piwik no script img

Donald Trump„Gott ist sehr stolz auf meine Arbeit“

US-Präsident Donald Trump präsentiert ein fast zweistündiges Selbstlob bei einer Pressekonferenz zum Jahrestag seiner erneuten Amtsübernahme.

Trump steht an einem Redepult, Journalist:innen recken Kameras in die Höhe
Trump am Mittwoch bei seiner Pressekonferenz im Weißen Haus vor der Abreise nach Davos Foto: Julia Demaree Nikhinson/ap/dpa

Aus Washington D.C.

Hansjürgen Mai

US-Präsident Donald Trump wird beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch eine mit Spannung erwartete Rede geben. Doch zuvor, am Jahrestag seiner zweiten Amtsübernahme, präsentierte der 79-Jährige der versammelten Presse ein Medley seiner angeblich größten Erfolge der vergangenen zwölf Monate. „Ich denke, Gott ist sehr stolz auf meine Arbeit“, sagte Trump.

Fast zwei Stunden lobte er am Dienstag die Arbeit seiner Regierung. Dabei fehlte auch seine übliche Kritik an seinem Vorgänger nicht, dem Demokraten Joe Biden. Auch eine Anmerkung zum angeblichen Wahlbetrug im Jahr 2020 konnte sich Trump nicht verkneifen.

Die erste Viertelstunde widmete Trump der Situation im Bundesstaat Minnesota, wo es seit knapp zwei Wochen zu täglichen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Vertretern der Bundesbehörden kommt. Trump präsentierte Fotos angeblicher Straftäter, die von der Einwanderungsbehörde ICE bei Razzien im US-Bundesstaat Minnesota verhaftet worden seien. „Wenn ich mir diese Tatvorwürfe so ansehe, dann ist das einfach unglaublich. Viele Mörder. Sehr, sehr viele Mörder“, sagte er. Auslöser für die Proteste in der Landeshauptstadt Minneapolis war die Erschießung von Renee Good durch einen ICE-Beamten.

Danach ging es um die US-Wirtschaft. Laut Trump hätte er die Inflation gedrosselt, dem Aktienmarkt zu Rekorden verholfen und die Spritpreise gesenkt. „Wir haben ein Land übernommen, das am Boden lag, und jetzt ist es das angesagteste Land der Welt, und das nach nur einem Jahr“, sagte der US-Präsident.

Zölle und Friedensnobelpreis

Die US-Regierung hat unter Trump 2.0 mehr als 270.000 Staatsangestellte entlassen. Förderprogramme wurden eingestellt und über 100 bürokratische Regularien gestrichen. Auch die Zollpolitik durfte nicht fehlen. Damit habe die US-Regierung Milliarden Dollar eingenommen, allerdings auch viele Verbündete vor den Kopf gestoßen.

Trotz der Vorlieben des Präsidenten für Zölle wird erwartet, dass der Supreme Court bald über deren Rechtmäßigkeit entscheidet. „Falls wir diesen Fall verlieren, besteht die Gefahr, dass wir die Zolleinnahmen zurückzahlen müssen. Ich weiß nicht, wie das ohne große Schwierigkeiten […] gelingen soll“, so Trump.

Verbittert gab er sich beim Thema Friedennobelpreis, immerhin habe er, wie er selbst behauptet, acht Kriege beendet. Doch lieferte er wenig Neues zu den wichtigsten geopolitischen Brennpunkten. Ob er im Fall Grönland weiterhin eine militärische Option in Betracht zieht, ist unklar. „Ihr werdet es herausfinden“, sagte der Republikaner nur.

Doch immerhin bestätigte er, dass die weitgehend autonome Region des Königreichs Dänemark Teil seiner Gespräche in Davos sein wird. In dem Schweizer Ort soll sich seine Rede aber vor allem um wirtschaftliche Themen drehen.

Auf dem Weg dorthin war das Präsidentenflugzeug wegen eines Defekts allerdings zunächst zur Umkehr gezwungen. Trump hob dann später mit einer Ersatzmaschine erneut Richtung Schweiz ab.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #Minnesota #Zölle #Strafzölle #Grönland
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei Männer sitzen auf goldenen Sesseln
Internationale Ordnung Was es mit dem Board of Peace auf sich hat

Das vom US-Präsidenten Trump initiierte Board of Peace könnte den Vereinten Nationen Konkurrenz machen. Wer darin sitzt und welche Kritik es gibt.

Von Lisa Schneider
Eine Frau, die sich als die amerikanische Freiheitsstatue verkleidet hat, hat künstliche Tränen im Gesicht
Ein Jahr USA unter Trump Amerika, ein Jahr später

Donald Trump ist seit einem Jahr zum zweiten Mal Präsident – eine Zwischenbilanz aus den USA zwischen Repression, Protest und kultureller Gegenwehr.

Von Hansjürgen Mai und Sebastian Moll
Eine Trumpfigur mit MAGA-Kappe als goldener Kettenanhänger
Umgang mit US-Außenpolitik Trump-Show hält die Welt in Atem

Ohne sich um Werte zu scheren, verfolgt der US-Präsident knallharte Interessenpolitik. Viele Staaten wissen schon lange, wie man damit spielt.

Von Dominic Johnson
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Merz' Beschwerde über Krankenstand Zu wenig Erholung macht krank
2
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
3
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
4
Linke Vor- und Rückschau Verdammt lang her
5
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
6
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar