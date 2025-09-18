piwik no script img

Nach Aussagen zu Mord an Charlie KirkJimmy Kimmel Show wird vorerst abgesetzt

Der Sender ABC setzt die Show des Late-Night Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus. Das ist ein weiterer Zug in Trumps Kampf gegen die Medien.

Jimmy Kimmel
Entlassen: Jimmy Kimmel Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa
Johannes Drosdowski
Von Johannes Drosdowski

Berlin taz | Jetzt ist Trump ihn los – zumindest im Fernsehen: Der Sender ABC, der zu Disney gehört, hat die Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Kimmel abgesetzt. Auch wenn der Sender die Gründe vorerst noch nicht bekanntgegeben hat: Kurz vor der Entscheidung, die – so ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, „auf unbestimmte Zeit“ getroffen worden ist, hatte Kimmel den Anschlag auf den extrem rechten Podcaster und Trump-Vertrauten Charlie Kirk so eingeordnet, dass es Trump und seinen An­hän­ge­r*in­nen nicht gefallen haben dürfte.

In der nun abgesetzten Sendung „Jimmy Kimmel Live“ sagte er, dass Maga versuche, den mutmaßlichen Attentäter Tyler Robinson „als alles andere als einen von ihnen darzustellen“. Sie täte „alles Mögliche, um daraus politisches Kapital zu schlagen“. Tatsächlich sind die konkreten Beweggründe für die Tat bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft Robinson vor, den Anschlag wegen der politischen Ansichten von Kirk begangen zu haben.

Trump, seine An­hän­ge­r*in­nen und die US-Medienaufsichtsbehörde FCC empörten sich über die Aussage von Kimmel. Der Chef der FCC, Brendan Carr, drohte Sendern sogar mit Lizenzentzug, wenn sie die Sendung ausstrahlen. Carr war von Trump zu Beginn seiner Amtszeit eingesetzt und von ihm als „Krieger für die Redefreiheit“ bezeichnet – der freilich unliebsamen Stimmen eben diese nehmen will.

Nachdem die Entscheidung von ABC bekannt wurde, gratulierte Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dem Sender zu seinem „Mut, endlich zu tun, was getan werden musste“. Bereits vor der Entscheidung gegen Kimmel hatte die Regierung Trump deutlich gemacht, dass sie gegen Medien und Me­di­en­ver­tre­te­r*in­nen vorgehen wird, deren Aussagen über Kirk ihnen nicht passen.

Ende der Late-Night-Shows

Dass Trump etwas gegen die Moderatoren von Late-Night-Sendungen hat, ist bereits seit langem klar. Schon in seiner ersten Amtszeit begab er sich etwa in Auseinandersetzungen Stephen Colbert. Im Juli zeigte er sich auch sehr erfreut über Colberts Entlassung beim Sender CBS, der zu Paramount gehört. CBS nannte die Entlassung eine rein finanzielle Entscheidung. Kurz davor hatte sich Paramount Global im Streit mit Trump um ein angeblich manipuliertes Kamala-Harris-Interview auf eine Zahlung von 16 Millionen Dollar geeignet.

Auch auf die Moderatoren Jimmy Fallon und Seth Meyers hat Trump es abgesehen. Nach der Kimmel-Entscheidung rief er den Sender NBC auf, deren Sendungen abzusetzen und bezeichnete die beiden als „totale Versager“.

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, gegen Jour­na­lis­t*in­nen vorzugehen und Sendeanstalten immer wieder mit dem Entzug ihrer Lizenzen gedroht. Seit er wieder im Amt ist, ist er bei seinem Vorgehen gegen Medien und Presse insbesondere noch harscher geworden. So verklagt er momentan in einem Rachefeldzug die New York Times wegen angeblicher übler Nachrede auf 15 Millionen US-Dollar.

Auch gegen das Wall Street Journal ging Trump im Sommer gerichtlich vor, weil ihm die Berichterstattung über seine Beziehung zu Epstein nicht gefiel. Zudem sollen ausländische Jour­na­lis­t*in­nen nur noch Visa für 240 Tage statt mehrere Jahre bekommen, eine Methode unabhängige Berichterstattung im Ausland einzuschränken. Anfang des Jahres hatte er bereits die Nachrichtenagentur ap aus dem Weißen Haus ausgeschlossen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Pressefreiheit #Donald Trump #TV-Moderatoren #Medienpolitik #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Flagge der USA weht

Pressefreiheit in den USA

Visavergabe nach Autokratenart

Kolumne Flimmern und Rauschen von Steffen Grimberg
Die Trumpregierung möchte Jour­na­lis­t:in­nen nur noch 240 Tage am Stück ins Land lassen. Dazu soll nun die deutsche Regierung nicht mehr schweigen.
Ein Zeitungsstapel der New York Times mit dem Bild Donald Trumps auf der Titelseite

Trump verklagt „New York Times“

Der umstrittene Riese

Kommentar von Caroline Smith
Trump verklagt in einem persönlichen Rachefeldzug die „New York Times“ auf Milliarden. Warum die oft umstrittene Zeitung wichtiger denn je ist.
Poster an einer Bushaltestelle

Trump gegen Pressefreiheit

Öl ins Feuer gießen

Der US-Präsident klagt wegen der Epstein-Berichterstattung gegen das „Wall Street Journal“. Und eskaliert damit seinen Feldzug gegen die Medien.
Von Annika Brockschmidt

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Konflikt um NDR-Format „Klar“

Moderatorin Ruhs fliegt nach Protest von Mit­ar­bei­te­rn

2

Reichweite von E-Autos

Was passiert, wenn der Akku leer ist

3

Deutsche Bahn

Es ist ein Desaster

4

Bildungsministerin will NGOs prüfen

Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik

5

Wegen Sicherheitsbedenken

Bundestag sperrt mehrere AfD-Mitarbeiter

6

Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza

Wie lange will die Welt noch zusehen?