+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Weitere Kämpfe am Boden in Gaza

Israels Armee setzt ihren Einsatz fort, am Montag konnte sie eine Soldatin befreien. Das UN-Kinderhilfswerk beklagt die vielen toten Kinder in Gaza.

Israel setzt Bodeneinsatz in Gaza fort

Die israelische Armee hat einem Militärsprecher zufolge ihren Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen gegen die terroristische Hamas am Dienstag fortgeführt. Israelische Truppen befänden sich in „verschiedenen Teilen des nördlichen Gazastreifens“, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Schwer gepanzerte Fahrzeuge, Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Bulldozer seien in den Gazastreifen bewegt worden.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei Luftangriffen rund 300 Ziele im Gazastreifen getroffen. Darunter seien Raketenabschussrampen und „Militärstellungen in unterirdischen Tunneln der Terrororganisation Hamas“, erklärte das israelische Militär am Dienstag mit Blick auf die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation. Zudem seien „Terroristen“ getötet worden.

Armeesprecher Conricus sagte, er verstehe, dass die humanitäre Situation in dem dichtbesiedelten Küstenstreifen schwierig sei. Dies sei jedoch nicht die Schuld der israelischen Armee.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am 7. Oktober einen Großangriff auf Israel begonnen. Dabei wurden nach israelischen Angaben etwa 1.400 Menschen in Israel getötet. Zudem verschleppte die Hamas Armeeangaben zufolge mindestens 239 Menschen in den Gazastreifen. Vier der Entführten ließ die militante Palästinenserorganisation inzwischen frei. Eine Soldatin konnte die israelische Armee befreien.

Als Reaktion auf den Hamas-Angriff hatte Israel den Gazastreifen komplett abgeriegelt und mit dessen Bombardierung begonnen. Zudem drangen zuletzt israelische Bodentruppen in das von der Hamas kontrollierte Gebiet ein. Durch die israelischen Angriffe wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas mehr als 8.300 Palästinenser getötet. (afp)

Hamas schießt weiter mit Raketen

Nach Angaben der Terrorgruppe Hamas beschießt sie weiter die israelischen Streitkräfte im Norden und Süden des Gazastreifens. Die Al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, teilt mit, Militante lieferten sich mit Maschinengewehren und Panzerabwehrraketen Gefechte mit israelischen Streitkräften. Die Kämpfer hätten auch zwei israelische Panzer und Planierraupen im Nordwesten des Gazastreifens mit Raketen beschossen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Berichte über die Kämpfe zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär äußert sich nicht. (rtr)

Israel schießt Drohnen ab

Das israelische Militär hat tief im Süden des Landes eine Drohne abgeschossen. Das unbemannte Flugzeug sei in der Nähe von Eilat am Roten Meer abgefangen worden, teilte das Militär mit. Weitere Einzelheiten nannte es nicht. Jüngst hatte ein US-Zerstörer drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgeschossen, die vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen im Jemen auf Israel abgefeuert hatten. (ap)

UN-Kinderhilfswerk klagt über viele tote Kinder

Die Chefin des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Catherine Russell, hat bei einer Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats die vielen Opfer unter den Kindern im Nahost-Konflikt beklagt. Die „wahren Kosten“ der jüngsten Eskalation zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel würden in Kinderleben gemessen werden, sagte sie am Montag vor dem Gremium in New York (Ortszeit).

„Jeden Tag werden in Gaza mehr als 420 Kinder getötet oder verletzt, eine Zahl, die jeden von uns zutiefst erschüttern sollte“, sagte sie. Kinder erlitten sowohl in Israel als auch in den besetzten palästinensischen Gebieten ein „schreckliches Trauma, dessen Folgen ein Leben lang anhalten können“. Nach militärischen Angriffen seien 12 der 35 Krankenhäuser im Gazastreifen nicht mehr funktionsfähig. Mindestens 221 Schulen und mehr als 177.000 Wohneinheiten seien beschädigt oder zerstört worden.

UN-Mitarbeiter betonen, dass pro Tag Hunderte Lastkraftwagen mit Lebensmitteln, Medizin, Wasser und Treibstoffen benötigt würden. Die Vereinigten Arabischen Emirate und China hatten die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats zur humanitären Krise in Gaza beantragt. (epd)

26 Lastwagen mit Hilfsgütern erreichen Gaza

Im Gazastreifen sind weitere 26 Lastwagen mit benötigten Hilfsgütern eingetroffen. Sie hätten Essen und Arzneimittel von Ägypten über die Grenze gebracht, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Montagabend mit. Damit seien seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas insgesamt 144 Lkws in dem abgeriegelten Küstengebiet eingetroffen. Das UN-Nothilfebüro OCHA zählte dagegen bisher die Ankunft von 143 Lkws. (dpa)

Israelische Soldatin befreit

Israelische Soldaten sind am Montag mit schwerer Ausrüstung tief in den Norden und in die Mitte des Gazastreifens vorgedrungen. Dabei konnte die Armee nach eigenen Angaben eine von der Hamas verschleppte Soldatin befreien. Ori Megidish sei bei einem nächtlichen Bodeneinsatz gerettet worden, meldete das israelische Militär am Abend. Die 19-Jährige war beim Angriff der Hamas auf Israel von der Terrorgruppe als Geisel genommen worden. Sie sei medizinisch untersucht worden, es gehe ihr gut, sie habe ihre Familie getroffen, heißt es vom Militär. Es schien sich um die erste im Zuge der ausgeweiteten Bodeneinsätze im Gazastreifen aus den Händen palästinensischer Extremisten befreite Geisel zu handeln. (ap/rtr)

Konfrontation zwischen Hisbollah und Israel

An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist es erneut zu Konfrontationen gekommen. Kampfflugzeuge des israelischen Militärs hätten Infrastruktur der schiitischen Terrormiliz Hisbollah im Libanon angegriffen, teilte Israels Armee in der Nacht zum Dienstag auf Telegram mit. Dazu gehörten Waffen und Stellungen der Hisbollah. In den Tagen zuvor waren nach Angaben der Armee erneut Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. An der Grenze kommt es seit Beginn des Gaza-Kriegs zunehmend zu Konfrontationen. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Die Hisbollah hat Verbindungen zur im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas und zum Iran. (dpa)