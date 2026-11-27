Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine zunehmend auf aufblasbare Attrappen von Militärfahrzeugen und -flugzeugen. Für rund 110 Millionen Euro hat Russland Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Panzer, Luftabwehrsysteme, Artilleriegeschütze und Raketenwerfer importiert – zumeist aus China. Doch wie die Analyseplattform Import Genius berichtet, weist der entsprechende Zollcode darauf hin, dass diese Waffen nicht aus Stahl waren, sondern aus Plastikplane.

Die aufblasbaren Attrappen werden im gegenseitigen Drohnenkrieg immer mehr zu einem Problem. Denn die in Originalgröße aus Kunststofffolie gefertigten Objekte sind inzwischen so ausgefeilt, dass sie Wärmesignaturen und die Funkfrequenzstrahlung echter Fahrzeuge nachahmen und Radarsysteme täuschen können.

Diese Köder locken so ukrainische Aufklärungsdrohnen. Ziel ist, echte Militärfahrzeuge vor Angriffen zu schützen. Die Scheinziele trügen zur Erschöpfung der Bestände an hochpräziser Munition und Kamikazedrohnen der ukrainischen Streitkräfte bei, sagte Robert Tollast, wissenschaftlicher Mitarbeiter des britischen Royal United Services Institute for Defence Studies (Rusi) dem Telegraph. Und er prognostizierte: dass „sich dieses Problem mit der Zeit nur noch verschärfen wird“.

Der Militäranalyst Michael Kofman von der Carnegie-Stiftung merkte an, dass entsprechende chinesische Produkte Russland im Krieg gegen die Ukraine sehr helfen. Das chinesische Unternehmen Gauss ist nach Medienberichten führend bei Lieferungen der aufblasbaren Militärattrappen.

Drohnen verändern Schlachtfeld

Seine Produktionskapazitäten erstrecken sich auf 16.000 m2 und die Produkte können mit den Markennamen wie „Gauss Inflatables“ oder „Jiangxi Gauss“ über chinesische und russische Internet-Handelsplattformen bestellt werden. Das russische Verteidigungsministerium kauft auch aufblasbare Attrappen bei dem inländischen Unternehmen Rusbal ein, doch die chinesischen Produkte sind deutlich günstiger.

Aufgrund des weit verbreiteten Einsatzes von Drohnen wird es immer schwieriger, große Fahrzeuge auf dem Schlachtfeld zu verbergen. Deshalb werden die Plastikköder als Scheinziele eingesetzt: Die Modelle sollen ukrainische Aufklärungsdrohnen in die Irre führen und so echte Militärfahrzeuge vor Angriffen schützen.

Während ein entsprechender Telegraph-Bericht diese Woche Wellen schlägt, hat auch die Ukraine längst die russische Armee in die Irre geführt. Für Angriffe auf Nachbildungen des US-Raketenwerfers Himars aus Holz haben die russischen Streitkräfte mindestens zehn russische Kalibr-Marschflugkörper abgefeuert, weil sie sie für echte Waffen hielten. Mit den Himars hat die Ukraine seit Jahren präzise Schläge auf Munitionsdepots und Logistikzentren sowie Nachschublinien hinter den russischen Linien durchgeführt.

Tschechischer Hersteller hat sogar Leopard-Panzer

Inzwischen werden auch auf ukrainischer Seite aufblasbare Plastikattrappen genutzt. Diese werden etwa von der tschechischen Firma Inflatech Depoly produziert. Dort gibt es US-Panzer Abrams M1, Patriot-Luftabwehrsysteme, deutsche Leopard-Panzer, französische Caesars, russische SU-Kampfjets und viele andere Modelle in Originalgröße aus Kunststoffplane hergestellt. Auch mit typischen Wärmequellen zum gezielten Anlocken und Ablenken russischer Aufklärer.

Was reale Drohnen und Marschflugkörper indes bei Schlägen auf Raffinerien oder Rüstungsfabriken in Russland anrichten, soll künftiger schwerer zu entdecken sein. In der Duma, dem russischen Unterhaus, wird über einen Gesetzentwurf beraten, der die Veröffentlichung von Video- oder Fotoaufnahmen getroffener Objekte unter Strafe stellen soll – wegen angeblicher Unterstützung von Terrorismus.

Schon jetzt werden alle zwei Tage zumeist junge Russinnen und Russen wegen angeblichen Terrorismus oder Hochverrats verurteilt.