piwik no script img

taz zahl ich

Antrittsbesuch des AußenministersWadephul findet Indien cool

Fachkräfte, Freihandel, Raumfahrt – Außenminister Wadephul sieht in Indien einen zentralen Partner für Deutschlands Zukunft. Und ein Gegengewicht zu China.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) besucht in der «Modern School Vasant Vihar» das Hockey-Training von Schülern und schiesst einen Ball, Leherinnen schauen zu
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) beim Hockey: „Deutschland und Indien spielen in einer Mannschaft“, am 3.9.2025
Natalie Mayroth
Von Natalie Mayroth

Mumbai taz | Auf seiner Indienreise am Dienstag und Mittwoch hat Außenminister Johann Wadephul die Bedeutung des Landes als Deutschlands „Schlüsselpartner“ hervorgehoben: „Indiens Stimme, die des bevölkerungsreichsten Landes und der größten Demokratie der Welt, findet auch über die strategisch wichtige Indopazifik-Region hinaus Gehör“, schrieb der CDU-Politiker auf X. Gemeinsam mit Wirt­schafts­ver­tre­te­r:in­nen warb er für einen raschen Abschluss des Freihandelsabkommens mit der EU und für mehr Fachkräfte aus Indien.

In der südindischen Techmetropole Bengaluru besuchte er die deutschen Unternehmen SAP und Mercedes, die Raumfahrtbehörde ISRO und die renommierte Forschungseinrichtung Indian Institute of Science. In Delhi traf Wadephul dann Handelsminister Piyush Goyal, der die Verhandlungen über das Handelsabkommen führt. Dabei sei über Kooperationen in Verteidigung, Raumfahrt, Innovation und Automobilindustrie diskutiert worden, so Goyal.

Besonders im Fokus habe die wirtschaftliche Zusammenarbeit gestanden: Im Rahmen der Fachkräftewerbung solle die Möglichkeit, in Indien Deutsch zu lernen, ausgebaut werden. Wadephul sprach sich für die Verdopplung des bilateralen Handelsvolumens von 31 Milliarden Euro aus. Er hofft, dass das geplante Freihandelsabkommen hierzu Impulse liefern kann. Wadephul rechne noch 2025 mit einem Abschluss.

Mit der Reise wolle man die seit 25 Jahren bestehende strategische Partnerschaft unterstreichen: „Verlässlichkeit, Freundschaft, Kalkulierbarkeit sind in der heutigen Zeit der Unsicherheit, der Kriege und der Konflikte von unschätzbarem Wert“, sagte Wadephul bei einem Pressegespräch mit Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar.

„Deutschland und Indien spielen in einer Mannschaft“, erklärte er. Dies zeige sich in 50 Jahren Wissenschaftskooperation und 60 Jahren Kulturabkommen. Regelmäßige Regierungskonsultationen etwa pflegt Deutschland nur mit wenigen Ländern. Im kommenden Jahr wird das Treffen in Deutschland stattfinden. Jaishankar betonte: „Die Beziehungen zu Deutschland gewinnen an Substanz; sie sind sehr beständig.“

Raumfahrt und Russlands Krieg

Bei dem Treffen wurde jedoch nicht nur über Wirtschaft gesprochen. Indiens Premierminister Narendra Modī von der hindunationalistischen BJP sucht verstärkt den Schulterschluss mit Japan. Mit Tokio und Berlin steht eine mögliche Kooperation in der Raumfahrt an – ein Bereich, der früher von Partnerschaften erst mit Moskau und dann den USA geprägt war. Seit dem Handelskrieg mit Trump sucht Modī demonstrativ Nähe zu China, was angesichts von Grenzkonflikten und großem Handelsdefizit in Indien mit gemischten Gefühlen beobachtet wird.

In Delhi äußerte Wadephul erneut Kritik an China. Er begrüße, dass das Land und Indien sich aufeinander zubewegten, merkte jedoch an, dass Peking zunehmend als Systemrivale gesehen werde. Chinas Unterstützung für Moskaus Angriffskrieg stelle einen Wendepunkt dar. Somit stand auch in Delhi der Krieg gegen die Ukraine auf der Agenda. Medien spekulierten, ob Indien wegen seines Öl-Handels mit Moskau nicht nur von den USA, sondern auch von Europa Sekundärsanktionen drohen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bundesregierung #Indien #China #Freihandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Illustration in den Europafarben blaun und gelb, das Motiv zeigt eine Platine, die wie eine Comicfigur gezeichnet ist

Plan zur Tech-Unabhängigkeit

Wie die EU wieder digital souverän werden soll

Eine Initiative zeigt, wie die EU digital auf eigenen Beinen stehen könnte – und bekommt Hilfe von Trump. Treibt er Europa in die Unabhängigkeit?
Von Philipp Mangold
Zwei Männer (Wladimir Putin und Xi Jinping) stehen nebeneinander, einer von ihnen (Xi Jinping) macht eine einladenen Geste

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

Xi Jinping und Wladimir Putin versprechen beim SCO-Gipfel eine neue Weltordnung und demonstrieren Einigkeit gegenüber dem politischen Westen.
Von Fabian Kretschmer
China demonstriert bei dem Gipfel seine Nähe zu Russland: Ehrengarde am Flughafen Tianjin für Putin am Sonntag

Beziehungen zwischen China und Indien

Elefant Modi tanzt mit dem Drachen Xi

Am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Tianjin betonen Chinas Xi und Indiens Modi die gemeinsamen Interessen beider Länder.
Von Fabian Kretschmer und Natalie Mayroth
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.

Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Herbst der Reformen

Wenn jemand immer wieder Nein sagt

2

Söder will regionale Erbschaftsteuer

In Bayern soll das Sterben am günstigsten sein

3

Shanghaier Organisation für Kooperation

Autoritäre Internationale trifft sich in China

4

Klimaaktivistin über langen Atem

„In diesem Sinn bin ich wohl eine Staatsfeindin“

5

Ukrainischer Historiker über Selenskyj

„Die Ukraine kauft Zeit für Europa“

6

Israel und Mathias Döpfner

Bild dir deinen Freund