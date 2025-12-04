piwik no script img

50. Todestag von Hannah ArendtEs braucht Stolz für einen Platz am Tresen

Fabian Schroer
Kolumne Freidrehen
von Fabian Schroer

Auch die Kneipe ist kein Reich der Freiheit mehr. Es braucht materielle Sicherheit, um seinen Platz dort zu finden. Das wusste schon Hannah Arendt.

Eine Frau raucht
Politische Theoretikerin und Publizistin: Hannah Arendt, 1963 Foto: Bridgeman Images/imago

I n der Adventszeit zieht es den, der sich gerne mal ein Kaltgetränk genehmigt, wieder vermehrt in stickige Kneipen, um dem nahenden nass-grauen Winter zu entfliehen und noch ein wenig menschliche Wärme zu erhaschen. So auch mich.

Letztens ereignete sich dann an der Theke etwas Überraschendes: Eine Frau, die ich sonst nur gekannt hatte, wie sie von Tisch zu Tisch lief und nach Kleingeld fragte, kam herein und eröffnete den anderen Gästen, dass sie nun einen Job und eine Wohnung habe.

Sie setzte sich, legte Geld auf den Tresen, bestellte ein Bier und begann, sich mit dem Wirt zu unterhalten. Ich schäme mich ein bisschen dafür, das zu schreiben, aber sie erschien mir in diesem Moment zum ersten Mal wirklich als Gästin – als Teil der Gemeinschaft.

Wenn ich mich jetzt daran erinnere, fällt mir eine Frage aus Hannah Arendts Essay „Die Freiheit, frei zu sein“ ein: Warum scheitern Revolutionen? Arendt, die vor fast genau 50 Jahren starb, würde sagen, weil sie, wie die Französische Revolution, von der Armut und dem „Problem des Hungers“ überrollt werden.

„Wesenskern“ der Freiheit

Was hat das nun mit der Kneipe zu tun? Für Arendt spielte der öffentliche Bereich eine besondere Rolle für unser Menschsein. Der Zugang zu ihm ist Voraussetzung dafür, dass wir uns an politischen Prozessen beteiligen können, was für Arendt nicht weniger als der „Wesenskern“ der Freiheit ist. Frei ist demnach nur, wer mit anderen in Austausch treten, über das Miteinander diskutieren und gemeinsam handeln kann.

Die Überwindung der Armut ist wiederum Bedingung dafür. Wer im Elend lebt, hat kaum Zeit, über Teilhabe nachzudenken – zu beschäftigt ist man damit, das tägliche Überleben zu sichern. Stabile Demokratie und politisches Handeln funktionieren nur, wenn Menschen nicht zuerst von Notwendigkeit, z. B. der Beschaffung von Essen, getrieben sind.

Nun dachte Arendt vermutlich nicht an schummrige Spelunken, wenn sie vom öffentlichen Raum sprach – gemeint waren vielmehr Parlamente, Medien, Versammlungen. Trotzdem lässt sich in der Kneipe im Kleinen beobachten, was es braucht, damit Menschen überhaupt anfangen, mit anderen zu sprechen. Ohne der Trinkgefährtin zu nahe treten zu wollen: Mir kam es ein wenig so vor, als sähe sie ihre Verkündung von Job und Wohnung ein bisschen als Ticket für einen Platz am Tresen.

Hier scheint es nicht nur um neu erlangte Zeit oder Geld zu gehen, sondern auch um das Selbstvertrauen, das damit einhergeht. Ein Selbstvertrauen, das armen Menschen in Zeiten von Grundsicherungssanktionen und Mietenwahnsinn meist verwehrt wird. „Ohne Stolz gibt es keine politischen Tugenden, und wer unglücklich ist, kann keinen Stolz haben“, zitiert Hannah Arendt den französischen Revolutionär Louis Antoine de Saint-Just.

So trivial das klingen mag, so groß können die Auswirkungen sein. Denn progressive Parteien und Bewegungen scheitern immer wieder daran, genau diesen Stolz anzubieten. Den Stolz auf die eigene Arbeit, die eigene Bedeutung für die Gesellschaft, nicht auf die Ethnie oder Nation.

Arendt interessierte sich in ihrer Argumentation zwar wenig für die Klassenfrage, hatte jedoch recht damit, dass politischer Neuanfang nur gelingen kann, wenn Armut überwunden und den Menschen ihre Würde zugestanden wird. Diese Erkenntnis ist auch heute noch, wie Arendt sie schon vor über einem halben Jahrhundert bezeichnet hatte, „beschämend aktuell“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Fabian Schroer

Fabian Schroer

 Auslandsredakteur
Zuständig für Digitales im Auslandsressort. Schreibt hauptsächlich über Medien, Kultur und soziale Gerechtigkeit.
Themen #Kolumne Freidrehen #Hannah Arendt #Armut
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person zwischen riesigen roten Fahnen
Buch über linke Lethargie Klassenbewusstsein als Willensakt

Jean-Philippe Kindlers Buch versucht, linke Debatten vom Individualismus zu befreien. Dabei lässt es Antisemitismus weitgehend aus.

Von Valentin Goldbach und Theresa Lehmann
Porträt Ulrich Sonnemann
Der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann Mehrstimmigkeit suchen

Der Sozialphilosoph Ulrich Sonnemann war ein Unruhestifter, Lagerdenken ließ er nicht gelten. Seine Wiederentdeckung lohnt sich.

Von Tobias Heinze und Martin Mettin
Flüchtlinge an der Grenze von Belarus zu Polen im November 2021
Flüchtlinge in der Weihnachtsgeschichte Nackter Überrest des Fremden

Wandern, fliehen, migrieren, sich niederlassen, heimisch werden – die Solidarität mit Flüchtlingen ist von jeher die Grundlage aller Ethik.

Von Micha Brumlik
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:inenn durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
2
Gerangel um das Rentenpaket Reißt euch zusammen!
3
Walter-Lübcke-Denkmal in Berlin Ein ungewollter Schutzpatron für die CDU
4
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
5
Rassismus in Kitas Warum eine „gute Mischung“ eine schlechte Idee ist
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich