D ie Vernissage findet im Fahrradabteil statt. Der stellvertretende Bürgermeister von Wrocław steht im Einstiegsbereich und spricht in ein Mikrofon, neben ihm eine Frau mit Brille, die seine Rede ins Deutsche übersetzt. Der Zug schwankt immer wieder, der Bürgermeister im schicken grauen Sakko klammert sich an einen metallenen Haltegriff. Auf den Klappsitzen neben der Toilette hockt eine Gruppe Hipster gegenüber von drei älteren Damen, die den Abend gerade mit einem Feigenschnaps eingeläutet haben. Der Rest des Publikums im Waggon lauscht über Kopfhörer.

„Ich bin dankbar für die Worte der Bischöfe“, sagt der Bürgermeister. „Damit begann alles.“ Er meint einen Brief polnischer Bischöfe, den diese 1965 an ihre deutschen Kollegen schrieben – ein Meilenstein in den Beziehungen der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der Brief und die zugehörige Ausstellung sind Thema bei einer der letzten Fahrten mit dem Kulturzug von Wrocław (ehemals Breslau) nach Berlin. Er verkehrt seit nunmehr neun Jahren und bietet seinen Passagieren während der Fahrt Konzerte, Lesungen, Workshops und Ausstellungen. Dabei findet das Programm immer im ersten oder letzten Waggon statt, im restlichen Zug herrscht normaler Betrieb. Doch damit könnte im Dezember Schluss sein. Die Verbindung soll aus Kostengründen eingestellt werden.

Nach seiner Rede hangelt sich der Bürgermeister an den Haltegriffen Richtung Fenster, dicht gefolgt von zwei seiner Mitarbeitenden, die den Auftritt mit Smartphone und Kamera filmen. An der Scheibe kleben sechs Bilder und Texte mit weiterführenden Informationen zu dem Briefwechsel, darüber ist ein rotes Stoffgeschenkband gespannt. Dem Mann im Sakko wird eine Schere gereicht. Mit dem Haltegriff in der linken und der Schere in der rechten Hand durchtrennt er das Geschenkband. Die Ausstellung, die das Geschichtszentrum von Wrocław entwickelt hat, ist eröffnet. Der Zug applaudiert.

Entstanden ist die Idee für den Kulturzug im Jahr 2016, als Wrocław gemeinsam mit dem spanischen San Sebastián die Kulturhauptstadt Europas war. Einen Sommer lang sollte er Gäste aus Berlin und Brandenburg nach Wrocław bringen. Bis dahin gab es noch keine Direktverbindung von Berlin in die polnische Stadt. Da das Angebot viel Zuspruch fand, wurde es in den Jahren danach immer wieder verlängert.

Deutsche Fahrgäste, polnische Künst­le­r:in­nen

Bei jeder Fahrt gibt es ein anderes Programm zu Themen, die Deutschland und Polen verbinden. Der Kulturzug versteht sich als Vermittler für die überwiegend deutschen Fahrgäste, viele Inhalte und die meisten Künst­le­r:in­nen stammen aus Polen. Die Künst­le­r:in­nen wurden entweder vom Kulturzug-Team entdeckt oder bewarben sich auf Eigeninitiative.

Die Zahl der Fahrgäste ist laut Berliner Verkehrsministerium gesunken, auch weil die Fernverkehrsverbindungen inzwischen besser ausgebaut sind. Neben dem Regionalzug gibt es täglich vier direkte Verbindungen. Man kommt in etwa vier Stunden von Berlin nach Wrocław. Der Kulturzug sei laut Ministerium wenig rentabel. Er braucht viereinhalb bis fünf Stunden und sei vergleichsweise teuer, weil er nicht auf den Berufsverkehr unter der Woche, sondern vor allem auf den Freizeitverkehr am Wochenende ausgerichtet war.

Das lässt sich am Sonntag am Bahnhof von Wrocław wenige Stunden vor der Vernissage beobachten: Der dunkle Bahnsteig ist in leichten, eisigen Nebel gehüllt, es sind minus drei Grad. Hunderte Passagiere stehen dicht an dicht, Deutsch und Polnisch ist zu hören.

Als der Zug einfährt, strömen die meisten deutschen Fahrgäste gleich zum Kulturwaggon am Ende des Zugs. Anders als ihre polnischen Mitfahrer können deutsche Passagiere vorab ihre Sitzplätze im Onlinereservierungssystem reservieren. Das ist der Grund, warum die einzigen polnischen Passagiere der Bürgermeister und sein Team sind.

Bücherecke im Kulturzug Foto: Sabina Zollner

Die Abfahrtszeiten sind auf das deutsche Publikum ausgerichtet: Von Berlin kann man freitags und samstags nach Wrocław und am Sonntag wieder zurückfahren. Für polnische Fahrgäste gibt es die Verbindung nach Berlin nur Freitag spätabends oder am Sonntag. Das nennt man in Bahnfachsprache einen asymmetrischen Fahrplan. Das Team des Kulturzugs hätte sich das anders gewünscht, aber für den Fahrplan ist der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zuständig.

Wie der Zug sich verwandelt

Unter der Woche wird der Zug für den normalen Regionalbetrieb eingesetzt. Erst mit der Abfahrt verwandelt er sich in den Kulturzug: Über die Fahrsitze werden dann immer weiße Tücher mit Schwarz-Weiß-Porträts von wichtigen polnischen Persönlichkeiten gespannt. Es gibt eine Bücherecke mit Literatur und Sachbüchern aus Deutschland und Polen.

Neben einem Sitz steht ein großer Karton mit Wollballen. Wer will, kann an einem bunten Wollschal an der Zukunft Europas stricken. Die Idee beruht auf einer Strickaktion für Nelson Mandela: Ihm wurde einst der längste Schal der Welt gewidmet, um an seinen Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit zu erinnern. Der Kulturzug will den Rekord von 29 Kilometern brechen. Der Schal steht sinnbildlich für ein vielfältiges Europa, das immer weiter wächst und miteinander verwoben ist.

Kuratorin Ewa Stróżczyńska-Wille steht im Fahrradabteil. Dort stellt die Frau mit den kurzen, braunen Haaren gemeinsam mit zwei Kolleginnen ein paar Hocker und zwei Holzkisten auf, die später als Bühne dienen werden. Scheinwerfer am Haltegriff leuchten das Abteil hell aus. Ein Techniker verlegt mehrere Kabel, damit die restlichen Passagiere des Kulturwaggons das Programm über Kopfhörer verfolgen können.

„Wir bauen eine deutsch-polnische Zivilgesellschaft von unten auf“, sagt Wille über das Projekt. Die deutsch-polnische Theaterwissenschaftlerin ist Teil des dreiköpfigen Kuratorenteams und von Anfang an dabei. Die Passagiere, das seien eben nicht nur jene, die auf deutsch-polnischen Podien sitzen oder bei Gesprächen zwischen Po­li­ti­ke­r:in­nen mit dabei sind, erzählt sie. Sondern ganz normale Bürger:innen. Bei der Fahrt begegnen sie auf unkomplizierte Art der Kultur ihrer Nachbarn.

Die Idee sei, das Programm im Zug in die jeweiligen Städte zu tragen. Die Wanderausstellung über die Briefe der Bischöfe etwa wird nun im Roten Rathaus in Berlin, dem Sitz des Regierenden Bürgermeisters, gezeigt. Die Kultur soll von der einen in die andere Stadt reisen.

Das Publikum darf zudem nicht einfach gemütlich auf seinen Plätzen sitzen, sondern wird zum Teil des Programms. Wille läuft durch den vollen Waggon. „Wer kann gut lesen?“, fragt sie. Schnell findet sie einige Freiwillige.

Nach der Rede des Bürgermeisters haben sie ihren Einsatz. Zwei Frauen und ein Jugendlicher nehmen auf den Hockern hinter der provisorischen Bühne Platz, um aus den Briefen der polnischen Bischöfe vorzulesen. „Nach allem, was in der Vergangenheit geschehen ist, verwundert es nicht, dass das ganze polnische Volk seine nächsten Nachbarn im Westen immer noch mit Misstrauen betrachtet“, liest eine der Damen.

Vor allem deutsche Fahrgäste lauschen dem Programm Foto: Sabina Zollner

Die Nazis wollten Polen germanisieren

Im Fahrradabteil wird es ganz still. Die Worte der polnischen Bischöfe erinnern an den Zweiten Weltkrieg, an die Nationalsozialisten, die die polnische Gesellschaft auslöschen wollten. Sie wollten Polen komplett „germanisieren“ und planten, etwa achtzig Prozent der Bevölkerung zu ermorden oder zu vertreiben, der Rest sollte als Zwangsarbeiter dienen. Ziel war außerdem die systematische Vernichtung der polnischen Eliten. Razzien, Plünderungen, Deportationen in Zwangs- und Vernichtungslager sowie die Hinrichtung von Geiseln gehörten zum Alltag. Am Ende starben rund sechs Millionen Pol:innen, rund die Hälfte von ihnen war jüdisch. In keinem anderen Land wurden mehr jüdische Menschen ermordet.

Die Bischöfe fanden in ihrem Brief aus den 1960er Jahren am Ende trotz allem versöhnliche Worte. Sie wollen die Vergangenheit hinter sich lassen und wieder miteinander reden. „Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“, sind die letzten Worte des Briefs, die der Jugendliche vorliest.

Für Kuratorin Ewa Stróżczyńska-Wille sind die Briefe und der Aufruf zur Versöhnung hochaktuell. „In Deutschland versteht man es oft nicht, warum die Vergangenheit für die Polen noch immer sehr prägend ist“, sagt sie. Ein Grund sei, dass die deutsche Öffentlichkeit zu wenig über das Ausmaß der deutschen Besatzungszeit in Polen weiß. Es fehle an historischem Wissen und damit häufig an Verständnis.

Eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos von 2024 zeigte: Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt, vor allem deutsche Jü­d:in­nen seien Opfer des Holocausts gewesen. Zugleich waren drei Viertel der Befragten überzeugt, die Verbrechen der Nationalsozialisten in Polen seien teilweise oder vollständig aufgearbeitet. Wille hat also recht, wenn sie sagt: „Wir haben uns noch viel zu erzählen.“

Im Kulturzug wird mittlerweile die deutsche Antwort auf den Brief der polnischen Bischöfe vorgelesen. Die nächsten drei Freiwilligen sitzen auf den Hockern im Fahrradabteil. „Wir verstehen, dass die Zeit der deutschen Besatzung eine brennende Wunde hinterlassen hat, die auch bei gutem Willen nur schwer heilt“, liest eine ältere Dame vor. In dem Antwortbrief erkennen die deutschen Bischöfe die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs an, nennen aber auch das Leid der Millionen Deutschen, die nach dem Krieg ihre Heimat in Westpolen verlassen mussten. Am Ende bitten auch sie um Vergebung.

Nach der Lesung werden zwei Historiker und die Dolmetscherin auf die Bühne geholt. Sie erklären, warum der Brief der Bischöfe „revolutionär“ war. In dem Brief ging es auch um den deutschen Widerstand und die Vertreibung der Deutschen aus Westpolen. Das offen anzusprechen, sei sehr mutig gewesen. In Polen sei das nicht gut aufgenommen worden. Monatelang sei diskutiert worden, ob der Brief überhaupt abgeschickt werden sollte. „Man braucht mehr Mut, um sich zu versöhnen, als um zu streiten“, beendet der Historiker den Vortrag.

Zunehmende Entfremdung

Versöhnliche Worte braucht es auch in der Gegenwart. Denn in Polen nehmen die Ressentiments gegenüber Deutschen seit einigen Jahren zu. Während 2022 noch 50 Prozent der Polen sagten, dass sie die Deutschen mögen, waren es laut einer Studie aus diesem Jahr nur noch 32 Prozent. Die Einstellung der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn änderte sich kaum, aber positive Gefühle haben auch hier nur etwa 40 Prozent.

Die wachsende Abneigung hat auch mit der politischen Landschaft in Polen zu tun. In den Wahlkämpfen der vergangenen Jahre machte die ehemalige Regierungspartei PiS immer wieder Stimmung gegen Deutschland. Der amtierende liberale, EU-freundliche Präsident Donald Tusk wurde als „deutscher Kandidat“ und als ein Agent Brüssels dargestellt. Beim Thema Migration wurde ein klares Feindbild bedient: Berlin und die EU wurden dafür verantwortlich gemacht, Polen durch strengere Grenzkontrollen und die Rückweisung von Migranten die Kontrolle über die eigenen Grenzen wegzunehmen.

Im Kulturzug geht jetzt die ältere Dame auf die Kuratorin zu, die vorhin den Brief der deutschen Bischöfe vorgelesen hat. „Sie haben mir genau den richtigen Brief gegeben“, sagt sie. Ihre Mutter sei im damaligen Breslau geboren, ihre Heimat damals zu verlassen, das sei nicht einfach für sie gewesen. Wille antwortet: „Ja, diese leidvolle Erfahrung anzuerkennen, ist wichtig.“ Im Krieg gebe es nur Verlierer, sind sich beide Damen am Ende einig.

Will eine deutsch-polnische Zivilgesellschaft aufbauen: Kuratorin Ewa Stróżczyńska-Wille Foto: Sabina Zollner

Im Vergleich dazu ist die Stimmung auf der Hinfahrt von Berlin nach Wrocław deutlich ausgelassener. Eine Gruppe Mittvierziger gießt sich Eierlikörshots ein. Sie feiern an diesem Samstagvormittag den 50. Geburtstag ihrer Freundin nach und haben extra eine Gitarre mitgebracht. Es dauert nicht lang, da singen sie das polnische Geburtstagslied „Sto lat“, das ihnen Ania gerade beigebracht hat.

Sie ist heute „Kulturschaffnerin“ und für das Programm verantwortlich. Die 54-Jährige stammt aus Polen, lebt jedoch seit mehr als 20 Jahren in Deutschland. Zum Kulturzug kam sie 2022, damals brachte dieser ukrainische Geflüchtete von Polen nach Deutschland. Ania unterstützte das Projekt zunächst ehrenamtlich. Dann fragte das Kuratorinnenteam, ob sie die Fahrten nicht bezahlt als Moderatorin begleiten möchte. Sie sagte begeistert zu. „Wir müssen unsere Kultur und Geschichte kennen, um einander zu verstehen“, ist sie überzeugt.

Eine der kulturellen Traditionen, die in Polen wichtig sind, leitet Ania dann auch direkt an: Die Andreasnacht am 30. November, bei der die Menschen in Polen ausgiebig den Übergang von Herbst zu Winter feiern. Normalerweise findet sie abends statt, im Zug ist sie heute tagsüber.

Das Fahrradabteil ist dafür mit einem roten Samtvorhang, goldenem Lametta und einer Lichterkette geschmückt. Auf einer Holzkiste steht eine Silberschüssel mit Wasser zum Wachsgießen, daneben ein paar Pappbecher sowie ein Hut mit Papierschnipseln. Etwa 15 Kinder und Erwachsene quetschen sich auf Hockern, Sitzen und stehend in das Abteil.

Die Andreasnacht sei die Nacht der Fragen, der Übergang vom Bekannten ins Unbekannte, erklärt Ania. Fahrgäste sollen Lebensfragen stellen, die ihnen das Wachs oder die Papierschnipsel beantworten sollen. Über einer Kerze fängt ein kleiner Junge an, Wachs zu schmelzen. Der Schatten der undefinierbaren Formen wird mithilfe einer Lampe auf die Außenwand der Zugtoilette projiziert. Ania liefert die Interpretation. Plötzlich kommt es zu einer Vollbremsung. Die Silberschüssel mit Wasser kippt um, die brennende Kerze fällt auf den Boden. Ania lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, lacht über das Chaos, wenige Minuten später ist die Bühne wieder aufgestellt.

Es gibt noch Hoffnung für das Projekt

„Ich habe noch Hoffnung, dass es weitergeht“, sagt Ania später. Der Zug sei etwas Besonders. Und etwas Hoffnung gibt es noch: In der Europa-Abteilung der Berliner Senatskanzlei wird derzeit diskutiert, auf der Fernverkehrsverbindung einen Kulturwaggon einzurichten. Auch die Stadtverwaltung von Wrocław möchte anlässlich des zehnten Kulturhauptstadtjubiläums zumindest einzelne Fahrten ermöglichen. Wie die Zusammenarbeit konkret aussehen könnte, ist noch unklar. Bislang wurde der Kulturzug ausschließlich von deutscher Seite finanziert, Brandenburg und Berlin teilten sich die Kosten.

Dass ein anderes Modell funktionieren kann, zeigte sich bereits in diesem Jahr: Auf der Strecke Berlin–Warschau gestaltete das Kulturzugteam auf sechs Fahrten einen eigenen Waggon mit Kulturprogramm. Dieses Angebot soll im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Ein Vorteil davon wäre, dass dann auch polnische Passagiere einen Sitzplatz reservieren und somit im Kulturzug mitfahren könnten. Und hierbei geht es nicht um eine kleine Servicefrage, sondern darum, ob sich Po­l:in­nen und Deutsche tatsächlich begegnen. In Zeiten wachsender Ressentiments ist es politischer, als man denkt, gemeinsam an einem Schal für die Zukunft Europas zu stricken.