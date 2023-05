Besetzung der Wuhlheide in Berlin : Polizei kommt mit Räumfahrzeugen

Die queerfeministische Waldbesetzung der Wuhlheide wird seit dem Morgen geräumt. Die Polizei sägt sich den Weg zu den Aktivist*innen frei.

BERLIN taz | Carlo, Ak­ti­vis­t*in aus der Waldbesetzungs-Gruppe „Wuhlheide Bleibt“, steht auf dem Waldboden und liest aus einem Schreiben der Stadt Berlin die Gründe für die Räumung des Protestcamps vor: Die Baumhäuser würden zu dieser Zeit im Frühling die Rinden der Kiefern besonders beschädigen, heißt es dort. In der Nähe ertönt eine Motorsäge der Polizei, die sich den Weg Richtung Camp freisägt. Eine maskierte Person mit Glitzer an den Augen ruft von oben aus einem Baumhaus: „Ich weiß noch eine Sache, die Bäume beschädigt: Straßen!“, ruft sie. Dann skandieren die Ak­ti­vis­t*in­nen gemeinsam: „Wuhli bleibt!“

Die unangekündigte Räumung des Protestcamps in der Wuhlheide hat am frühen Morgen kurz vor 6 Uhr begonnen. Eine Mahnwache des Camps sei aufgelöst worden, seitdem würde begonnen, Bäume zu markieren und Tripods und Plattformen zu räumen. Auch die Räumung mehrerer Baumhäuser steht bevor. Darin harrten am Vormittag noch immer queerfeministische Be­set­ze­r*in­nen aus, die dort seit Samstagnacht gegen den Bau der Straße Tangentiale Verbindung Ost und die damit einhergehende Waldrodung demonstrieren.

Die Polizei war mit 400 Einsatzkräften vor Ort und hat die normalerweise von Berufsverkehr stark befahrene Rudolf-Rühl-Allee komplett gesperrt. Nach mehreren Durchsagen hat sie die Versammlung mitten im Kiefernwald für verboten erklärt. Danach hat sie mit Klettereinheiten zunächst zwei Tripods geräumt. Po­li­zis­t*in­nen schlugen mit Motorsägen und Räumfahrzeugen von zwei Seiten Schneisen in den Wald, um zum kleinen Baumhausdorf zu gelangen.

Über die Erfüllung von Auflagen wollte die Polizei mit den Ak­ti­vis­t*in­nen nicht verhandeln. Die Aktivist*innen, die per Eilantrag gegen das Versammlungsverbot Einspruch einlegten, standen so am frühen morgen vor vollendeten Tatsachen. Ihr Eilantrag wurde erst ab 9 Uhr bearbeitet. Das Gericht gab der Polizei bis 11 Uhr Zeit für eine Stellungnahme, im Anschluss sollte über den Eilantrag gegen die Räumung entschieden werden.

In den Baumhäusern ist die Stimmung zunächst entspannt. Die Be­set­ze­r*in­nen singen leise, während die Polizei sich mit einer Leiter Zugang zu einer unbemannten Plattform verschafft und diese abbaut. Immer wieder rufen sie: „Wuhli bleibt!“

Linke und Grüne kritisieren Vorgehen der Polizei

„Wir haben die Polizei aufgefordert, die Räumung aufzuschieben bis die Entscheidung des Gerichts da ist, doch die hat ihren Spielraum nicht genutzt und auf dem unmittelbaren Vollzug bestanden“, sagte der Linken-Abgeordnete Tobias Schulze, der als parlamentarischer Beobachter vor Ort war. „Das müssen wir politisch aufarbeiten, ob das so zielführend und verhaltsnismäßig ist, was die Polizei da macht.“ Auch der Abgeordnete Vasili Franco (Grüne) sieht den Einsatz kritisch: „Zu sagen, dass die Kli­ma­ak­ti­vis­t*in­nen militant unterwegs sind und auf Außenstehende abschreckend wirken, argumentiert an der Realität vorbei“, sagt er zur taz.

Als Begründung für die Räumung nennt eine Polizeisprecherin vor Ort neben der Gefahr für Dritte, die durch die Besetzung ausginge, mangelnde Gesprächsbereitschaft. „Die Kommunikation zu den Versammlungsteilnehmern war zu keiner Zeit möglich.“ Die Be­set­ze­r*in­nen widersprechen. Auch Tobias Schulze sieht das anders. „Die Demonstranten waren gesprächsbereit, um Auflagen zu erfüllen und mögliche Gefahrenquellen zu beseitigen, es kamen aber keine Auflagen, sondern es wurde gleich mit der Räumung begonnen.“ Die soll laut der Polizeisprecherin noch heute abgeschlossen werden. Eine der Plattformen ist da schon abgebaut, an einer zweiten, auf der sich auch Ak­ti­vis­t*in­nen befinden, laufen die Arbeiten der Polizei noch. Zwei weitere Plattformen und das Baumhaus stehen noch.

Ab 9 Uhr solidarisierte sich an der nahe gelegenen S-Bahn-Haltestelle eine Demonstration mit mehreren Dutzend Teil­neh­me­r*in­nen und lief in Richtung des Camps über die abgesperrte Rudolf-Rühl-Allee. Bis zu den Baumhäusern durften die Demonstrierenden allerdings nicht laufen. Sie mussten in Hörweite hinter Gittern warten und skandierten Parolen wie „You are not alone!“ oder „Change your diet for the climate, eat the rich!“ Die Kundgebung bekam im Laufe des Vormittags stetigen Zulauf und war fußläufig von der Wuhlheide aus zu erreichen.

Gegen 12 Uhr war noch nicht absehbar, wie lange die Räumung dauern würde. Die Polizei hatte keine Hebebühnen vor Ort und abgesehen von zwei Räumfahrzeugen kein schweres Gerät, um die Baumhäuser zu räumen. An den Befestigungen der Baumhäuser machten sie sich trotzdem schon mal zu schaffen, wie die Ak­ti­vis­t*in­nen kritisierten. Damit gefährdeten sie die Leben der sich in den Bäumhäusern befindlichen Aktivist*innen.