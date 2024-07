++ Nachrichten zur Wahl in Frankreich ++ : 182 Sitze für das Linksbündnis

Das vorläufige Wahlergebnis bestätigt den Sieg der Linken. Das Bündnis hat aber keinen gemeinsamen Kandidaten für den Regierungschef. Erleichterung in Deutschland.

Vorläufiges Wahlergebnis bestätigt Sieg der Linken

Das Linksbündnis Nouveau Front populaire (NFP) hat die zweite Runde der Parlamentswahl in Frankreich gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis, das am Montagmorgen veröffentlicht wurde, erreichte keiner der drei Blöcke die für eine Mehrheit in der 577 Sitze umfassenden Nationalversammlung nötigen 289 Sitze. Das Linksbündnis bekam demnach 182 Sitze, Macrons Allianz 168 und der rechtspopulistische Rassemblement National 143 Sitze.

Das linke Bündnis, das angetreten war, um den erwarteten Sieg der extremen Rechten zu verhindern, erhielt damit die meisten Sitze. Die Brandmauer gegen Rechts hat gehalten. Die rechtspopulistische Partei RN von Marine Le Pen, die auf eine absoulte Mehrheit im Parlament gehofft hatte, landete noch hinter der zentristischen Allianz von Präsident Emmanuel Macron auf dem dritten Platz.

Ungeachtet des verpassten Wahlsiegs war es für den RN dennoch das beste Ergebnis der Historie. Bei ihrem bislang größten Erfolg hatte die Partei es im Jahr 2022 auf 89 Sitze gebracht. (ap/taz)

C'est ouf

Die linke Tageszeitung Liberation zeigt am Montag die Erleichterung über den Wahlausgang ganzseitig auf dem Titel. Über einem Foto jubelnder Menschen in Paris titelt sie: „C'est ouf“.

„Ouf“, was man mit „uff“ übersetzen kann, ist in diesem Fall auch noch ein Wortspiel. Denn rückwärts gelesen ergibt sich das Wort „fou“ – verrückt. Es ist verrückt und erleichternd zugleich. (taz)

Foto: Liberation

Die Such nach einem Weg zu einer Regierung

Nach dem überraschenden Ausgang der Parlamentswahl in Frankreich beginnen am Montag die politischen Gespräche über das weitere Vorgehen. Nachdem bei der Wahl am Sonntag kein Bündnis die absolute Mehrheit errungen hat, zeichnet sich nicht ab, wer die nächste Regierung anführen wird.

Premierminister Gabriel Attal hatte noch am Wahlabend angekündigt, am Montag bei Präsident Emmanuel Macron seinen Rücktritt einzureichen.Gleichzeitig signalisierte Attal seine Bereitschaft, bis zur Bildung einer neuen Regierung weiter im Amt zu bleiben, zumal in Paris in drei Wochen die Olympischen Spiele beginnen. (afp)

Linksbündnis ohne gemeinsamen Kandidaten

Offen ist, wer neuer Regierungschef werden könnte. Das links-grüne Wahlbündnis konnte sich bislang nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Frankreich muss sich auf eine Zeit großer politischer Instabilität einstellen: Die drei großen Blöcke in der Nationalversammlung könnten sich gegenseitig blockieren, die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise stürzen. Das links-grüne Bündnis ist mit dem Macron-Lager verfeindet und auch intern uneinig.

Der frühere Parteichef der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, erhob noch am Wahlabend Anspruch auf die Regierungsbildung für sein Wahlbündnis. LFI bildet die größte Gruppe innerhalb des Bündnisses, Mélenchon ist bei den anderen beteiligten Parteien aber unerwünscht.

Linkspopulisten, Sozialisten, Kommunisten und Grüne hatten vor der ersten Runde der Parlamentswahl trotz vieler Differenzen überraschend ein Bündnis geschmiedet. Auf einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Premierministers konnten sie sich aber nicht einigen. (afp)

Kühnert: „Stein vom Herzen gefallen“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist über den Erfolg des Linksbündnisses bei der Parlamentswahl in Frankreich erleichtert. „Vielen ist ein Stein vom Herzen gefallen – mir auch“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“. In dem Ergebnis der Parlamentswahl sehe er zwei Botschaften: „Die Mehrheit der Französinnen und Franzosen will nicht rechtsradikal regiert werden. Aber die Mehrheit der Französinnen und Franzosen fand auch, dass die letzten Jahre unter Macron keine Chance für soziale Gerechtigkeit gewesen sind.“

Der stellvertretende FDP-Fraktionschef Michael Link sieht nach dem Erfolg des Linksbündnisses in Frankreich die Gefahr der Extreme von Rechts und Links alles Andere als gebannt. „Die ersten aggressiven Reaktionen (Marine) Le Pens und (Jean-Luc) Mélenchons sprechen Bände“, sagte Link, der auch Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung ist. Er ergänzte: „Ein starkes Signal wäre jetzt eine republikanische Mehrheit aus Macrons Mitte plus Sozialdemokraten à la (Raphaël) Glucksmann plus denjenigen konservativen Républicains, die sich vom RN klar distanziert haben.“ (dpa/taz)

… auch Habeck erleichtert

Vize-Kanzler Robert Habeck hat sich nach der Parlamentswahl in Frankreich erleichtert gezeigt. „Erstmal ist es gut, dass der Nationalismus in Europa nicht immer stärker wird“, sagte der Grünen-Politiker am Montag zu Journalisten in Stuttgart Die Richtung stimme, das Wahlergebnis sei ermutigend. Trotzdem gebe es weiterhin viele Herausforderungen für Europa als auch das deutsch-französische Verhältnis, so der Wirtschaftsminister.

Börse zeigt sich gelangweilt

Die Aktienspekulanten zeigten sich angesichts des Wahlausgangs gelangweilt. Der Dax startete am Montag nahezu unverändert. Er sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 18.465,45 Punkte. Damit zollte der Leitindex auch der guten Vorwoche ein wenig Tribut. (dpa/taz)