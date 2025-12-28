piwik no script img

Afrikapolitik von Trump und NetanjahuEin Kontinent als Spielfeld für die eigene Macht

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Weder US-Präsident Trump noch Israels Premier Netanjahu bedeuten die Länder Nigeria und Somaliland etwas. Es geht letztlich um Geopolitik.

Jubelnde Menschen in Somaliland
Noch jubeln sie: Menschen in Somaliland, die sich über die Anerkennung ihres Landes durch Israel freuen Foto: Feisal Omar/Reuters

A frika ist von jeher eine Projektionsfläche, auf der fremde Mächte spielen, um in der Heimat Punkte zu machen. Derselbe Geltungsanspruch, der einst Europas Imperialmächte des 19. Jahrhunderts zur kolonialen Inbesitznahme eines ihnen weithin völlig unbekannten Kontinents verleitete, sorgt nun bei den Imperialisten des 21. Jahrhundert für Kuriositäten ganz anderer Art.

Da lässt US-Präsident Donald Trump von Kriegsschiffen im Atlantik aus Marschflugkörper auf Nigeria abfeuern, um, wie er meint, beispiellose Massaker an Christen durch islamistische Terrorgruppen zu stoppen. Dass an den Zielorten weder Christen noch islamistische Terrorgruppen leben, ist unwichtig. Wichtig ist: In Nigeria geht das US-Militär viel weiter als bisher in Venezuela, allem Säbelrasseln in der Karibik zum Trotz. Und auf US-Marschflugkörper gegen Terrorattacken wartet sogar die von Russland ständig angegriffene Ukraine vergeblich. Nigeria ist plötzlich US-Kriegsschauplatz Nummer Eins – in direkter Nachbarschaft zu den von Russland unterstützten Militärregimen in der afrikanischen Sahelzone.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu vollzieht fast gleichzeitig die vollwertige diplomatische Anerkennung der Republik Somaliland am Horn von Afrika. Das frühere Kolonialgebiet, das sich nach der Unabhängigkeit mit Somalia vereinte, vor 35 Jahren wieder abspaltete und seitdem von der Welt ignoriert wird, ist begeistert – zu Recht: Es hat lange genug gewartet. Israel nutzt klug aus, dass die arabischen und afrikanischen Nachbarn Somaliland isolieren, statt es als Stabilitätsanker in einer unruhigen Weltregion einzubinden. In dieses strategische Vakuum stößt Netanjahu aber sicher nicht aus Selbstlosigkeit. Er will, so vermuten Kritiker, Palästinenser aus Gaza ans Horn von Afrika verfrachten und von dort aus die Arabische Halbinsel geopolitisch in die Zange nehmen und Konkurrenten wie Iran und die Türkei kontern. Um Somaliland selbst geht es ihm nicht.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die jubelnden Menschen in Somaliland haben noch gar nicht gemerkt, wie sehr sie Netanjahus Schachzug regional isolieren könnte. Und auch der breite politische Konsens in Nigeria, der die US-Luftangriffe begrüßt und weitere fordert, dürfte sich schnell verflüchtigen, sollten antiwestliche Kräfte in der Region aus dem Unvermögen der US-Luftwaffe Kapital schlagen.

Aber bis es soweit ist, können sich Trump und Netanjahu als afrikanische Meisterstrategen feiern. Die eigene Öffentlichkeit weiß es nicht besser, und die afrikanische Öffentlichkeit zählt für sie nicht. So wie vor 140 Jahren, als in Europa afrikanische Kolonialreiche gezimmert wurden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Somaliland #Somalia #Nahost-Konflikt #Israel #Afrika
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen mit erhobener Hand
Folgen der Anerkennung Somalilands Das Wespennest am Roten Meer

Viele arabische Länder beobachten die Vorgänge um Somaliland mit Argwohn. Aber nicht wegen Somalia, sondern wegen der Kriege in Jemen und Gaza.

Von Karim El-Gawhary
Feiernde Menschen schwenken Fahnen.
Konfrontation am Horn von Afrika Somaliland freut sich über Israels Anerkennung

Somaliland feiert seine Anerkennung durch Israel als erstes Land seit der Staatsgründung 1991. Somalia ist erzürnt und mobilisiert die arabische Welt.

Von Simone Schlindwein
Mehrere Männer stehen nebeneinander im Freien und recken ihre Fäuste in die Luft, ein Mann hält ein Mikrofon in der Hand
Israel erkennt Somaliland an „Im Geiste der Abraham-Abkommen“

Der Schritt Israels sorgt in der Region für Empörung. Somalia sieht darin einen „rechtswidrigen“ Angriff auf die eigene Souveränität. Von der islamistischen Shebab-Miliz kommt eine Kampfansage.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
2
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
3
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
4
US-Sanktionen gegen HateAid Europa darf nicht klein beigeben
5
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
6
Ein Gespräch über Israel und Palästina „Menschenrechte sind unteilbar“