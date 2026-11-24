Russlands Verluste bei seiner im Februar 2022 begonnenen Vollinvasion in der Ukraine sind verheerend. Bis Ende September 2026 waren etwa 700.000 russische Soldaten gestorben, einschließlich vermisster Männer und Todesfälle, die erst später registriert werden. Das geht aus mehreren Terabyte an Daten hervor, die Hacker in bisher geheimgehaltenen Sterbeurkunden des russischen Statistikamts Rosstat erbeutet haben.

Allein zur Eroberung der vor dem Krieg 60.000 Einwohnende zählenden Industriestadt Pokrowsk im Donbass, deren Eroberung der Kreml schon vor der tatsächlichen Einnahme im Januar propagandistisch feierte, hat demnach fast 116.000 russischen Soldaten das Leben gekostet. Das sind mehr als Stalin im April und Mai 1945 zur Einnahme Berlins im Zweiten Weltkrieg opferte: Bei der Eroberung der Hauptstadt des damaligen Hitler-Reichs starben laut russischen Archiven fast 80.000 Rotarmisten.

In den 21 Monaten, die die russischen Truppen benötigten, um die 39 km von Awdiiwka bis zum Rand von Pokrowsk zurückzulegen, starben etwa 88.700 von ihnen in diesem Bezirk – mehr als 2.200 Gefallene pro Kilometer.

Belarussische und ukrainische Hacker

Russische Exilmedien fanden in einer Datenbank, die die belarussische Hackergruppe Cyber Partisans und die ukrainische Gruppe Silent Crow bei Rosstat entwendet und am 8. November an die Presse weitergegeben hatten, mindestens 490.000 bis Ende September bereits registrierte Todesfälle unter Soldaten. Da die Gefallenen zumeist erst Monate nach ihrem Tod in die Register eingetragen werden und Vermisste oft erst, nachdem ein Gericht sie ein Jahr oder später für tot erklärt hat, taxieren die Exilmedien die reale Zahl der Todesopfer auf über 700.000.

Tendenz: stark steigend. Die registrierten Todesfälle stiegen von etwa 20.000 im ersten Jahr der Invasion auf 50.000 im Jahr 2023, auf mehr als 134.000 im Jahr 2024 und auf fast 200.000 im Jahr 2025. Inzwischen steigen die täglichen russischen Verluste nach Angaben des ukrainischen Generalstabs anhand von Drohnenaufnahmen und des US-amerikanischen Institute for the Study of War weiter drastisch an: von 548 Todesfällen pro Tag auf nunmehr durchschnittlich 720.

Zur Ermittlung der Gefallenenzahl wurden 11.658.178 Sterbeeinträge im gehackten russischen Personenstandsregister SAGS seit 2021 ausgewertet. Demnach ist bei Männern inzwischen mit 29 Prozent der Krieg die häufigste Todesursache – vor Herzkreislauferkrankungen, die für 26 Prozent der Tode ursächlich waren.

In Russland sind die Zahlen der Gefallenen und Verwundeten des als „spezielle Militäroperation“ verbrämten Angriffskrieges ein Staatsgeheimnis. Moskaus Verteidigungsministerium hatte zuletzt im September 2022 über seine Verluste berichtet und diese auf 5.937 beziffert.

Starke regionale Unterschiede

Der niederländische Militärgeheimdienst war von einer halben Million gefallener russischer Soldaten bis Ende 2025 ausgegangen. Die Ukraine kalkuliert mit 1,9 Millionen Toten und Schwerverwundeten auf russischer Seite.

„Wir haben unabhängigen Medien Zugang zu den Rohdaten der Datenbank gegeben, damit Journalisten die Echtheit selbst prüfen können“, sagte Julia Scheremetowez nach dem Datenhack. Sie ist die Pressesprecherin der Cyber-Partisanen und deren einziges nicht anonymes Mitglied.

Auswerten lassen sich auch die regionalen Ungleichgewichte bei der Verteilung der Kriegstoten nach Herkunft: Der Großteil der in der Ukraine gestorbenen russischen Soldaten stammt demnach aus den strukturschwächeren Gebieten Russlands fernab der großen Metropolen. Allein die Region Transbaikalien hat seit Kriegsbeginn 32 Männer im Alter von 18 bis 69 pro 1.000 Einwohner verloren, gegenüber einem pro 1.000 in Moskau und St. Petersburg.