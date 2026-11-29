Russland: Haben Dorf in der Region Dnipropetrowsk eingenommen

Das russische Verteidigungsministerium meldet die Einnahme des Dorfes Kolomijzi in der ‌ukrainischen Region Dnipropetrowsk. Zudem seien ⁠Anlagen der Energieinfrastruktur und Militärflugplätze in der Ukraine ‌angegriffen ‌worden, ⁠berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ‌das Ministerium. (rtr)

Russlands Militär trifft Wohnhaus in Odessa

Die russischen Streitkräfte haben bei einem neuen Angriff auf die Schwarzmeerstadt Odessa nach ukrainischen Angaben mindestens eine Frau getötet und fünf weitere Menschen verletzt. In der Stadt seien ein Wohngebäude, ein Lager mit Kinderspielzeug und ein landwirtschaftliches Anwesen getroffen worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit.

Zuvor hatten die ukrainischen Behörden auch bei einem Gleitbombenangriff auf Saporischschja von einer getöteten Frau und drei Verletzten berichtet. Die ukrainische Flugabwehr sprach am Morgen von 140 russischen Drohnenangriffen im Land. Dabei seien 101 abgewehrt worden. (dpa)

Russland meldet massive ukrainische Angriffe

Die Ukraine führte in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast fünf Jahren andauernden russischen Angriffskrieg erneut auch Gegenschläge mit Drohnen aus. Das russische Verteidigungsministerium behauptete, dass in der Nacht zu Sonntag 1.017 ukrainische Drohnen abgefangen und vernichtet worden seien. Das wären deutlich mehr als in den vergangenen Tagen.

Allein Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin sprach von 542 ukrainischen Drohnen, die in Richtung der russischen Hauptstadt geflogen seien. Von unabhängiger Seite sind die Angaben der Kriegsparteien nicht unmittelbar überprüfbar. Zu Schäden machte die russische Seite keine Angaben. (dpa)

Selenskyj bietet erneut Waffenstillstand an – „großer Kompromiss“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug in einem Interview des arabischen Nachrichtensenders Al Jazeera erneut einen Waffenstillstand entlang der Frontlinie vor. Es sei für die Ukraine ein „großer Kompromiss“, die Kampfhandlungen an der Frontlinie zu beenden und dann in Friedensverhandlungen zu treten.

Russland lehnt ein solches Vorgehen ab und will nach Kremlangaben erst den Konflikt zwischen Moskau und Kyjiw grundsätzlich gelöst haben, bevor es einem Waffenstillstand zustimmt. (dpa)

Ukrainische Regierung will Berichterstattung über Folgen russischer Angriffe einschränken

Die Regierung in Kyjiw will die Medienberichterstattung über die Auswirkungen russischer Angriffe auf kritische Infrastruktur in der Ukraine einschränken. Staatschef Wolodymyr Selenskyj ordnete am Samstag per Dekret an, seine Regierung solle „dringend Maßnahmen ergreifen, um den Medien zu untersagen, über Informationen zu den Folgen der Zerstörung sowie dem Zeitplan für die Wiederherstellung kritischer Infrastruktureinrichtungen zu berichten“. Auch Berichte über Schutz-Infrastruktur an wichtigen Orten soll es demnach nicht mehr geben.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 haben beide Länder Dekrete militärischer Zensur erlassen. In der Ukraine werden die Medien insbesondere dazu angehalten, keine genaueren Informationen über die Schäden oder Orte russischer Angriffe zu veröffentlichen, da dies der russischen Armee bei der Planung zukünftiger Angriffe helfe.

Russland hat ähnliche Beschränkungen verhängt. Zudem hat die Regierung von Kreml-Chef Wladimir Putin aber auch weite Teile der Berichterstattung und der öffentlichen Kommentare über den Krieg insgesamt unter Strafe gestellt. So ist es untersagt, die Offensive im Nachbarland als „Invasion“ zu bezeichnen. Vergangene Woche hatten russische Parlamentarier mehrere Gesetze für eine noch stärkere Zensur eingebracht. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War würde damit unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen „unabhängige und nicht autorisierte Berichterstattung über die Folgen ukrainischer Angriffe“ untersagt.

Die nun von Selenskyj für die Ukraine angeordneten Zensurmaßnahmen wurden dem Dekret zufolge im vergangenen Monat bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats vorgeschlagen. Wie sie durchgesetzt werden sollen, wurde nicht ausgeführt. Dmytro Lytwyn, ein Berater Selenskyjs, räumte am Samstag ein, die Durchsetzung der Zensurvorgaben sei „kompliziert“, weil „ein erheblicher Teil“ der beanstandeten Berichte in anonymen Telegram-Kanälen veröffentlicht werde. (afp)

CDU-Politiker: Kyjiw nicht vor Ausweitung des Kriegs warnen

Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten. Wer Kyjiw „öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen“, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel.

Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatten vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt. Zuvor hatte sich die Ukraine zu Drohnenangriffen auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen und auf eine Korvette und einen Frachter im Mittelmeer bekannt. Zur Begründung wird auf Russlands Aggression verwiesen, allgemein ist auch von Waffentransporten die Rede, die aber nicht näher spezifiziert werden. (dpa)