piwik no script img

Ausschreitungen im WestjordanlandDie Gewaltspirale dreht sich weiter

Zwei Palästinenser töten einen israelischen Siedler im Westjordanland. Im Norden schmeißen israelische Siedler Steine auf palästinensische Autos.

Soldaten und Polizist:innen stehen auf einer Kreuzung
Israelische Streitkräfte und Rettungskräfte sind am Ort des Geschehens im Einsatz, Westjordanland, am 18.11.2025 Foto: Dedi Hayun/reuters
Serena Bilanceri

Aus Amman

Serena Bilanceri

Wieder Gewalt im Westjordanland: Zwei Palästinenser haben am Dienstagnachmittag einen israelischen Siedler an der Gush Etzion Junction nördlich von Hebron erstochen. Weitere drei Menschen sind dabei verletzt worden. Die Täter sind laut einer Rekonstruktion des israelischen Militärs zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung einer Menschengruppe gefahren. Anschließend soll einer der Männer ausgestiegen sein und mehrere Passanten mit einem Messer attackiert haben.

Sicherheitskräfte haben beide Angreifer – die später als zwei 18-jährige Palästinenser aus Hebron und dem benachbarten Dorf Beit Ummar identifiziert wurden – bereits am Tatort erschossen. Eine der Verletzten hat wohl aus Versehen die israelischen Sol­da­t*in­nen angeschossen.

Lange war der Verkehrskreisel Gush Etzion im südlichen Westjordanland ein Siedepunkt für die Unruhen im Lande. Immer wieder kam es hier in den vergangenen Jahren zu tödlichen Angriffen. Er liegt beim Highway 60 zwischen mehreren Siedlungen, einigen palästinensischen Farmen und, etwas weiter südlich, einem Geflüchtetenlager. Hier wurden indes ebenso Friedensprojekte gestartet: Initiativen für Koexistenz von Israelis und Palästinensern, Geschäfte mit gemischtem Personal.

Michael Friedrich, ein deutscher Zivilist aus Hamburg, der sich gerade auf Besuch in Hebron befindet, sagte der taz am Mittwoch: Nach der Beerdigung des Siedlers habe große Angst vor Repressalien in der palästinensischen Gemeinschaft geherrscht. Die Nacht sei jedoch „überraschend ruhig“ verlaufen.

Gewalt am Checkpoint

Später am Abend soll sich die Gewalt jedoch in den Norden verlegt haben: Am Checkpoint Za’tara südlich von Nablus sind laut Medienberichten palästinensische Autos mit Steinen von israelischen Siedlern angegriffen worden. Videos, die nicht unabhängig überprüft werden können, zeigen ein Auto mit gesprungenen Fenstern und Frontscheibe sowie eine lange Schlange von Fahrzeugen, die mit eingeschalteten Scheinwerfern in der Dunkelheit auf einer Hauptstraße stehen.

Ob beide Vorfälle miteinander verbunden sind, ist unklar. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, es habe keine Informationen über einen Angriff an dem Checkpoint und verwies an die israelische Polizei, die wiederum an das Militär zurückverwies.

Derzeit ist die Lage im gesamten Westjordanland höchst angespannt: Im Oktober haben die Vereinten Nationen so viele Angriffe durch Siedler auf Palästinenser verzeichnet wie noch nie in einem Monat seit 2006. Selbst Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte die Gewalt am Montag öffentlich missbilligt, nachdem Siedler Wohnungen und Wagen im palästinensischen Dorf Jab’a in Brand gesteckt hatten.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nahost-Konflikt #Westjordanland #Jüdische Siedler #Siedler
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Schafe grasen an einem Zaun, der von Soldaten bewacht wird
Siedlergewalt im Westjordanland Es gilt das Recht des Stärkeren
Kommentar von Serena Bilanceri

Seit Jahren ist das Leben im Westjordanland von Gewalt und Unrecht geprägt. Die Lage spitzt sich immer weiter zu – und kaum jemand schaut hin.

Protestierende auf einer Straße mit Megaphon
Protest gegen Gewalt im Westjordanland „Wir lassen uns nicht abschrecken“

Aktivisten aus Israel wollten palästinensische Bauern vor Angriffen schützen. Am Checkpoint werden sie aufgehalten – und protestieren einfach dort.

Von Dinah Riese
Die verletzte Fotografin wird von einem Kollegen und mehreren Palästinensern begleitet - der Boden ist mit Geroll übersät, Nadelbäume stehen in der Landschaft
Gewalt im Westjordanland Olivenernte unter Lebensgefahr

Die diesjährige Olivenernte im Westjordanland verläuft besonders gewalttätig. Am vergangenen Wochenende wurden auch Jour­na­lis­t*in­nen angegriffen.

Von Serena Bilanceri
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Berliner Wohnungsmarkt Vergesellschaftung finanziert sich selbst
2
Tödlicher AKW-Unfall vor 50 Jahren Nach allen Regeln der Kunst verharmlost
3
Kriminologe über Bochumer Polizeischüsse „Ein Fall, vor dem tatsächlich viele Polizisten Angst haben“
4
Polizei schießt auf Zwölfjährige Viele offene Fragen
5
Der doppelte Irrtum der Jungen Union Renten lassen sich nicht kürzen
6
Experte über Aufrüstung Skandinaviens „Wir können uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen“