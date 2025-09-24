piwik no script img

„Bernd, das Brot“ bei John OliverWie ein berühmtes deutsches Brot die USA rettet

Steffen Grimberg
von Steffen Grimberg

Während Trump den Klimawandel zum Mythos erklärte, gastierte das KiKa-Maskottchen „Bernd, das Brot“ in John Olivers Late-Night-Show. Was war da los?

Bernd das Brot, Straßenszene
Braucht kein Journalistenvisum: Bernd das Brot, hier in der Erfurter Innenstadt Foto: Paul-Philiüü Braun/epd/imago

N a also, Amerika kann doch noch gerettet werden. Auch wenn das Pentagon mal eben eine Vorzensur für jegliche Berichterstattung einführt und Journalist*innen, die sich nicht dran halten, mit sofortigem Liebes- und Akkreditierungsentzug droht. Oder Donald Trump meint, dass Medien, die kritisch über ihn berichten, etwas Verbotenes tun. „They’ll take a great story and they’ll make it bad. See, I think that’s really illegal“, sagte er am Freitag im Oval Office. Jawoll, mein Führer!

Am Dienstag hat Trump bei der UN-Vollversammlung nachgelegt und den Klimawandel mal eben zum Verschwörungsmythos erklärt. Nice move. Blöderweise war am Anfang der Teleprompter ausgefallen. Und so konnte sich der US-Präsident leider nicht mehr daran erinnern, dass er eigentlich noch eine Sensation verkünden wollte.

Die Erde ist in Wahrheit eine flache Scheibe: „We have seen it. It’s beautiful. But don’t get too close to the edges or you fall off“, hätte Trump laut dem vorab verbreiteten Redemanuskript noch sagen wollen. In einem seiner beliebten off-the-cuff remarks hat er nachgeschoben, dass New-York-Times- und CNN-Journalist*innen, Kimmel plus alle anderen „radical leftwing Democrats“ dagegen ganz nah an den Rand gehen sollten. „I’d quite like that. They are really nasty, dangerous people.“

Gegen so viel gequirlten Wahnsinn hilft nur stoisch schlechte Laune, gepaart mit souveränem Selbstmitleid und dem Hang zu kurzen Sätzen. Also Bernd, das Brot. Weshalb das KiKA-Maskottchen gerade zum Exportschlager für US-Late Night wird.

Wortwolken und Lügen

Bei „John Oliver’s Last Week Tonight“ war das Brot schon und bekam zehn Minuten Airtime. „Mein Leben ist die Hölle“ und „Mist!“ werden schon bald gleichberechtigt neben anderen deutschen Phrasen und Wörtern wie „Kindergarden“ oder „Rucksack“ in die angloamerikanische Sprachwelt eingehen.

„Wie traurig. Das wird leider nicht ausreichen, um Trumps Wortwolken und Lügen zu kompensieren“, sagt die Mitbewohnerin. Aber Bernd kann doch was machen!

Als Brot braucht es kein Journalistenvisum. Das passt, weil Trump die ja auch nur noch extrem rigide und für knappe Zeit vergeben will. IllegaleR Aus­län­de­r*in kann das Brot auch nicht sein. Schließlich pressen auch die MAGA-Republikaner*innen ihre Hot Dogs in Brot. Gut, laut Grammatik ist Brot ein „Das“, was nach Trumps Geschlechtsrassismus schwierig werden könnte. Aber da rettet Bernd das gute alte „the“. Sein Englisch war bei John Oliver ohnehin ganz passabel.

Das Beispiel vom Brot macht schon Schule. Die Briten brauchen wegen der Verstrickung ihres bisherigen US-Botschafters und ehemaligen Außenministers Peter Mandelson in das Netz des Kinderschänders Jeffery Epstein gerade einen neuen Ambassador. Sie wollen jetzt Sally das Sandwich schicken. Und nun retten die Brote the US of A, die Pressefreiheit und den ganzen Rest. Darauf einen Toast.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Steffen Grimberg

Steffen Grimberg

 Medienjournalist
2000-2012 Medienredakteur der taz, dann Redakteur bei "ZAPP" (NDR), Leiter des Grimme-Preises, 2016/17 Sprecher der ARD-Vorsitzenden Karola Wille, ab 2018 freier Autor, u.a. beim MDR Medienportal MEDIEN360G. Seit Juni 2023 Leitung des KNA-Mediendienst. Schreibt jede Woche die Medienkolumne "Flimmern und rauschen"
Themen #Kolumne Flimmern und Rauschen #Pressefreiheit #Kika #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Jimmy Kimmel
Nach Aussagen zu Mord an Charlie Kirk Jimmy Kimmel Show wird vorerst abgesetzt
Der Sender ABC setzt die Show des Late-Night Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus. Das ist ein weiterer Zug in Trumps Kampf gegen die Medien.
Von Johannes Drosdowski
Vor dem Hintergrund des Guadalupe River stehen Kreuze und eine US-Flagge
Klimaschutz unter Trump US-Regierung will Auswirkung von Treibhausgasen verharmlosen
Trumps Umweltbehörde will Treibhausgase nicht mehr als umweltschädlich bezeichnen. Und das, obwohl die USA zunehmend Klimakatastrophen erleben.
Von Hansjürgen Mai
Bernd das Brot schwebt im Raumanzug im All
20 Jahre „Bernd das Brot“ Brot bewahre!
Die Kinderfigur ist die Verkörperung des Antisozialen im Fernsehzeitalter. Heute gratulieren wir dem missmutigen Kastenbrot zum 20. Geburtstag.
Von Adrian Schulz
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
2
Anerkennung Palästinas im Westen Überfällig, aber ungenügend
3
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
4
Rich­te­rwahl und die Linke Auf sie ist Verlass
5
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
6
Religiöse Siedler im Westjordanland Im Namen Gottes