+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Russland stoppt Getreideabkommen

Russland will das Getreideabkommen mit der Ukraine vorerst nicht verlängern. Auf der Brücke zur von Russland annektierten Krim gab es Explosionen.

Die russische Regierung hat den Stopp eines Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide bekannt gegeben. Sobald alle russischen Forderungen für den Export seines eigenen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Vereinbarung hatte den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht. Das Abkommen läuft am Montagabend aus, dass es keine weitere Verlängerung gibt, hatte sich bereits abgezeichnet. (ap/dpa)

Explosionen auf Krim-Brücke

Nach Explosionen an der Brücke zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Russland offiziell von einem „Terrorakt“ gesprochen. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich.

Aus der Ukraine gibt es unterschiedliche Reaktionen. Medienberichten zufolge heißt es zum einen aus Kyjiw, die Marine und ukrainische Spezialkräfte stecken hinter dem Angriff. Er sei eine „Spezialoperation“ des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU und der Marine gewesen, erfuhr AFP am Montag aus SBU-Kreisen. Bei dem Angriff auf die Brücke zwischen der russischen Region Krasnodar und der Halbinsel seien Marinedrohnen zum Einsatz gekommen.

Zum anderen bestreitet eine ukrainische Militärsprecherin, Natalja Humenjuk, die Beteiligung der Ukraine und sagte, bei den Explosionen auf der Brücke könnte es sich um eine russische Provokation gehalten haben.

Laut der russischen Regierung starb durch die Explosionen ein Paar. Die 14-jährige Tochter sei verletzt worden, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Die Zugschienen auf der Brücke seien nicht beschädigt worden. Der Eisenbahnverkehr hat seinen Betrieb zwischen dem russischen Festland und der völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel wieder aufgenommen. Mit rund fünf Stunden Verspätung sei am Montagmorgen ein Zug aus der Krim-Hauptstadt Simferopol in Richtung der südrussischen Region Krasnodar losgefahren, teilten die Behörden der Krim mit. Der Autoverkehr über das 19 Kilometer lange Bauwerk blieb hingegen weiter eingestellt.

Am frühen Morgen hatten russische Behörden über einen „Notfall“ auf der Krim-Brücke berichtet, infolgedessen zwei Menschen in ihrem Auto getötet worden seien. In sozialen Netzwerken war von einer Explosion die Rede, eine offizielle Bestätigung gab es dafür allerdings zunächst nicht. Fotos und Videos zeigten Zerstörungen an der Fahrbahn. Das russische Verkehrsministerium teilte mit, die Brückenkonstruktion sei jedoch weiter intakt.

Die bereits 2014 von Russland einverleibte Krim ist immer wieder Ziel von Angriffen mit Drohnen. Die Ukraine hat angekündigt, ihr gesamtes Staatsgebiet im Zuge einer Gegenoffensive zu befreien. (dpa/rtr/afp/ap)

🐾 Einkommensteuereinnahmen in der Ukraine gestiegen

Die Einnahmen der Ukraine über die Einkommensteuer sind während des Krieges gestiegen. 2020 belief sich die Summe auf insgesamt umgerechnet 11,5 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr wird mit Einnahmen von 14,6 Milliarden Euro gerechnet. Laut Wirtschaftsexperten liegt das an den gestiegenen Steuereinnahmen durch mehr Soldaten. Die Kommunen wollen das Geld, um beispielsweise öffentliche Fußballfelder oder Straßen zu renovieren. Doch der Druck aus der Bevölkerung ist hoch, dass die Einnahmen in Kriegszeiten für Anderes ausgegeben werden sollen, schreibt Juri Konkewitsch aus Luzk. (taz)

Baerbock fordert Reform des Völkerrechts

Außenministerin Annalena Baerbock setzt auf eine Reform des Völkerrechts, damit Urheber eines Angriffskriegs wie der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft gezogen werden können. „Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben“, forderte die Grünen-Politikerin am Sonntag vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen (UN) an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) teilnehmen.

„In den Augen der Täter ist der IStGH schon jetzt ein scharfes Schwert“, sagte Baerbock. In den Augen der Opfer sei er die Hoffnung darauf, dass ihr Leid nicht ungestraft bleibe. „Deshalb schmerzt eine Lücke in der Strafverfolgung besonders“, so die Ministerin. Bei Verbrechen der Aggression gegen „das kostbarste Gut, das wir haben: unseren Frieden“, seien die Hürden für eine Strafverfolgung noch zu hoch.

Baerbock hatte schon im Januar bei einem Besuch am Sitz des Gerichts im niederländischen Den Haag vorgeschlagen, dessen rechtliche Grundlagen – das Römische Statut – so zu ändern, dass auch der Tatbestand des Angriffskriegs uneingeschränkt verfolgt werden kann. So soll es ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes fällt. Derzeit kann nur der UN-Sicherheitsrat den Fall dem Gericht übertragen, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner sind. Als Ständiges Mitglied hat Russland im Sicherheitsrat ein Vetorecht. (dpa)