Architekt Hinrich Baller gestorben: Er mied den rechten Winkel
Seine Gebäude brachen mit Farbe und Schwung die Berliner Blockrandbebauung auf. Der Architekt Hinrich Baller ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
In Berlin unübersehbar ragen seine Wohn-, Schul- und Geschäftsgebäude mit nach oben geschwungenen Balkonen, spitzwinkligen Erkern und tiefen Fenstern aus der sonst reglosen Blockrandbebauung heraus. Ihr stetes Merkmal sind auch die türkisfarbenen art déco-artigen Gitterelemente, mit denen Hinrich Baller und seine Frau Inken Baller ihre Architektur, häufig sozialer Wohnungsbau, versahen.
Von 1966 bis 1989 betrieben die beiden in Berlin ein gemeinsames Büro. Und das Duo prägte damit die Diskussionen um Städtebau und Architektur im Westteil der Stadt. Ihr wohl bekanntestes Projekt ist ein Wohnhaus am Fraenkelufer in Kreuzberg als Teil der Internationalen Bauausstellung 1984/87, geplant nach dem Leitbild der behutsamen Stadterneuerung. Der Baukomplex für 193 Familien in Berlin-Lichtenberg zeigt zudem, dass sich die kleinteilige, qualitätsvolle Wohnarchitektur der Ballers auch mit geringerem Budget realisieren ließ.
2023 wurden Inken und Hinrich Baller für ihr gemeinsames Werk mit dem Großen BDA-Preis ausgezeichnet. Die Jury würdigte die „eigenständige und ökologisch geprägte Entwurfshaltung, die unter den Bedingungen des sozialen Wohnungsbaus zu erstaunlichen Lösungen jenseits des Mainstreams“ geführt habe. Auch wenn die eigenständige Ästhetik nicht unumstritten gewesen sei, so sei sie doch im Rückblick „aufmüpfig, fröhlich, sozial und von eigenwilliger Schönheit“.
Wie jetzt bekannt wurde, ist Hinrich Baller schon am 23. Juli im Alter von 89 Jahren gestorben.
