Ziele waren ein Unternehmen und ein Krankentransporter

Bei Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen und russischen Angaben mindestens neun Zivilisten getötet worden. Sieben Menschen seien bei einem russischen Angriff am Freitag auf ein Unternehmen in Nischyn in der Region Tschernihiw ums Leben gekommen, teilte der Rettungsdienst am Samstag mit. Sieben weitere Menschen seien verletzt worden.

In einer von Russland besetzten Gegend in der Region Saporischschja seien bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Krankenhausfahrzeug zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, teilte das von Russland eingesetzte örtliche Gesundheitsministerium mit. Das genannte Krankenhaus befindet sich nahe der Front im russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Saporischschja ist eine von vier ukrainischen Regionen, die Moskau offiziell annektiert hat.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, 141 von 162 russischen Drohnen, die in der Nacht zum Samstag abgefeuert worden seien, seien von der Luftabwehr gestoppt worden.

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Bila Zerkwa nahe Kiew seien drei Menschen verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit. (dpa)

Angriff auf russisches Schiff erfolgte ohne Absprache

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat klargestellt, dass der Angriff auf ein russisches Kriegsschiff bei einem libyschen Marinestützpunkt ohne vorherige Absprache mit den europäischen Verbündeten erfolgt sei. Dies habe er der italienischen Ministerpräsidentin ‌Giorgia Meloni am späten Freitagabend in einem Telefonat bestätigt, teilte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Meloni hatte die Regierung in Kyjiw zuvor davor gewarnt, den seit Februar 2022 andauernden Krieg auf das Mittelmeer auszuweiten.

Die Ukraine hatte bestätigt, dass sie mit Marinedrohnen die russische Korvette „Merkury“ in der libyschen Hafenstadt Bengasi versenkt habe. Zudem sei ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste getroffen worden, das laut Kyjiw für den ‌Transport von Waffen genutzt wurde. Die ukrainische Regierung betonte, der Einsatz habe sich gegen das russische Militär gerichtet und nicht gegen Libyen. (rtr)

Starke Zunahme russischer Angriffe auf ukrainische Brücken

Russland hat in den Monaten Oktober und November jeweils so viele Brücken in der Ukraine angegriffen wie seit vier Jahren nicht mehr. Zuletzt wurden die strategisch wichtigen Bauwerke vor allem in der Hauptstadt Kyjiw ins Visier genommen, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Zahlen der Nichtregierungsorganisation Acled hervorgeht. Im Sommer hatte die Ukraine demnach ihrerseits in russisch besetzten Gebieten und an der Front vermehrt Brücken angegriffen.

Die Angaben stützen sich auf Acled-Zahlen bis zum 20. November dieses Jahres. Sie beruhen auf mehreren Quellen, darunter Medienberichten. Damit spiegeln sie das Angriffsgeschehen nicht detailliert wider, geben aber Aufschluss über die Entwicklung in dem von Russland im Februar 2022 begonnen Krieg gegen die Ukraine.

Insgesamt attackierte die russische Armee gemäß den Acled-Zahlen seit Jahresbeginn etwa 40 Brücken im Nachbarland und damit etwa so viele wie in den beiden Vorjahreszeiträumen. Im Oktober und im November allerdings stieg die Zahl der monatlichen Angriffe auf Brücken auf jeweils mehr als zehn an. Knapp jeder zweite der Angriffe richtete sich nach dem 1. Oktober gegen eine Brücke in Kyjiw.

Seit Kriegsbeginn war Kyjiw von Angriffen auf Brücken weitgehend verschont geblieben. Der bis Herbst dieses Jahres folgenschwerste Angriff auf eine Brücke in der Hauptstadt war der auf eine gläserne Fußgängerbrücke zwischen zwei Parks im Oktober 2022 gewesen. Danach verzeichnete Acled bis Herbst dieses Jahres keine Angriffe auf Brücken in Kyjiw.

Zwischen dem 16. und 20. November griff Russland drei Brücken über den Fluss Dnipro an, darunter die Nordbrücke, die schon im Oktober attackiert worden war. Die Kyjiwer Behörden brachten in der Folge erstmals Netze zum Schutz vor Drohnenangriffen an.

Die Ukraine ihrerseits führte laut den Acled-Zahlen bis zum 20. November dieses Jahres nahezu 60 Angriffe oder Sabotageakte gegen Brücken in den von Russland besetzten oder annektierten Gebieten und an der Front aus – zwölfmal so viele wie in den beiden Vorjahren.

Für Schlagzeilen sorgten im November Angriffe auf die Krim-Brücke, die das russische Festland mit der annektierten Halbinsel verbindet. Die 2018 eröffnete Straßen- und Eisenbahnbrücke war laut Acled zuvor bereits mindestens fünfmal durch Angriffe beschädigt worden, die Kyjiw zugeschrieben werden. (afp)

Russland: 1246 ukrainische Drohnen abgeschossen

Die ⁠russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 1246 ukrainische Drohnen abgeschossen. Mehr als 400 Drohnen seien in Richtung der russischen Hauptstadt unterwegs ‌gewesen, von ‌denen 123 in der Nähe der Stadt abgeschossen ⁠worden seien, teilte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Im Gebiet Brjansk habe eine ukrainische Drohne ‌einen Bus getroffen und neun ‌Menschen verletzt, erklärte der dortige Gouverneur. Im Gebiet Samara gab es nach Angaben des dortigen Gouverneurs einen Angriff ‌auf Industrieanlagen, bei dem niemand ⁠getötet oder verletzt wurde. (rtr)

Russischer Schiffskonvoi im Mittelmeer umgedreht

‌Ein russischer Schiffskonvoi ‌mit Militärfahrzeugen für Libyen ist im Mittelmeer umgekehrt, nachdem ukrainische Marinedrohnen eine russische Korvette im Hafen von Bengasi versenkt hatten. Die Kursänderung zeige, wie Russland nach der ukrainischen Attacke vom ‌22. November seine Marineeinheiten zu schützen versuche, sagten drei Vertreter aus Militär- und Sicherheitskreisen am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Angriff ereignete sich rund 2000 Kilometer vom Kriegsschauplatz in der Ukraine entfernt.

Der von der Fregatte „Golowko“ eskortierte Konvoi habe am Tag des Angriffs nahe der ‌Straße von Sizilien gewendet, sagte ein europäischer Militärvertreter. Ein ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter und ein Sicherheitsexperte aus ⁠dem Nahen Osten bestätigten, dass der Verband die Fahrt nach Libyen abgebrochen habe und nun vor der Küste ‌Algeriens warte. ‌Das russische Verteidigungsministerium war ⁠für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. (rtr)

Abschuss von russischer Drohne mit Düsenantrieb durch Laserwaffe

Eine staatliche ukrainische Verteidigungsplattform hat den ersten Abschuss einer russischen Drohne mit Düsenantrieb durch eine ukrainische Laserwaffe bestätigt. „Kürzlich sind online Aufnahmen aufgetaucht, die zeigen, wie ein ukrainisches Lasersystem im Gefecht eingesetzt wird, um eine feindliche düsengetriebene Drohne abzufangen“, erklärte die von der ukrainischen Regierung betriebene Militärplattform Brave1 am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Dieses System wurde von einem Empfänger einer Förderung des Brave1-Programms entwickelt und im Kampf von einem privaten Flugabwehrteam eingesetzt“, hieß es weiter.

Zuvor hatte Präsidentenberater Serhij Beskrestnow in dieser Woche Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie ein Ziel als Feuerball abstürzt. Dazu hatte er erklärt, eine russische Geran-Drohne mit Düsenantrieb sei zum „ersten Mal“ von einem Lasersystem abgeschossen worden. Es handele sich um das von der Firma Carmine Sky entwickelte System Blysk, das bei dem Einsatz kritische Infrastruktur geschützt habe.

Brave1 betonte nun, dass „ein erstes erfolgreiches Abfangen nicht bedeutet, dass die Technologie bereit für den massenhaften Einsatz“ sei. „Laser-Luftabwehr bleibt eine experimentelle Technologie“, erklärte die Verteidigungsplattform. Demnach arbeiten derzeit mindestens sieben Teams in der Ukraine an Laserwaffen.

Russland greift in seinem Krieg gegen die Ukraine das Land fast täglich mit Drohnen und Raketen an. In den vergangenen Monaten hat Moskau verstärkt Strahldrohnen eingesetzt, die schneller sind und schwerer abzuschießen als frühere Modelle.

Nach Angaben von Brave1 werden Laserwaffen bereits seit den 1970er-Jahren entwickelt, sind jedoch nur in einer Handvoll Länder einsatzbereit. Erfolgreiche Abschüsse von Luftzielen im Gefecht mit dieser Technologie sind demnach nach wie vor selten. (afp)

Heftige Kritik an Äußerungen von AfD-Chefin Weidel zu Ukraine

Der polnische Außenminister Radosław Sikorski und der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, haben Äußerungen von AfD-Chefin Alice Weidel zum Ukraine-Krieg und seinen Ursprüngen scharf kritisiert. „Sie wiederholt russische Lügen“, erklärte Sikorski am Freitag im Onlinedienst X zu Aussagen der AfD-Chefin im Welt-Video-Podcast „Zur Wahrheit gehört“.

Der polnische Chef-Diplomat verwies auf Weidels Äußerungen über einen angeblichen „Staatsputsch“ in der Ukraine vor dem russischen Einmarsch. Dabei sei ein Russland-freundlicher Präsident „ausgetauscht“ worden, „Putsch-mäßig finanziert von westlichen NGOs“, sagte Weidel.

2014 hatten bei der sogenannten Maidan-Revolution in der Ukraine pro-europäischen Proteste zum Sturz des vom Kreml unterstützten damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch geführt. „Ich war 2014 in Kyjiw, und es gab keinen Putsch“, versicherte Sikorski auf X. „Präsident Janukowitsch wurde vom demokratisch gewählten ukrainischen Parlament abberufen, einschließlich der Stimmen aus seiner eigenen Partei der Regionen.“

Auch Makeiev warf Weidel mit Blick auf ihr Interview vor, russische Propaganda zu verbreiten. „Frau Weidel hat Putins Sprechzettel offenbar gründlich studiert“, schrieb der ukrainische Botschafter auf X. „Fast alle Kreml-Mythen in nur einem Interview.“

Weidel empfahl Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in dem Podcast, „sofort nach Russland zu fliegen und sich mit Putin an den Tisch zu setzen“, statt immer noch den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zu treffen.

Die AfD-Chefin nannte es mit Blick auf den Ukraine-Krieg „völlig illusorisch zu sagen, ein Friedensvertrag käme ohne Gebietsabtretung der eroberten Gebiete zustande“. Verständlicherweise wolle Russland „diesen Sicherheitskorridor haben zwischen sich und der Nato und sie werden nichts anderem zustimmen“. (afp)