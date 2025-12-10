piwik no script img

Abgeschwächter KompromissEU-Verhandler*innen einigen sich auf Klimaziel 2040

Auf Grundlage des abgeschwächten Kompromisses der EU-Umweltminister*innen gibt sich die EU ein neues Klimaziel. Kritik kommt von Ökonom*innen.

Die Hand eines Kohlenträgers liegt auf einem Paket mit Steinkohle, das auf einer Sackkarre steht
Kohle für die Heizung in Berlin: Beim Klimaziel 2040 der EU wird Heizen und Tanken erst mal nicht mit einem CO2-Preis belastet Foto: Sebastian Gollnow/dpa

afp/taz | Die Klimaziele der EU für die kommenden Jahre stehen fest. Vertreter aus dem Europaparlament und dem Rat der Mitgliedsländer einigten sich am Dienstagabend darauf, ihren Treibhausgas-Ausstoß bis 2040 um 85 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Der Kompromiss räumt den 27 Staaten aber einigen Spielraum ein, der zu CO2-Einsparungen von bis zu 90 Prozent führen könnte. Ein EU-weiter CO2-Preis für Heizen und Tanken soll verschoben werden.

Im Vorfeld hatten die 27 Regierungen untereinander bereits einen Kompromiss ausgehandelt und Zugeständnisse an diejenigen Mitgliedstaaten gemacht, denen die Ziele bislang zu ambitioniert waren.

Das ursprünglich vorgeschlagene 90-Prozent-Ziel wurde so de facto zu einem 85-Prozent-Ziel: Die Länder dürfen bis zu fünf Prozentpunkte durch CO2-Zertifikate aus dem Ausland anrechnen. Mit diesem Kompromiss waren nun auch die Vertreter aus dem Parlament einverstanden.

Claudia Kemfert, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hält das Klimaziel für schwach und sieht die europäische Industrie davon gefährdet: „Die EU schwächt ihr Klimaziel genau in dem Moment ab, in dem andere Regionen – vor allem China – massiv in grüne Technologien investieren“, kritisierte sie gegenüber der taz, als die Um­welt­mi­nis­te­r*in­nen sich Anfang November auf das abgeschwächte Ziel einigten. „Europa riskiert, seine Führungsrolle in Zukunftsmärkten wie Wind, Solar, Batterien oder Wasserstoff zu verlieren.“

Das Ziel für 2040 ist ein Zwischenziel. Die EU will ab 2050 nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen, wie die Natur und technische Methoden speichern können. Für ein erstes Zwischenziel 2030 sehen Forscher die EU auf einem guten Weg, danach dürfte es schwieriger werden.

Europäischer Emissionshandel verschoben

In den Verhandlungen sprachen sich beide Seiten außerdem dafür aus, einen CO2-Emissionshandel für den Straßenverkehr und Gebäudeheizungen um ein Jahr auf 2028 zu verschieben. Vor allem osteuropäische Staaten hatten sich für einen Aufschub eingesetzt, weil sie Preissteigerungen für Verbraucherinnen und Verbraucher befürchten. Deutschland hat bereits ein ähnliches Preissystem, sodass Heizen und Tanken hierzulande nicht ruckartig teurer werden dürften.

Ottmar Edenhofer, Ökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Vorsitzender des EU-Klimabeirats, kritisierte die Verschiebung: „Glaubwürdiges Handeln zu Hause ist essenziell, um Investments, Innovation und Transformation in Europas Wirtschaft voranzutreiben“, sagte er. „Der Emissionshandel ist in dieser Hinsicht ein wichtiges Werkzeug, weil ein CO₂-Preis es Verbrauchern und Unternehmen erlaubt, die Klimaziele auf die kostengünstigste Art und Weise zu erreichen.“

Das Europaparlament und der Rat der 27 Staaten müssen die Einigung noch verabschieden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Klimaschutzziele #EU-Parlament #CO2-Kompensation #Wachstum
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Bulldozer entfernt Bäume aus einem Waldgebiet in Argentinien
Greenpeace spricht von „Waldnotstand“ Der vergessene Wald Südamerikas

Beim Waldschutz denkt alle Welt gleich an den Amazonas. Derweil verschwindet Südamerikas größter Trockenwald in rasantem Tempo: der Gran Chaco.

Von Sophia Boddenberg
Aktivisten hängen Transparente auf, während sie an einer Demonstration während des UN-Klimagipfels teilnehmen
UN-Klimakonferenz enttäuscht Zu wenig, zu spät

Der Klimagipfel hat ernsthafte Erfolge errungen. Aber sie werden überschattet vom Scheitern, Ausstiegspläne aus den Fossilen auf den Weg zu bringen.

Von Jonas Waack
Indigene in traditionaler Bekleidung
CO₂-Zertifikate in indigenen Gebieten Wie Indigene auf der Klimakonferenz Widerstand leisten

Projekte für CO₂-Zertifikate führen in indigenen Gebieten oft zu Menschenrechtsverletzungen. Auf dem UN-Klimagipfel bildet sich Widerstand.

Von Sophia Boddenberg

klimawandel

Ansicht des Turms des Roten Rathauses
Klimaschutz im Land Berlin Das muss noch viel schneller gehen

Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen das Land Berlin, weil der Senat das Klimaschutzprogramm BEK nicht fortschreibt und Haushaltsmittel kürzt.

Von Claudius Prößer

9.12.2025

Eine Hand dreht an einer Heizung
Heizen mit Gas künftig viel teurer Kosten für Netze werden massiv steigen

Wer 2045 noch mit Gas heizt, wird sehr viel dafür zahlen, so eine Studie. Wegen der sinkenden Kundenzahl steigen die Gebühren für die Netznutzung.

Von Anja Krüger

9.12.2025

Eine Menschenreihe in Pink gekleidet steht hinter einem Haufen Kohlebriketts
UN-Umweltbericht Mensch verursacht stündlich Schaden von 5 Milliarden Dollar

Nahrungsproduktion und Fossile sind für immense Zerstörung verantwortlich, warnt das UN-Umweltprogramm. Streit gibt es über „wissenschaftliche“ Aussagen im Bericht.

Von Kai Schöneberg

9.12.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Anton Hofreiter zum Ukraine-Krieg „Die Ukraine kann den Deal nicht annehmen“
2
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
3
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
4
Australien Weltweit erstes Social-Media-Verbot für Jugendliche
5
Rente in der Zukunft Beamte und Vermögende ins System – es ist möglich!
6
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach