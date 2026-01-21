US-Präsident Donald Trump droht, US-Präsident Donald Trump fordert, US-Präsident Donald Trump kündigt an: Seit Montag läuft das 56. Treffen des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos. Mehr als 60 Staats- und Re­gie­rungs­che­f:in­nen nehmen teil, dazu über 1.000 Manager:innen, Superreiche und Ver­tre­te­r:in­nen von NGOs. Trotzdem dominiert der Mann aus dem Weißen Haus das Treffen. Mit Spannung respektive Nervosität wird dann auch die für diesen Mittwochnachmittag angekündigte Rede von Trump in Davos erwartet. Die Nachrichten im Überblick.

Wirtschaftsministerin Reiche will erst mal nichts tun

11.45 Uhr: Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor vorschnellen Gegenmaßnahmen Europas gegen die von Donald Trump angekündigten Zölle im Grönland-Konflikt. „Maßnahmen kann ich nur dann ausrollen, wenn ich weiß, was eigentlich auf dem Tisch liegt. Und bis auf Ankündigungen kennen wir nichts“, sagte die CDU-Politikerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie betonte: „Alles, was dazu führt, Europa nach außen zu spalten oder Uneinigkeit erkennen zu lassen, hilft uns nicht, das schwächt uns.“

Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich zuletzt dafür eingesetzt, das EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung – die sogenannte Handels-Bazooka – zu nutzen. Damit lägen Gegenzölle sowie Ein- und Ausfuhrbeschränkungen für Waren und Dienstleistungen auf dem Tisch. (dpa)

Nato-Rutte verteidigt Trump in Grönland-Frage

10.30 Uhr: Nato-Generalsekretär Mark Rutte will sich nicht öffentlich zu den Spannungen äußern, die durch die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Übernahme Grönlands ausgelöst wurden. Er arbeite hinter den Kulissen an dem Thema, könne dies aber nicht in der Öffentlichkeit tun, sagte Rutte bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Präsident Trump habe jedoch recht, dass mehr getan werden müsse, um die Arktis vor russischem und chinesischem Einfluss zu schützen. Die Nato arbeite daran, die Arktis-Region gemeinsam zu verteidigen. (rtr)

Spahn warnt EU vor Konfrontation mit Trump

10 Uhr: Im Grönland-Konflikt mit Washington hat Unionsfraktionschef Jens Spahn vor einem zu konfrontativen Kurs gewarnt und die Bedeutung der USA für die Europäische Union und Deutschland betont. „Wir sind in Sicherheitsfragen auf die USA angewiesen“, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk vor dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Davos. Spahn verwies auf die Themen nukleare Teilhabe, Ukraine und Russland sowie Geheimdienstinformationen.

Auch der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet, rät zur Besonnenheit und empfahl, die Rede erst einmal abzuwarten. „Leichtfertig jetzt Sprüche machen, sich groß aufspielen, das ist jetzt genau das Falsche“, sagte der CDU-Politiker im ZDF-„Morgenmagazin“. Denn das Risiko sei, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine komplett zurückziehe. „Das Wichtigste ist für uns Europäer, dass wir jetzt hier wirklich zu einem gerechten Frieden für die Ukraine beitragen.“

Die Europäer suchen eine Antwort auf Trumps Drohung, mit Zöllen gegen Deutschland und andere Länder vorzugehen für den Fall, dass Dänemark Grönland nicht an die USA verkaufen sollte. Trump argumentiert, dass die USA aus Sicherheitsgründen auf Grönland angewiesen seien. (dpa)

Grünen-Abgeordneter fordert Finanzboykott

9.30 Uhr: Der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen fordert aus Protest gegen den US-Anspruch auf Grönland einen gemeinsamen Finanzboykott der EU gegen Washington. „Europa sollte über einen koordinierten Kaufstopp von US-Staatsanleihen und den gleichzeitigen Aufbau von sicheren europäischen Finanzanlagen (Präsident Donald) Trump massiv unter Druck setzen“, sagte Andresen den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Mittwoch. „Trump würde durch eine finanzpolitische Reaktion viel stärker unter Druck geraten, als wenn man ein wenig an der Zoll-Schraube dreht.“

EU-Kommission, die Europäische Investitionsbank und die Europäische Zentralbank „sollten alle Optionen prüfen, um diese Finanz-Bazooka auf den Weg zu bringen“, sagte Andresen. „Wenn Europa den Kauf verlangsamt oder Verkäufe signalisiert, steigt der Renditedruck auf US-Schulden und die Refinanzierungskosten für Staat und Wirtschaft.“

Europa hält demnach etwa zehn Prozent aller US-Staatsanleihen im Umfang von 1,5 Billionen Dollar. Die EU solle „schrittweise die rund 1,5 Billionen US-Staatsanleihen in europäischen Händen umschichten“, sagte Andresen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aufgrund des Haushalts- und Leistungsbilanzdefizits der USA ist die US-Wirtschaft stark auf ausländisches Kapital angewiesen. (afp)

Trump-Show startet mit Flugzeugpanne

9 Uhr: US-Präsident Donald Trump ist mit Verspätung zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos aufgebrochen. Nachdem seine Präsidentenmaschine Air Force One wegen eines technischen Problems umkehren musste, startete er am Mittwoch gegen 6 Uhr MEZ mit einem neuen Flugzeug in Richtung Schweiz. Nach Angaben von US-Finanzminister Scott Bessent wird Trump mit rund dreistündiger Verspätung in Davos eintreffen.

In Davos wird Trumps Rede, die ursprünglich für 14.30 Uhr geplant war, vor dem Hintergrund der Grönland-Krise viel Aufmerksamkeit zuteil. Vor seinem Abflug hatte Trump erklärt, er habe „keine Ahnung“, wie sein Besuch in Davos verlaufen werde.

Trump will in Davos nach seiner Rede am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums mehrere Staats- und Regierungschefs treffen. Dabei soll es auch um die US-Pläne einer Annexion Grönlands gehen. Die USA sind in diesem Jahr mit einer ungewöhnlich großen Delegation in Davos vertreten.

Trump hatte mit seinen jüngsten Zolldrohungen gegen acht europäische Länder, die er als Gegner seines Anspruchs auf eine Übernahme Grönlands ausgemacht hat, heftige Kritik ausgelöst. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete diese als „grundsätzlich inakzeptabel, umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden“. (afp)