piwik no script img

Antike Bauwerke in LibanonBeirut reißt Kulturdenkmäler ein

Julia Neumann
von Julia Neumann

In der libanesischen Hauptstadt wird über eine römische Grabstätte ein Parkplatz gebaut. Doch es regt sich Widerstand aus der Zivilgesellschaft.

Ein Auto fährt auf einer Straße, im Hintergrund sind Hochhäuser zu sehen
Bauen, bauen, bauen: Libanons Hauptstadt Beirut Foto: Mohamed Azakir/reuters

B yblos, eine der ältesten besiedelten Städte der Welt, oder Baalbek, eine riesige römische Tempelruine – Libanon ist reich an archäologischen Schätzen. Und davon gibt es noch viel mehr im ganzen Land. Doch oft sind sie versteckt hinter Glas, unter Hochhäusern und nun auch: unter einem Parkplatz.

Wer die Schnellstraße zwischen den Stadtvierteln Ashrafieh und Hamra im Herzen der Hauptstadt Beirut entlangfährt, sieht auf der einen Seite eine Mauer mit Graffiti, dahinter ein riesiges Areal. Was auf Grundstücknummer 740 versteckt liegt, wissen nur wenige: die einstige Stadtmauer und eine römische Nekropole, also eine Ansammlung von Gräbern hochrangiger Römer. Im Oktober teilten Ak­ti­vis­t*in­nen Fotos von Baggern auf dem Gelände. Über den antiken Gräbern entsteht jetzt ein Parkplatz.

Ein Teil der antiken Stadtmauer und ihr Tor wurden schon 2018 abgerissen. Die Generaldirektion für Antiquitäten (DGA) ist die einzige Behörde im Libanon, die rechtlich für Denkmalschutz und Restaurierung zuständig ist. Sie hatte den Abriss zunächst verboten.

Die Eigentümer beauftragten daraufhin selbst einen Archäologen mit einem Bericht, schließlich erteilte ein Richter die Genehmigung für den Bau. Das Ministerium für Kultur entschied dann, die archäologische Stätte einfach zu „integrieren“. Das hieß: die alten Steine aus dem Weg räumen und am Rand aufeinander zu türmen. Wegen der Wirtschaftskrise ab 2019 wurde das Projekt gestoppt, nun wird wieder gebaut – oder eher planiert.
wochentaz

Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Konsum statt Kultur

Das Ministerium für Kultur gab Ende Oktober ein Statement heraus: Angeblich sei das Projekt nur „temporär“. Bis wann, lässt das Ministerium offen. Jad Tabet, Berater des Kulturministers, sagt: „Die Parkanlage wurde von der DGA auf einem Teil des Geländes genehmigt, auf dem keine archäologischen Funde gemacht wurden.“

Alles, was derzeit touristisch vermarktet werde, sei der kapitalistische Konsum in der Innenstadt von Beirut, sagt Samira Ezzo, Tourguide und Mitglied der Beirut Heritage Society. „Einheimische sind von der Archäologie in Beirut entfremdet. Denn sie wurde systematisch vernachlässigt.“

So ist etwa der historische Stadtkern Beiruts im Besitz eines einzigen Immobilienunternehmens namens Solidere. Die Firma gehörte dem später ermordeten Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Unter ihm wurde die Beiruter Innenstadt in den 1990ern nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg wieder aufgebaut: Antike Stätten, die im Weg waren, wurden zwischen schicken Gebäuden versteckt, ignoriert oder einfach zugebaut. Mitten in der Innenstadt liegt etwa ein römisches Bad – unter Glas, im Erdgeschoss eines Hochhauses, weggeschlossen von der Öffentlichkeit.

Im Libanon wird historisches und kulturelles Erbe de facto entweder zerstört oder im besten Falle privatisiert und in Bauprojekte integriert.

Denkmalpflege bleibt Handarbeit

Aktivist*innen, die sich für den Erhalt von Natur und kulturellem Erbe einsetzen, landen vor Gericht. Das libanesische Justizsystem gilt als politisch beeinflusst. Die neue Regierung versucht, das zu ändern – doch bislang ohne Erfolg.

Diese Woche mussten sich Um­welt­ak­ti­vis­t*in­nen vor Gericht verantworten, die versuchten, Bagger über einer Höhle am Mittelmeer in der Kleinstadt Amchit zu stoppen. Sie ist ein Brutplatz für die Mittelmeer-Mönchsrobbe. Darüber ist eine dreistöckige Villa geplant. Die Bauarbeiten wurden zwar per Gerichtsbeschluss eingestellt, doch der Grundstückseigentümer beschwerte sich.

Nun wurden zwei Umweltschützer, die den Bau seit Monaten verhindern wollen, von einem Richter befragt. Paul Abi Rached, Präsident der Nichtregierungsorganisation Terre Liban, kritisierte die Behörden dafür, Umweltschützer vorzuladen, „anstatt den Bau der Villa zu stoppen“.

„Für Libanesen“, sagt Samira Ezzo von der Beirut Heritage Society, „gibt es keine andere Möglichkeit, ihr kulturelles Erbe zu schützen, als es aktiv selbst zu pflegen und zu erhalten.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Julia Neumann

Julia Neumann

 Korrespondentin Libanon
Auslandskorrespondentin für Westasien mit Sitz in Beirut. Hat 2013/14 bei der taz volontiert, Journalismus sowie Geschichte und Soziologie des Vorderen Orients studiert. Sie berichtet aus dem Libanon, Syrien, Iran und Irak, vor allem über Kultur und Gesellschaft, Gender und Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Für das taz Wasserprojekt recherchiert sie im Libanon, Jordanien und Ägypten zu Entwicklungsgeldern.
Themen #Kolumne Stadtgespräch #wochentaz #Archäologie #Libanon #Denkmalschutz
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein kleiner Linieinbus an einer Haltestelle
ÖPNV in Beirut Ohne Haltestellen und Fahrplan
Kolumne Stadtgespräch von Julia Neumann

Im Libanon hat der Staat einen öffentlichen Nahverkehr installiert. Bisher fuhren nur private Busse. Doch das System hat noch Tücken.

Große runde Strukturen mit massiven Steinsäulen, neolithische archäologische Stätte Gobekli Tepe aus dem 10. Jahrtausend v. Chr.,
Sesshaftigkeit Ein internationales Experiment mit vielen Anfängen

Die Menschen zogen als Jäger und Sammler durch die Welt, bis sie plötzlich sesshaft wurden. So lautete lange die Erzählung, die Wahrheit ist komplexer.

Von Birk Grüling
zwei alte Männer spazieren durch eine Steinruine im nahen Osten, links von ihnen ein riesiger Steinquader, bestimmt fünfmal höher als die beiden
Berlinale-Essayfilm „Architecton“ Abschied von Beton

Victor Kossakovskys neuester Film handelt von Gestein und was der Mensch daraus macht. Eine Konfrontation mit den Folgen des herkömmlichen Bauens.

Von Eva-Christina Meier
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Trumps „Friedensplan“ In großen Teilen schlecht, aber immerhin: ein Plan
2
Brief an den Nachbarn Michael, wir haben ein Problem
3
Warnung der Monopolkommission Die große Macht von Aldi, Lidl & Co
4
Neue Studie über Femizide Gekränkte Männer, tote Frauen
5
Ludwig-Erhard-Gipfel Christlich-demokratische Clankriminalität
6
Treibhausgasausstoß der Luftfahrt Airlines verfehlen Klimaziele trotz höherer Effizienz