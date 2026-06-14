13. Juni 2026

M it großer Dankbarkeit schreibe ich diese Zeilen. Denn ich hatte das Privileg, in allen drei Gastgeberländern dieses Turniers an den Eröffnungsfeiern teilzunehmen. Noch kein Fifa-Präsident vor mir hat eine WM gleich dreimal eröffnet. Dieser Einzigartigkeit bin ich mir sehr wohl bewusst.

Was viele aber nicht wissen und was auch ich angesichts dieses in der Menschheitsgeschichte einmaligen Ereignisses bisweilen vergesse: Auch ein Gianni Infantino ist letztlich nichts anderes als ein Mensch. Menschliche Bedürfnisse sind auch einem Fifa-Präsidenten nicht fremd. Er isst, trinkt, schläft und muss bisweilen auch sanitäre Anlagen aufsuchen. Ist das der Fall, muss er den Platz verlassen, den er bis dahin eingenommen hat.

Bild: Rattelschneck Giannis geheimes Tagebuch Gianni Infantino ist immer am Ball. Überall. Bei der Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA natürlich erst recht. Da kommt niemand mehr hinterher. Außer der Fifa-Präsident selbst. Vielleicht. Die taz hat Zugang gefunden zu seinem geheimen Tagebuch. Alle Tagebucheinträge finden Sie hier.

Dieser Platz ist dann für eine gewisse Zeit nicht besetzt. Sollte eine Fernsehkamera genau jenen Moment einfangen, in dem der Inhaber dieses Platzes gerade woanders im Stadion unterwegs ist, dann wäre nichts als ein leerer Sitz im Bild. Wer diese Bilder nutzt, um eine Generalkritik an der Fifa vom Stapel zu lassen, dem fehlt jedes Verständnis für menschliche Bedürfnisse.

Ich verstehe, dass sich viele Menschen Gedanken machen, wenn sie leere Plätze in einem WM-Stadion sehen. Welches Kind auf dieser Erde träumt nicht davon, einmal im Leben ein Spiel zwischen Südkorea und Tschechien zu sehen? Und wer würde nicht alles in Bewegung setzen, um ins Stadion zu gelangen, wenn er erfahren würde, dass er das Recht zugelost bekommen hat, eine Karte für die Partie Katar gegen die Schweiz zu kaufen? Auch ich bin glücklich, dass ich diesem Spiel beiwohnen durfte. Aber gerade wer sich etwa aus der Mongolei auf den weiten Weg nach Guadalajara gemacht hat, der hat vielleicht irgendwann Hunger.

Natürlich könnte sich die Fifa dafür sorgen, dass in den Stadien weder Getränke noch Speisen angeboten werden, solange das Spiel läuft, damit es nur ja keinen Grund gibt, seinen Sitzplatz zu verlassen. Stewards und die wunderbaren Volunteers könnten darauf achten, dass Fans, die sich einmal gesetzt haben, ihren Platz nicht mehr verlassen. Auf den Fernsehbildern wären dann stets gut gefüllte Tribünen zu sehen. Aber wollen wir das? Ist das unser Ziel? Oder geht es nicht vielmehr auch darum, den Menschen, die viel Geld dafür bezahlt haben, damit sie mit unserem Namen auf ihren Produkten werben können, zu ermöglichen, genau diese Produkte in den Stadien verkaufen zu lassen.

Meine Eltern haben fast ihr ganzes Leben lang einen Kiosk betrieben. Auch ich habe dort, als ich noch Schüler war, ausgeholfen und bisweilen Getränke verkauft, deren Hersteller heute zu den großen Partnern des Fußballs gehören. Das ist für mich eine Geschichte, wie sie nur der Fußball schreibt. Mögen andere einen Skandal sehen, ich bin ich immer auch ein wenig gerührt, wenn ich eine leere Sitzschale in einem Stadion sehe.