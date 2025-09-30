Neue Studie der Bertelsmann-Stiftung: Fachkraftquote in Kitas sinkt deutlich
Immer mehr Quereinsteiger:innen arbeiten in Berliner Kitas. Die Entwicklung gehe zulasten der pädagogischen Qualität, warnen Expert:innen.
Die Studienautor:innen sprechen von einer „Deprofessionalisierung“ im Kitabereich. Die zunehmende Beschäftigung von Quereinsteiger:innen stelle ein erhebliches Risiko dar. „Der Zusammenhang zwischen Fachkraft-Quote und Kita-Qualität ist wissenschaftlich belegt“, sagt Anette Stein, Expertin der Bertelsmann-Stiftung für frühkindliche Bildung. Gleichzeitig erhöhten Quereinsteiger:innen die Belastung für das verbleibende qualifizierte Personal.
Im bundesweiten Vergleich steht Berlin mit einer durchschnittlichen Fachkraft-Quote von 72 Prozent im Mittelfeld. Am besten schnitten die ostdeutschen Bundesländer ab, allen voran Thüringen mit einer Quote von 94,3 Prozent. Am schlechtesten steht Bayern da.
Verantwortlich für den Anstieg ist vor allem der Erzieher:innenmangel der vergangenen Jahre. Schon 2018 waren sich Politik und Träger einig, den Fachkräftebedarf durch Quereinsteiger:innen zu kompensieren. In Berlin dürfen nach einer berufsbegleitenden Weiterbildung auch Angehörige aus verwandten Berufsfeldern wie Ergotherapie, Logopädie oder Kinderpflege in Kitas arbeiten.
Steigender Kostendruck
Einen weiteren Grund sehen die Autor:innen im Kostendruck des Kitasystems. In der letzten Gehaltsstufe bekommen Quereinsteiger rund 400 Euro weniger pro Monat. „Angesichts knapper Kassen ist die Versuchung groß, an der Kita-Qualität zu sparen“, sagt Kita-Expertin Stein.
Dieser Kostendruck könne sich in Zukunft noch weiter verschärfen, warnt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. In den laufenden Verhandlungen um den Rahmenvertrag über die Kitafinanzierung (RVTag) zwischen dem Berliner Senat und den freien Trägern wolle der Senat die Pauschale, die pro Mitarbeiter gezahlt wird, dem gestiegenen Anteil an Quereinsteiger:innen anpassen, sagt Verdi. Damit stünde weniger Geld pro Mitarbeiter:in bereit.
„Wir befürchten, dass sich die Tendenz zur Deprofessionalisierung mit den finanziellen Verschlechterungen fortsetzt“, sagt Verdi-Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann.
Etwas gelassener sieht das Lars Békési, Geschäftsführer des Verbands der kleinen und mittelgroßen Kitaträger in Berlin. Die Fachkräftesituation sei heute deutlich entspannter als noch vor ein paar Jahren. Aufgrund des Geburtenrückgangs gehe der Bedarf nach Kitaplätzen deutlich zurück. Das erlaube Trägern wieder mehr Wahlfreiheit beim Einstellen. Und bei Neueinstellungen oder Personalabbau würden Mitarbeiter:innen mit Erzieher:innenausbildung gegenüber Quereinsteiger:innen bevorzugt. „Wir können wieder die Spreu vom Weizen trennen“, sagt Békési.
