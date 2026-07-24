In Deutschland merkt man dieser Tage wenig von sommerlichen Temperaturen. In anderen Teilen Europas hingegen brennt es. Oder es ist einfach unerträglich heiß. Von Hitzetoten wird unterdessen immer häufiger auch hierzulande berichtet, Parteien wie die Grünen mahnen an, dass die Regierung mehr für Hitzeschutz tun sollte.

Neue Ansätze zum Hitzeschutz gibt es in südlichen Ländern Europas dabei zum Teil sogar schon in der Kultur. In Paris etwa haben sich drei Kinos im 10. Arrondissement zur „Ciné-Clim“ zusammengetan. Das Louxor, L’Archipel und Brady bieten zwischen 13 und 16 Uhr freien Eintritt für besonders durch die Hitze gefährdete Menschen an.

Wegen des großen Erfolgs hat sich in Rom jetzt das Cinema Troisi diese Initiative zum Vorbild genommen und bietet ebenfalls während der heißesten Stunden des Tages vulnerablen Personengruppen freien Zutritt: Menschen unter 25 oder über 65 Jahre, Schwangere und Menschen mit Behinderung können sich beim Filmschauen von der Klimaanlage des Hauses etwas Kühlung verschaffen lassen.

Engagement für die Zivilgesellschaft

„Allerta Fresco“, zu Deutsch Kältealarm, nennt sich das Angebot des Kinos, das von der Fondazione Piccolo America betrieben wird. Die Stiftung ging aus der Besetzung des leerstehenden Cinema America hervor, das auf diesem Weg vor seinem Abriss bewahrt wurde.

Im Stadtleben engagieren sich die „ragazzi del Cinema America“ seit Jahren auch durch ihre Freiluftkinoprogramme, die sie im Sommer gratis auf öffentlichen Plätzen Roms anbieten. Stars wie Sean Penn oder in diesem Jahr Robert De Niro unterstützen das Projekt immer wieder mit Auftritten bei Filmvorführungen.

Der zivilgesellschaftliche Einsatz in Sachen Hitze passt daher bestens zur Fondazione Piccolo America. Viel mag das nicht sein, helfen kann es gleichwohl. Vielleicht erklärt sich in diesem Zusammenhang auch der große Kinoerfolg von Christopher Nolans „Die Odyssee“. Immerhin kann man mit dem gleich drei Stunden cool bleiben.