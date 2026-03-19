dpa/taz | Heute ist eine neue Direktverbindung per Zug von Berlin nach Amsterdam gestartet. Das niederländische Bahnunternehmen Govolta bietet die Verbindung ab sofort dreimal pro Woche an.

• Abfahrt ist jeweils um 15.46 Uhr am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen.

• Die Ankunft in Amsterdam (Centraal) planmäßig um 23.55 Uhr.

• Die Fahrten finden dienstags, donnerstags und sonntags statt.

• Tickets für die Fahrt am kommenden Sonntag, den 22. März kosten online derzeit ab 35 Euro.

Auf dem Weg nach Amsterdam hält der Zug in Hannover, Osnabrück, Bad Bentheim, Hengelo, Deventer und Amersfoort.

Bereits jetzt können Bahnreisende ohne Umstieg von Berlin nach Amsterdam fahren, die Deutsche Bahn bietet diese Verbindung ebenfalls an. Die Fahrzeit beträgt bei der Bahn rund sechs Stunden.

Mehr Verbindungen bei Flixtrain und Flixbus

Außerdem kündigte der DB-Konkurrent Flixtrain am Donnerstag an, das Angebot auf der Schiene und bei den Fernbussen von Flixbus zu Ostern auszuweiten. Für Flixbus gelte ab Ostern schon der Sommerfahrplan, der für rund ein Viertel mehr Fahrten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sorgen soll. Auch nach Italien oder Skandinavien sowie zwischen Berlin und Konstanz oder München und Paris sollen mehr Busse fahren.

Flixtrain nimmt für Ostern zusätzliche Fahrten zwischen deutschen Metropolen in den Plan auf, zum Beispiel zwischen Köln und Hamburg oder Frankfurt und Berlin.