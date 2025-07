+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++Hamas reagiert positiv auf Vorschlag zu neuen Waffenruhe-Gesprächen

Zwei US-Helfer im Gazastreifen verletzt

Zwei Mitarbeiter der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sind nach Angaben der Hilfsorganisation bei einem gezielten Angriff im Gazastreifen verletzt worden. Zwei Angreifer haben mutmaßlich an einem Stand für Essensausgaben Granaten geworfen, teilt die von den USA und Israel unterstützte GHF in einer Stellungnahme mit. Die beiden US-Bürger befänden sich in einem stabilen Zustand, ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. (rtr)

Tote bei israelischen Angriffen

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut viele Tote gegeben. Seit den frühen Morgenstunden seien mindestens 40 Menschen in dem abgeriegelten Küstengebiet ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen. Unter den Toten seien auch zwölf Menschen, die an Verteilungsstellen für humanitäre Hilfe gewartet hätten. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete Tote in mehreren Gegenden des Gazastreifens. Angriffe habe es unter anderem in der Nähe der Stadt Gaza sowie in Chan Junis im Süden des Gazastreifens gegeben. Vom israelischen Militär gab es zu jüngsten Angriffen zunächst keine Angaben. (dpa)

Israel „prüft“ Reaktion der Hamas zur Waffenruhe

Israelische Medien zitieren einen israelischen Regierungsmitarbeiter mit der Aussage, dass Israel die Antwort der Hamas auf den Waffenruhevorschlag erhalten habe und diese nun prüfe. Ein ägyptischer Vermittler sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Ägypten, das zusammen mit Katar bei den Waffenruhebemühungen vermittelt, die Antwort der Hamas gesehen habe: „Sie enthält positive Anzeichen dafür, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist, aber es gibt einige Forderungen der Hamas, die noch bearbeitet werden müssen.“ (rtr)

Donald Trump reagiert positiv aus Reaktion der Hamas

US-Präsident Donald Trump sagte zur Erklärung der Hamas am Freitag: „Das ist gut.“ Weiter sagte Trump, es könne in der kommenden Woche einen „Gaza-Deal“ geben. Er sei „sehr“ optimistisch, das ändere sich jedoch von Tag zu Tag.

Auf dem Tisch liegt derzeit ein Vorschlag der internationalen Vermittler für eine erneute auf 60 Tage befristete Waffenruhe, wie die Nachrichtenagentur AFP aus palästinensischen Verhandlungskreisen erfuhr. Die Hamas würde demnach die Hälfte der noch lebenden israelischen Geiseln – etwa 22 Menschen – freilassen, die noch im Gazastreifen gefangen gehalten werden. Im Gegenzug sehe der Vorschlag vor, dass Israel mehrere palästinensische Gefangene freilässt. (afp)

Hamas bereit zu Gesprächen über Vorschlag für Waffenruhe

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ist nach eigenen Angaben bereit zu Gesprächen über einen Vorschlag für eine Waffenruhe um Gazastreifen. Sie sei „bereit, sich unverzüglich und ernsthaft“ an einer Verhandlungsrunde über den Mechanismus zur Umsetzung der Bedingungen eines von den Vermittlern vorgelegten Waffenruhe-Vorschlags zu beteiligen, erklärte die Hamas am Freitag.

Der mit der Hamas verbündete Islamische Dschihad erklärte, Waffenruhe-Gespräche zu unterstützen. Er forderte jedoch „Garantien“, dass Israel seine Militäreinsätze nicht wieder aufnimmt, sobald die im Gazastreifen nach wie vor festgehaltenen Geiseln freigelassen sind. (dpa)