Bauernprotest wird fortgesetzt : Fährblockierer könnten davonkommen

Die Ermittlungen zur Blockade der Urlaubsfähre von Habeck sind schwierig. Die Polizei nahm keine Personalien auf. Der Bauernprotest geht weiter.

BERLIN taz | Der Vorfall sorgte für breite politische Empörung. Kanzler Olaf Scholz ließ seinen Sprecher erklären, es sei „beschämend“, dass Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor wenigen Tagen durch eine Blockade protestierender Landwirte in Schlüttsiel (Schleswig-Holstein) daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen, mit der er gerade aus dem Urlaub zurückkehrte. „Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein.“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einer „massiven und inakzeptablen Grenzüberschreitung“. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erklärte, „Gewalt und Nötigung sind verachtenswert und schaden auch dem Anliegen“. Und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, Protest habe klare Grenzen. Diese seien hier „weit überschritten worden“.

Allerdings: Für die Protestierenden, die Habeck bedrängten, könnte die Aktion folgenlos bleiben. Und damit auch die Frage ungeklärt, inwieweit Rechtsextreme den Protest anstachelten. Denn ein Sprecher der Polizei Flensburg sagte der taz, dass aufgrund der unübersichtlichen Situation am vorherigen Donnerstag keine Personalien von möglichen Straftätern aufgenommen werden konnten.

Bisher keine Tatverdächtigen ermittelt

Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Flensburg sagte der taz am Montagabend: „Stand heute Abend ist es noch nicht gelungen, einzelne Personen namhaft zu machen, die als Beschuldigte geführt werden können.“ Die Ermittlungen dauerten aber an. Noch am Freitag sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet worden, so der Sprecher. Auch weitere Tatbestände wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch würden geprüft.

Unterdessen setzten Bäue­r*in­nen ihre bundesweite Protestwoche am Dienstag fort. So gab es etwa in Sachsen, Hessen oder Baden-Württemberg Blockadeaktionen an Autobahnauffahrten oder Straßenkreuzungen. In anderen Bundesländern gab es Kolonnenfahrten oder Kundgebungen.

Am Montag noch hatten sich zehntausende Landwirte am Protestauftakt beteiligt. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, sprach von rund 100.000 Traktoren, die bundesweit teilgenommen hätten. Die Demos seien „geordnet“ abgelaufen. Der Protest sei ein „deutliches Zeichen in Richtung Bundesregierung, die Steuererhöhungspläne gänzlich zurückzuziehen“.

Die Bundesregierung hatte wegen der Haushaltskrise geplant, die KfZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge und einen Steuerrabatt beim Agrardiesel zu streichen. Ersteres hatte die Ampel zuletzt zurückgenommen, die Subvention beim Agrardiesel soll nun schrittweise bis 2026 fallen. Kanzler Olaf Scholz hatte am Montag bekräftigt, trotz der Proteste daran festhalten. „Die Bundesregierung steht dazu.“ Das Vorhaben solle „in sehr kurzer Zeit“ im Bundestag zur Abstimmung kommen.

SPD-Regierungschefs stellen sich gegen die Ampel

Am Montag hatten sich indes auch SPD-MinisterpräsidentInnen in den Ländern gegen die Ampel und auf Seiten der Bauern gestellt und gefordert, die geplanten Kürzungen gänzlich zurückzunehmen. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte, wenn jetzt aus den Reihen der SPD-Regierungschefs gegen den Ampel-Beschluss argumentiert werde, „dann ist das ein Problem, dass die SPD intern bei sich klären sollte, um nicht zur Verunsicherung im Land beizutragen“.

Zu den Bauerprotesten hatten auch Rechtsextreme aufgerufen und in der Dresdner Innenstadt eine Kundgebung auch geprägt. Andererorts hatten Schilder an Traktoren oder Banner rechtsextreme Bezüge. Die Innenminister von Sachsen und Brandenburg, Armin Schuster (CDU) und Michael Stübgen (CDU), sahen dennoch keine Unterwanderung des Protests. Beide verwiesen auf Erklärungen des Bauernverbands, die sich von Rechtsextremen distanziert hatten.

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) dankte dem Bauernverband und anderen Organisator*innen, die sich von einer rechtsextremen Instrumentalisierung distanziert hätten. „Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Die Mehrheit der Landwirte hat damit nichts zu tun.“ Der Protest sei ein demokratisches Recht, dem die Politik zuzuhören habe. „Und das machen wir ja auch.“