Nach Aussagen zu Mord an Charlie Kirk: Jimmy Kimmel Show wird vorerst abgesetzt
Der Sender ABC setzt die Show des Late-Night Moderators Jimmy Kimmel vorerst aus. Das ist ein weiterer Zug in Trumps Kampf gegen die Medien.
In der nun abgesetzten Sendung „Jimmy Kimmel Live“ sagte er, dass Maga versuche, den mutmaßlichen Attentäter Tyler Robinson „als alles andere als einen von ihnen darzustellen“. Sie täte „alles Mögliche, um daraus politisches Kapital zu schlagen“. Tatsächlich sind die konkreten Beweggründe für die Tat bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft Robinson vor, den Anschlag wegen der politischen Ansichten von Kirk begangen zu haben.
Trump, seine Anhänger*innen und die US-Medienaufsichtsbehörde FCC empörten sich über die Aussage von Kimmel. Der Chef der FCC, Brendan Carr, drohte Sendern sogar mit Lizenzentzug, wenn sie die Sendung ausstrahlen. Carr war von Trump zu Beginn seiner Amtszeit eingesetzt und von ihm als „Krieger für die Redefreiheit“ bezeichnet – der freilich unliebsamen Stimmen eben diese nehmen will.
Nachdem die Entscheidung von ABC bekannt wurde, gratulierte Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dem Sender zu seinem „Mut, endlich zu tun, was getan werden musste“. Bereits vor der Entscheidung gegen Kimmel hatte die Regierung Trump deutlich gemacht, dass sie gegen Medien und Medienvertreter*innen vorgehen wird, deren Aussagen über Kirk ihnen nicht passen.
Ende der Late-Night-Shows
Dass Trump etwas gegen die Moderatoren von Late-Night-Sendungen hat, ist bereits seit langem klar. Schon in seiner ersten Amtszeit begab er sich etwa in Auseinandersetzungen Stephen Colbert. Im Juli zeigte er sich auch sehr erfreut über Colberts Entlassung beim Sender CBS, der zu Paramount gehört. CBS nannte die Entlassung eine rein finanzielle Entscheidung. Kurz davor hatte sich Paramount Global im Streit mit Trump um ein angeblich manipuliertes Kamala-Harris-Interview auf eine Zahlung von 16 Millionen Dollar geeignet.
Auch auf die Moderatoren Jimmy Fallon und Seth Meyers hat Trump es abgesehen. Nach der Kimmel-Entscheidung rief er den Sender NBC auf, deren Sendungen abzusetzen und bezeichnete die beiden als „totale Versager“.
Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, gegen Journalist*innen vorzugehen und Sendeanstalten immer wieder mit dem Entzug ihrer Lizenzen gedroht. Seit er wieder im Amt ist, ist er bei seinem Vorgehen gegen Medien und Presse insbesondere noch harscher geworden. So verklagt er momentan in einem Rachefeldzug die New York Times wegen angeblicher übler Nachrede auf 15 Millionen US-Dollar.
Auch gegen das Wall Street Journal ging Trump im Sommer gerichtlich vor, weil ihm die Berichterstattung über seine Beziehung zu Epstein nicht gefiel. Zudem sollen ausländische Journalist*innen nur noch Visa für 240 Tage statt mehrere Jahre bekommen, eine Methode unabhängige Berichterstattung im Ausland einzuschränken. Anfang des Jahres hatte er bereits die Nachrichtenagentur ap aus dem Weißen Haus ausgeschlossen.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Konflikt um NDR-Format „Klar“
Moderatorin Ruhs fliegt nach Protest von Mitarbeitern
Reichweite von E-Autos
Was passiert, wenn der Akku leer ist
Deutsche Bahn
Es ist ein Desaster
Bildungsministerin will NGOs prüfen
Karin Prien wegen Extremismus-Aussagen in der Kritik
Wegen Sicherheitsbedenken
Bundestag sperrt mehrere AfD-Mitarbeiter
Israelischer Vorstoß in die Stadt Gaza
Wie lange will die Welt noch zusehen?