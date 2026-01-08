piwik no script img

Aktionen in mehreren BundesländernNur wenige Bauern demonstrieren gegen Mercosur-Abkommen

In Brandenburg haben einige Landwirte Autobahnzufahrten blockiert. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es Proteste gegen den Handelsvertrag.

Traktoren auf einer Autobahn im Sonnenaufgang
Traktorenprotest: Blockierter Autobahn-Zubringer Pasewalk-Nord an der A20 Foto: Andy Buenning/imago

dpa/afp/ap/taz | An Bauernprotesten gegen das EU-Handelsabkommen mit Staaten der südamerikanischen Mercosur-Gruppe haben sich am Donnerstag in Deutschland nur wenige Menschen beteiligt. Selbst einer der Organisatoren, der Bauernbund Brandenburg, sprach lediglich von rund 120 Landwirten bei seinen Aktionen. Sie hätten mit Traktoren 11 Autobahnzufahrten in dem Bundesland blockiert, teilte die Landesgruppe der Organisation „Freie Bauern“ mit. Die Mitteilung ließ offen, ob der Verband einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Autobahnen und dem Mercosur-Abkommen sieht.

Ein Sprecher der Freien Bauern in Mecklenburg-Vorpommern sagte, sie hätten sich „eine bessere Beteiligung gewünscht“. Der Deutsche Bauernverband, der weit mehr Landwirte vertritt, habe sich geweigert, die Aktionen zu unterstützen.

An einer Versammlung des Vereins „Land schafft Verbindung Mecklenburg-Vorpommern“ an der Autobahnauffahrt Wismar-Mitte nahm laut NDR auch ein bundesweit bekannter Neonazi aus dem Dorf Jamel teil. Ein Vorstandsmitglied der Organisation sagte demnach dazu, er habe damit kein Problem, es würden sich ebenfalls andere Handwerker aus der Region beteiligen. Auch in Niedersachsen fanden kleinere Blockaden statt.

In Paris fuhren etwa 100 Traktoren in die Innenstadt. Demonstranten versammelten sich vor dem französischen Unterhaus, der Nationalversammlung. Trotz eines Verbots hätten sich etwa 20 Traktoren im Stadtzentrum von Paris aufgehalten, einige am Arc de Triomphe und in der Gegend des Eiffelturms, teilte das Innenministerium mit. Die meisten der Fahrzeuge wurden daran gehindert, weiter ins Zentrum vorzudringen.

48 Stunden in Griechenland

In Griechenland begannen Landwirte am Donnerstag Sperren an Autobahnen, Kreuzungen und Mautstellen. Die Aktionen sollten 48 Stunden dauern. Traktoren blockierten vielerorts den gesamten Verkehr mit Ausnahme von Rettungsfahrzeugen.

Unter anderem war die wichtigste Autobahn des Landes, die Athen mit der nordgriechischen Stadt Thessaloniki verbindet, an mehreren Stellen in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei leitete Autos und Lastwagen nach Möglichkeit auf Nebenstraßen um und griff nicht ein, um die Sperren aufzulösen. Die konservative Regierung des Landes hatte jedoch gewarnt, dass sie keine weiteren längeren Blockaden dulden werde.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Bauernprotest #Mercosur #Landwirtschaft #Jamel #Rechtsextremismus #Brandenburg #Freie Bauern #Mecklenburg-Vorpommern #Frankreich
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ursula von der Leyen und Luis Inaci Lula da Silva
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen
Kommentar von Jost Maurin

Spätestens seit der US-Intervention in Venezuela ist klar: Die EU muss ihre Position auch durch den Handelsvertrag stärken. Die Einwände sind schwach.

Rinder laufen aus einem Stall heraus
Handelsabkommen mit Südamerika-Staaten Mercosur-Abkommen würde EU-Landwirtschaft kaum belasten

Wissenschaftler erwarten nur geringe Produktionseinbußen bei Fleisch und Milch. Der Schutz durch Zölle und Standards bleibe erhalten.

Von Jost Maurin
Demonstration von Italienischen Bauern mit Schild: Es reicht mit dem ekeligen Kram aus dem Ausland
Handel mit Lateinamerika Warum Italien das Mercosur-Abkommen vorerst verhindert

Giorgia Melonis rechte Regierung ist ins Tauziehen der Lobby-Gruppen geraten: Die Bauern wollen etwas ganz anderes als die Industrie.

Von Michael Braun
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
2
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
3
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“
4
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
5
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
6
Rassismus, Hetze und Fake-News Rechte Angstlust am Stromausfall