+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Odessa erneut unter Beschuss

Nach dem Ende des Getreidedeals greift Russland die südukrainische Hafenstadt wiederholt an. Derweil wird auch ein Dorf im östlichen Donezk attackiert.

Luftangriffe auf Hafenstadt Odessa

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist erneut unter Beschuss geraten. In der Nacht zum Mittwoch waren lokalen Medienberichten zufolge Explosionen in der Stadt zu hören. Die Luftverteidigung sei aktiv gewesen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag hatte Russland die Region Odessa am Schwarzen Meer mit Luftangriffen überzogen. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte später die Angriffe.

Russland habe im Lauf der vergangenen 24 Stunden sechs Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf die Ukraine abgeschossen, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Morgenbericht am Mittwoch mit. Alle Kalibr seien abgefangen worden. Von 35 russischen Kampfdrohnen habe die ukrainische Luftabwehr 31 zerstört.

Über den Hafen Odessa wurde in den vergangenen Monaten im Rahmen des internationalen Getreideabkommens viele Millionen Tonnen Nahrungsmittel ausgefahren. Am Montag stieg Russland aus der Vereinbarung aus. (dpa)

🐾 „Dolchstoß“ für die Hungernden

Afrikanische Länder und die UN warnen wegen des gestoppten Getreidedeals vor einer Lebensmittelkrise. Es drohen Lieferausfälle und hohe Preise, schreibt Dominic Johnson, Leiter des taz-Auslandsressorts.

Brand auf militärischem Gelände auf der Krim

Nach einem Brand auf einem militärischen Gelände auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim müssen 2.000 Menschen aus der näheren Umgebung evakuiert werden. Betroffen seien die Einwohner von vier Ortschaften, teilt der örtliche Gouverneur Sergej Axjonow per Telegram mit. Wegen des Feuers sei die Autobahn Tawrida gesperrt worden. Die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet, es sei zu Explosionen auf dem militärischen Gelände gekommen. (rtr)

Biden empfängt Friedensbeauftragten des Vatikans

US-Präsident Joe Biden hat nach Angaben des Weißen Hauses mit dem Friedensbeauftragten des Vatikans, Matteo Zuppi, über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Verschleppung ukrainischer Kinder gesprochen. Bei dem Treffen zwischen Biden und Zuppi sei es um Bemühungen des Papsttums gegangen, „humanitäre Hilfe zu leisten, um das durch Russlands anhaltende Aggression in der Ukraine verursachte weit verbreitete Leid zu lindern“, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit.

Thema sei auch das Engagement des Vatikans für die Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder gewesen. Nach Angaben aus Washington wurde der italienische Kardinal Zuppi auf Wunsch von Papst Franziskus im Weißen Haus empfangen. (afp)

US-Generalstabschef: Ukraines Truppen haben Kampfkraft

US-Generalstabschef Mark Milley sieht im langsamen Vorrücken der ukrainischen Truppen bei deren Gegenoffensive nicht einen Misserfolg, sondern eher taktisches Vorgehen. Die ukrainischen Streitkräfte verfügten über eine „erhebliche Menge von Kampfkraft“, die sie im Krieg bisher bewusst noch nicht eingesetzt hätten, sagte Milley am Dienstag zum Abschluss einer Online-Konferenz der internationalen Ukraine-Kontaktgruppe vor Reportern. Es sei Sache Kiews zu entscheiden, wann es auf die Fähigkeiten und das komplexe Training zurückgreife, die die Vereinigten Staaten und andere Verbündete bereitgestellt hätten.

Beim jüngsten Treffen der internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, der Verteidigungsminister und Generalstabschefs aus mehr als 50 Staaten angehören, ging es um die Koordinierung weiterer Militärhilfen für das von Russland attackierte Land. Pentagonchef Lloyd Austin rief Verbündete auf, „weiter tief in ihren Militärbeständen zu graben“, vor allem nach Munition. Danach habe die Ukraine aktuell dringenden Bedarf. (ap)

Fünf Verletzte bei Angriff im Gebiet Donezk

Bei einem russischen Angriff auf ein Dorf im ostukrainischen Gebiet Donezk sind fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Die beiden Jungen im Alter von einem und 13 Jahren hätten im Hof eines Wohnhauses gespielt, berichtete das Internetportal „Ukrajinska Prawda“ am späten Dienstagabend unter Berufung auf örtliche Behörden. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Halbinsel Krim kontrolliert Moskau fast ein Fünftel des ukrainischen Gebiets. (dpa)