Am Mittwoch hat der AfD-Politiker Bernd Baumann die CDU-Zentrale besucht. Weiter als bis zu den Sicherheitskräften am Eingang ging er aber nicht. Die CDU hat daraus ein hübsches Video gemacht, das sich im Netz großer Beliebtheit erfreut. „Die AfD bekommt Panik!“, lautet die Überschrift, was angesichts der aktuellen Umfragewerte allerdings vielleicht doch eher Wunsch als Wahrheit ist.

Wutschnaubend habe Baumann vor der Tür gestanden, erzählt ein Mitarbeiter des CDU-Social-Teams in dem Video. Und das nur, weil man in der CDU-Zentrale vor ein paar Monaten mal das aufgeschrieben habe, was jeder auch online recherchieren könne. Dann hält er eine Broschüre in die Kamera: „Abstieg für Deutschland. Keine Alternative.“ steht da weiß auf schwarz. Und: „Demokratieschädlich. Antisemitisch. Völkisch.“

Auf 34 Seiten listet die Broschüre auf, warum die AfD genau das ist. Neues findet sich nicht dabei, aber für die CDU sind manche Formulierungen bemerkenswert klar. Als Belege führt sie über viele Seiten Zitate verschiedener AfD-Politiker*innen an. „Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des 2. WK …“, wird etwa aus einer alten Mail von Alice Weidel zitiert, illustriert mit einem Portrait der Parteichefin. Mit Schweinen war in dem Zitat die damalige Merkel-Regierung gemeint.

Der einflussreiche Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier wird wie folgt zitiert: „Die Losung der Stunde lautet Remigration. Und zwar millionenfache Remigration.“ Der außenpolitische Sprecher Markus Frohnmaier wird wiedergegeben mit: „Ich sage diesen linken Gesinnungsterroristen, diesen Parteienfilz ganz klar: Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet!“ Interessant ist auch, was die CDU nicht problematisiert: Antifeminismus, Queer- und Transfeindlichkeit zum Beispiel.

Man kann die Broschüre auf der CDU-Website herunterladen oder gedruckt im Onlineshop der Partei bestellen, ein Karton mit 25 Exemplaren kostet 7 Euro. Aktuell ist sie allerdings vergriffen. „Wieder lieferbar am 11. 06. 2026“, steht da. Die Broschüre gibt es seit Februar, auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart wurde sie erstmals verteilt. Aufgefallen war sie bislang aber kaum jemandem.

NZZ bringt den Stein ins Rollen

Bis die Neue Züricher Zeitung Anfang der Woche einen Text dazu schrieb. Über dem Artikel stand: „‚Die AfD bekennt sich ganz offen dazu, Millionen Staatsbürger deportieren zu wollen‘, behauptet die CDU. Belege dafür bleibt sie schuldig.“ Was Baumann offenbar dazu brachte, in die CDU-Zentrale zu ziehen.

Der Bundesschatzmeister der AfD, Carsten Hütter, hatte danach gegenüber dem Portal T-Online eine Klage in den Raum gestellt – man prüfe juristische Schritte. Andere waren auf taz-Anfrage deutlich defensiver: Aus dem Umfeld des Fraktions- und Bundesvorstandes war zu hören, dass Hütter etwas vorgeprescht sei, mit einer Klage sei eher nicht zu rechnen.

Wenn überhaupt, würde man aber gegen eine Formulierung auf Seite 19 der Broschüre vorgehen, wonach die AfD „auch deutsche Staatsbürger“ deportieren wolle. Juristisch dürfte das ähnlich spitzfindig werden wie die Auseinandersetzungen mit der Recherche-Plattform Correctiv.

Gewohnte Masche

AfD-Politiker fordern immer wieder „millionenfache Remigration“, geben sich dann aber betont harmlos und erklären, dass sie damit „normale“ Abschiebungen meinen und auch keine deutschen Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Nachvollziehbar ausreisepflichtig waren Ende Dezember 2025 aber keine Millionen, sondern nur 232.067 Menschen.

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Auch AfD-Mann Baumann hat unterdessen auf Instagram ein Reel gepostet, in dem er im Eingang der CDU-Zentrale die Broschüre aus einem Ständer zieht und die Partei der Lüge bezichtigt. In Sachen Likes blieb es bis Donnerstagnachmittag deutlich hinter dem der CDU zurück.