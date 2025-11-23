piwik no script img

Schwacher Auftritt der EU in BelémMit schlechtem Beispiel voran

Jonas Waack

Kommentar von

Jonas Waack

Die EU beschwert sich, zu wenig Unterstützung beim Klimaschutz zu haben. Das ist fadenscheinig, wenn sie selbst keinen Ehrgeiz zeigt und knausert.

Indigene Aktivisten nehmen an einem Protest auf dem UN-Klimagipfel COP30 teil
Indigene AktivistInnen protestieren auf dem UN-Klimagipfel Foto: Andre Penner/AP/dpa

D ie UN-Klimakonferenz hätte nicht enttäuschend enden müssen. Es war zum Greifen nah, genug Schwung hinter Pläne für den fossilen Ausstieg und einen Entwaldungsstopp zu bringen: Dem gut informierten Christoph Bals von der Umweltorganisation Germanwatch zufolge waren es Singapur und Senegal, die sich in ihren wichtigen Länderallianzen querstellten und der Initiative den Wind aus den Segeln nahmen.

Belém hätte ein historischer Gipfel werden können – wenn die EU nicht unglaubwürdig und ohne Geld im Gepäck angereist wäre.

Zum Abschluss beschwerte sich Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) über die mangelnde Unterstützung. „Ich hätte erwartet, dass von den am meisten vom Klimawandel betroffenen Staaten eine lautere Stimme zu hören ist“, sagte er.

EU war schon vor der Konferenz unglaubwürdig

Aber dass der EU die Sympathien nicht zufliegen, sollte niemanden überraschen. Sie hatte sich schon im Vorfeld des Gipfels als Klima-Vorreiter unglaubwürdig gemacht, weil das Klimaziel des Blocks viel zu spät verabschiedet und darüber hinaus mit geschwächten Klimaschutz-Maßnahmen erkauft wurde.

Schlimmer aber war etwas Anderes: Die EU konnte in Belém die Erzählung nicht entkräften, nur Ehrgeiz zu fordern, um die eigenen Geldversprechen herunterverhandeln zu können.

Die verwundbarsten Länder sind mit dem Ziel auf den Gipfel gekommen, von den Industriestaaten bis 2030 jährlich 120 Milliarden US-Dollar für Anpassung zu bekommen. Die meisten Entwicklungsländer haben kaum zum Klimawandel beigetragen, aber werden immer härter getroffen. Jamaika hat seit Beginn der Industrialisierung 0,03 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen ausgestoßen. Hurrikan Melissa, der von der Erderhitzung angefeuert wurde, richtete allein dort Schäden an, die etwa der Hälfte des jährlichen Bruttoinlandsproduktes des Landes entsprechen.

Von den geforderten 120 Milliarden US-Dollar wollten die EU-Staaten aber nichts wissen – sie kürzen gerade fröhlich auf Druck von rechts ihre Entwicklungsetats, um stattdessen in Waffen und Konzernprofite zu investieren. Die zynische Erzählung, Klimaschutz-Ambition als Faustpfand zu verwenden, muss dann gar nicht stimmen, um zu verfangen.

Die EU und Schneider sollten sich nicht über mangelnde Unterstützung wundern, wenn sie mit leeren Taschen und geschwächten Klimaschutz-Maßnahmen in die Verhandlungen gehen.

Schneider kann Erfolge vorweisen

Schneider selbst hat sich in Belém aber gut geschlagen. Friedrich Merz' diplomatisches Herumgestümpere hat er bei jeder Gelegenheit mit Komplimenten und Bewunderung für die Stadt und ihre Be­woh­ne­r*in­nen wettzumachen. Er hat sich mit starken Worten – „wir müssen uns von den Fossilen befreien“ – hinter die Ausstiegsbewegung gestellt, ohne sich statt den Ländern des Globalen Südens in den Vordergrund zu stellen. Den Beschluss, einen Mechanismus für eine gerechte Energiewende zu schaffen, hat er mitverhandelt – Um­welt­schüt­ze­r*in­nen gilt er als der vielleicht größte Erfolg der Konferenz.

Nur ist diese positive Bilanz wenig wert, wenn Schneider zu Hause weiter ohnmächtig gegenüber der ideologisch-fossilen Agenda von Energieministerin Katherina Reiche auftritt. Klimaschutz wird längst nicht mehr auf Gipfeln, sondern zu Hause gemacht.

Schneider und die EU können von der Konferenz lernen, dass es zahlreiche Verbündete auf dem Weg in Richtung einer klimaneutralen Wirtschaft gibt: die lateinamerikanischen Staaten, die angeführt von Kolumbien in Belém unheimliches Rückgrat gezeigt haben, aber auch kleine Inselstaaten und viele afrikanische Länder. Ihre Regierungen haben längst erkannt, dass im 21. Jahrhundert Erneuerbare Energien Wohlstand, Sicherheit und Freiheit bringen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jonas Waack

Jonas Waack

 Klima-Redakteur
Jahrgang 1999, zuständig für Klima-Themen im Ressort Wirtschaft und Umwelt. Stadtkind aus Mecklenburg, möchte auch sonst Widersprüche vereinbaren. Bittet um Warnung per Mail, falls er zu sehr wie ein Hippie klingt.
Themen #Klimawandel #Weltklimakonferenz #Europäische Union #Klimaschutzziele #Klimaanpassung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Aktivisten hängen Transparente auf, während sie an einer Demonstration während des UN-Klimagipfels teilnehmen
UN-Klimakonferenz enttäuscht Zu wenig, zu spät

Der Klimagipfel hat ernsthafte Erfolge errungen. Aber sie werden überschattet vom Scheitern, Ausstiegspläne aus den Fossilen auf den Weg zu bringen.

Von Jonas Waack
Lula mit erhobenem Finger am Rednerpult
Weltklimakonferenz COP der Halbwahrheiten

Viele Player inszenieren die COP als „COP der Wahrheit“. Aber sie enthält genauso viele aufgehübschte Aussagen wie jede Klimakonferenz davor.

Von Annika Reiß und Tabea Kirchner
Der Papst im Vordergrund, im Hintergrund ein großes Bild mit Schafen auf einer Wiese
Rückzug kirchlicher Banken aus Fossilen Und erlass uns unsere Klimaschulden

46 kirchliche Institutionen beenden ihre fossilen Investments. Kohle, Öl und Gas seien nicht mit ihren Grundsätzen vereinbar – aber es gibt Ausnahmen.

Von Jonas Waack

klimawandel

Die brasilianische Ministerin für Indigene Völker, Sonia Guajajara, läuft über Gänge des UN-Klimagipfels
Indigene Frauen auf dem UN-Klimagipfel Die den Wald beschützen

Indigene Frauen spielen eine zentrale Rolle beim Schutz der Ökosysteme. Auf der Klimakonferenz fordern sie, gehört zu werden.

Von Sophia Boddenberg

22.11.2025

Logo klima update°
Extra-Klimasteuer für Privatjets? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche
Podcast „klima update°“ von Susanne Schwarz und Jonas Waack

Die UN-Klimakonferenz streitet über den Fossilen-Ausstieg – und über Kanzler Merz. Deutschland rutscht im Klima-Ranking ab und macht Flüge billiger.

Beleuchete Halle mit Logo des COP30-Klimagipfels
Weltklimakonferenz in Brasilien Weiter Streit um Abschlussdokument

Auf der Zielgeraden des Weltklimagipfels in Belém gibt es noch keine Einigung über einen übergreifenden Konferenzbeschluss. Die EU zofft sich mit den Ölförderländern und anderen Staaten um den Fahrplan für eine Abkehr von fossiler Energie.

22.11.2025

Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps „Friedensplan“ In großen Teilen schlecht, aber immerhin: ein Plan
2
Neue Studie über Femizide Gekränkte Männer, tote Frauen
3
Warnung der Monopolkommission Die große Macht von Aldi, Lidl & Co
4
Brief an den Nachbarn Michael, wir haben ein Problem
5
Treibhausgasausstoß der Luftfahrt Airlines verfehlen Klimaziele trotz höherer Effizienz
6
Grünen-Spitzenkandidat für Berlin-Wahl „Ein schönes Leben für alle“