Berlin taz | Jetzt ist Trump ihn los – zumindest im Fernsehen: Der Sender ABC, der zu Disney gehört, hat die Late-Night-Show von US-Moderator Jimmy Kimmel abgesetzt. Auch wenn der Sender die Gründe vorerst noch nicht bekanntgegeben hat: Kurz vor der Entscheidung, die – so ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, „auf unbestimmte Zeit“ getroffen worden ist, hatte Kimmel den Anschlag auf den extrem rechten Podcaster und Trump-Vertrauten Charlie Kirk so eingeordnet, dass es Trump und seinen An­hän­ge­r*in­nen nicht gefallen haben dürfte.

In der nun abgesetzten Sendung „Jimmy Kimmel Live“ sagte er, dass Maga versuche, den mutmaßlichen Attentäter Tyler Robinson „als alles andere als einen von ihnen darzustellen“. Sie täte „alles Mögliche, um daraus politisches Kapital zu schlagen“. Tatsächlich sind die konkreten Beweggründe für die Tat bisher nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft wirft Robinson vor, den Anschlag wegen der politischen Ansichten von Kirk begangen zu haben.

Trump, seine An­hän­ge­r*in­nen und die US-Medienaufsichtsbehörde FCC empörten sich über die Aussage von Kimmel. Der Chef der FCC, Brendan Carr, drohte Sendern sogar mit Lizenzentzug, wenn sie die Sendung ausstrahlen. Carr war von Trump zu Beginn seiner Amtszeit eingesetzt und von ihm als „Krieger für die Redefreiheit“ bezeichnet – der freilich unliebsamen Stimmen eben diese nehmen will.

Nachdem die Entscheidung von ABC bekannt wurde, gratulierte Trump auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dem Sender zu seinem „Mut, endlich zu tun, was getan werden musste“. Bereits vor der Entscheidung gegen Kimmel hatte die Regierung Trump deutlich gemacht, dass sie gegen Medien und Me­di­en­ver­tre­te­r*in­nen vorgehen wird, deren Aussagen über Kirk ihnen nicht passen.

Ende der Late-Night-Shows

Dass Trump etwas gegen die Moderatoren von Late-Night-Sendungen hat, ist bereits seit langem klar. Schon in seiner ersten Amtszeit begab er sich etwa in Auseinandersetzungen Stephen Colbert. Im Juli zeigte er sich auch sehr erfreut über Colberts Entlassung beim Sender CBS, der zu Paramount gehört. CBS nannte die Entlassung eine rein finanzielle Entscheidung. Kurz davor hatte sich Paramount Global im Streit mit Trump um ein angeblich manipuliertes Kamala-Harris-Interview auf eine Zahlung von 16 Millionen Dollar geeignet.

Auch auf die Moderatoren Jimmy Fallon und Seth Meyers hat Trump es abgesehen. Nach der Kimmel-Entscheidung rief er den Sender NBC auf, deren Sendungen abzusetzen und bezeichnete die beiden als „totale Versager“.

Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit versucht, gegen Jour­na­lis­t*in­nen vorzugehen und Sendeanstalten immer wieder mit dem Entzug ihrer Lizenzen gedroht. Seit er wieder im Amt ist, ist er bei seinem Vorgehen gegen Medien und Presse insbesondere noch harscher geworden. So verklagt er momentan in einem Rachefeldzug die New York Times wegen angeblicher übler Nachrede auf 15 Millionen US-Dollar.

Auch gegen das Wall Street Journal ging Trump im Sommer gerichtlich vor, weil ihm die Berichterstattung über seine Beziehung zu Epstein nicht gefiel. Zudem sollen ausländische Jour­na­lis­t*in­nen nur noch Visa für 240 Tage statt mehrere Jahre bekommen, eine Methode unabhängige Berichterstattung im Ausland einzuschränken. Anfang des Jahres hatte er bereits die Nachrichtenagentur ap aus dem Weißen Haus ausgeschlossen.