deutlich

Immer mehr Quer­ein­stei­ge­r:in­nen arbeiten in Berliner Kitas. Die Entwicklung gehe zulasten der pädagogischen Qualität, warnen Expert:innen.

Von Jonas Wahmkow
An einem Kitazaun hängt die Aufschrift: Erzieherin gesucht
Kitakrise in Deutschland Ein Desaster – für alle
Kommentar von Simone Schmollack

Es mangelt an Kitaplätzen, Personal und Kompetenz. So geht das nicht weiter. Es müssen endlich genug Plätze und Er­zie­he­r:in­nen her.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich
2
Kopftuchverbot in Österreich Regierung zielt auf muslimische Mädchen ab
3
Anschlag auf australische Juden Unerträgliche Schadenfreude
4
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
5
Nach Druck der Bundesregierung Das Verbrenner-Aus kippt
6
Grüne in Baden-Württemberg Nur Außenseiterchancen