O ksana Romanowa lebt schon seit fünf Jahren in Kyjiw, aber alle zwei Wochen fährt sie ins heimatliche Sumy. Dort hilft sie ihrem Vater bei der Pflege der Mutter, die unter den Folgen eines Herzinfarkts leidet. Seitdem hat sie ungefähr 150 Mal die Strecke Kyjiw-Sumy-Kyjiw zurückgelegt.

Bei einer ihrer letzten Fahrten hatte Oksana wie gewöhnlich einen Nachtzug genommen, um unterwegs ein wenig schlafen zu können. Aber schon nach etwa anderthalb Stunden weckte der Schaffner die Reisenden: Sie sollten umgehend den Zug verlassen. Denn eine Gruppe russischer Shahed-Drohnen flog über der Bahnstrecke, die ukrainische Luftabwehr hatte schon begonnen, sie abzuschießen.

über leben Für die Menschen in der Ukraine ist der Krieg zum Alltag geworden. Trotz der Todesangst vor Luftangriffen und Kämpfen geht das Leben weiter: Die Menschen gehen zur Arbeit, zur Schule und zur Uni. Sie lieben, lachen, heiraten, bekommen Kinder, machen Urlaub. Sie trauern, sorgen sich – und hoffen auf Frieden. ➝ zur Kolumne

Es war gar nicht so einfach, vom Zug wegzukommen. Denn auf der einen Seite stand ein anderer Zug, und auf der anderen war ein dichter Waldstreifen. Es war verboten, Taschenlampen einzuschalten. Die Menschen hörten die Explosionen, Trümmer abgeschossener Drohnen fielen in der Nähe auf die Erde. Kinder weinten, einige Erwachsene gerieten in Panik.

Anna Klochko Die ukrainische Journalistin berichtet über Krieg, Kulturerbe und Landwirtschaft aus der Ukraine und dem Ausland. Als Mitglied der ukrainischen Vereinigung professioneller Fotografen (UAPP) untersucht sie die Folgen von Konflikten, Vertreibung und Resilienz – oft durch die Linse der interkulturellen Psychologie und der visuellen Erzählweise. Die Autorin war Teilnehmerin eines Osteuropa-Workshops der taz panterstiftung.

Nicht sicher, nur weniger gefährlich

„Ab einem bestimmten Moment dachte ich wirklich, dass ich die Nacht nicht überlebe“, erinnert sich Oksana. Zum Glück ging die ganze Geschichte gut aus. Aber nur einige Stunden später wurde ein anderer Zug von Sumy nach Kyjiw von einer russischen Drohne angegriffen. Die Lok und der erste Wagen wurden beschädigt, die Fahrgäste konnten zum Glück rechtzeitig evakuiert werden.

Oksana überlegt, künftig den Bus zu nehmen. Das ist teurer und unbequemer. Und auch auf den Straßen greifen FPV-Drohnen Menschen, Autos und Tankstellen an. Aber oft gibt es für die Menschen aus den frontnahen Gebieten jetzt nicht mehr die Wahl der sichersten Strecke, sondern nur der weniger gefährlichen.

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Ein Urlaub in Odessa

Die Ukraine hat eines der größten Bahnnetze Europas mit einer Strecke von fast 20.000 Kilometern, die die einzelnen Landesteile miteinander verbinden und nach wie vor das Rückgrat des Personen- und Güterverkehrs des Landes sind. Trotz des Krieges bleibt die Bahn Teil des Alltags: für Verwandtenbesuche, Einkäufe und für den Urlaub.

So machten sich Ende August Nataliya Wodjanizkaya aus Sumy und ihre 11-jährige Tochter Vira auf den Weg nach Odessa. Dort wollten sie Viras Geburtstag feiern und sich zumindest für ein paar Tage von den endlosen Unruhen und Explosionen in Sumy erholen. Zwar gibt es das alles auch in Odessa – aber dort gibt es eben noch das Meer!

Zum ersten Mal wurden die Reisenden gegen vier Uhr morgens geweckt und mussten den Waggon wegen Drohnengefahr verlassen. Zum Glück passierte nichts. Doch zwei Stunden später hielt der Zug erneut mitten in der Steppe im Gebiet Odessa an.

Russische Drohne im Sturzflug

Der Waggon von Nataliya und Vira war gleich hinter der Lok. Sie hatten es gerade geschafft, etwa fünfzig Meter vom Zug entfernt einen Hang hinaufzugelangen, als sie eine im Sturzflug herabkommende Shahed-Drohne hörten. Die Menschen warfen sich zu Boden. Nataliya schirmte ihre Tochter mit ihrem Körper ab. Die Drohne schlug in der Nähe der Lokomotive ein und beschädigte einen Strommast sowie die Gleise. Die Druckwelle fegte über die am Boden liegenden Menschen hinweg.

„Vira hat sich sehr erschrocken, noch eine Stunde später war sie völlig hysterisch“, erzählte Nataliya.

Keiner der Passagiere wurde verletzt. Aber schon bald tauchten neue Drohnen auf und die Menschen rannten so schnell wie möglich vom Zug weg und versteckten sich im dornigen Gestrüpp.

Nach Odessa kamen die Menschen schließlich in einem Evakuierungsbus. Am Tag darauf kamen Nataliya und Vira schließlich an den Strand. Erst im Salzwasser spürte Nataliya, dass ihre Arme und Beine voller Kratzer und kleiner Wunden waren. Am Horizont konnte man Explosionen sehen. Und die ukrainische Luftabwehr schoss russische Drohnen ab, die von der Krim aus auf Odessa abgefeuert wurden.

Aus dem Russischen: Gaby Coldewey