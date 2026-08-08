An Bord der Hoppetosse ist es an diesem Freitagnachmittag vergleichsweise still. Der laute Technosound zieht von einem Hausboot herüber, das gemütlich vorbeitreibt. Auf dessen Deck stehen fünf Männer mit Getränken in der Hand, die den BesucherInnen der Pressekonferenz zuprosten – gelebte Feierkultur, wie sie aus Berlin nicht wegzudenken ist. Wie sie sich in den vergangenen Jahren verändert hat, stellt die Clubkommission in ihrer Studie zur Lage der Berliner Klubkultur vor. Ein Fazit: Die Feierkultur lebt noch immer – aber sie braucht bessere Rahmenbedingungen.

Erst 2024 wurde die Berliner Klubkultur zum UNESCO-Kulturerbe ernannt. Das habe den KlubbetreiberInnen allerdings finanziell nicht wirklich geholfen – etwa durch besseren Zugang zu Förderung –, hält Kai Sachse, Geschäftsführer der Clubkommission und Projektleiter der Studie, fest.

Insgesamt 163 AkteurInnen der Berliner Klubkultur wurden befragt, 102 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt. So ist eine umfassende Datenerhebung entstanden, die erstmals seit 2019 wieder vom Forschungsinstitut Goldmedia und der Clubkommission Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe durchgeführt wurde. Was zeigt sich also sieben Jahre später, nach einer Zeit, in der vor allem Corona und Inflation die Klub- und Kulturlandschaft vor Herausforderungen stellten?

Ausverkauft heißt nicht rentabel

Eine positive Nachricht: Klubs sind weiter nachgefragt. Obwohl eine ganze Generation während der Pandemie soziokulturell nur bedingt ans stundenlange Feiern vor wummernden Soundanlagen herangeführt werden konnte, erhalten viele Veranstaltungen der Befragten großen Zuspruch.

„Viele Menschen würden wegen der Klubs nach Berlin ziehen und auch dort bleiben. Klubs sind nach wie vor ein Teil von Berlins DNA“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel (SPD). Und in noch einem weiteren Ergebnis der Studie sieht Biel ein positives Zeichen: Trotz 24 Schließungen von Klub- und Kulturstandorten entstanden im gleichen Zeitraum 25 neue Orte.

Dass der Begriff „Klubsterben“ trotzdem in aller Munde ist, hängt laut der Studie damit zusammen, dass die öffentliche Wahrnehmung durch die Schließung langjährig bestehender und identitätsstiftender Klubs wie Watergate oder Schwuz geprägt werde. Das bilde jedoch die Komplexität der Gesamtentwicklung nicht vollständig ab. Wo etablierte Standorte verschwinden, entstünden neue Orte, Kollektive und Nutzungskonzepte.

Trotzdem ist der wirtschaftliche Druck auf die Kulturstätten enorm: Nur noch 61 Prozent der Klubs arbeiten kostendeckend. Personal- und Betriebskosten sowie die sinkende Kaufkraft des Publikums werden von den Befragten als finanzielle Hauptbelastung genannt. 71 Prozent der Klubs liegen in Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln – den Orten, wo der finanzielle Druck auf Flächen und Immobilien am höchsten ist. Nur 8 Prozent der Spielstätten besitzen ihre Räumlichkeiten selbst, 31 Prozent arbeiten mit Miet- oder Pachtverträgen unter fünf Jahren Laufzeit. Das bietet wenig Planungssicherheit für BetreiberInnen und ihre Angestellten.

Am Tresen fließt kein Geld mehr

Ebenso hat sich die wirtschaftliche Basis grundlegend verschoben. Während 2017 noch rund 60 Prozent der Einnahmen aus Gastronomie und Getränkeverkauf hervorgingen, ist dieser Anteil 2025 auf 20 Prozent gesunken. Nun sind Eintrittsgelder die wichtigste Einnahmequelle – zum Leid von finanziell Schwächeren. Die Befragung von 22- bis 28-jährigen BerlinerInnen bietet als qualitativer Teil der Studie Einblick in das veränderte Konsumverhalten. „Aus Sicht der Klubs trinken BesucherInnen weniger Alkohol, außerdem hat sich die Aufenthaltsdauer verkürzt“, so Klaus Goldhammer vom Forschungsinstitut Goldmedia.

Wenn am Tresen das Geld ausbleibt, müssen sich die BetreiberInnen neue Angebote und finanzielle Anpassungen überlegen. Immer öfter werden FremdveranstalterInnen und Kollektive in die eigenen Räumlichkeiten geholt. Die Tendenz der BesucherInnen, auf der Tanzfläche nüchtern zu bleiben, steige, sagt Goldhammer. In den qualitativen Interviews wurde laut Kai Sachse außerdem deutlich, dass Awareness und Saferspace-Angebote an Wichtigkeit gewinnen. „Auf persönlicher Ebene wurde immer sehr positiv über die Klubkultur gesprochen, auf der strukturellen war größerer Pessimismus zu sehen.“

Um dem entgegenzuwirken, nennt die Studie konkrete Handlungsfelder für BetreiberInnen und Politik. So würde es Klubs helfen, sie auf Landes- und Bundesebene als Kulturstätten anzuerkennen, um beispielsweise Abhilfe bei kurzen Mietdauern und fehlenden Räumlichkeiten zu schaffen. Obendrein müsse dafür gesorgt werden, die Kulturstätten verlässlich zu fördern.

Gelingen könnte das etwa mit einem Klub-Euro-Modell. Ein solidarisches Ticketmodell, bei dem ein Euro auf jedes Ticket aufgeschlagen wird und dann etwa zur Förderung kleinerer Spielstätten genutzt werden kann. Zudem gelte es, landeseigene Immobilien systematisch für die Klubkultur zu öffnen.

Wie ernst diese Forderungen auf politischer Ebene genommen werden, wird sich nach den Berliner Wahlen im September zeigen. Ändern muss sich jedoch etwas an der prekären wirtschaftlichen Lage der Klubs: Immerhin 23 Prozent denken darüber nach, ihren Betrieb in den nächsten zwölf Monaten aufzugeben.

Wirtschaftsstaatssekretär Michael Biel spricht sich mit Blick auf die Wahlen für eine härtere Regulierung von Mieten sowie für eine Grundsteuer aus, die für die Spielstätten nicht zum Existenzrisiko heranwächst. Die Clubkommission äußert sich hingegen bewusst noch nicht zu politischen Forderungen: Man sei mit allen demokratischen Parteien im Austausch.