+++ Nachrichten im Nahost-Konflikt +++Angekettet, ohne Nahrung, ohne Tageslicht

Entscheidung zu Untersuchung des 7. Oktober verschoben

Am Sonntag diskutierte in Israel das Kabinett über die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission zum 7. Oktober 2023. Diese soll sich damit beschäftigen, weshalb es Israel nicht gelang, den Angriff der Hamas auf Israel zu verhindern. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, in 30 Tagen soll erneut dazu getagt werden.

Dass diese Diskussion überhaupt stattfindet, liegt an einem Richterspruch des Obersten Gerichtshofs aus dem Dezember: Innerhalb von 60 Tagen nach Entscheid müsse die Regierung zur Einrichtung einer Untersuchungskommission zumindest tagen.

Zuvor hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu versucht, eine solche Untersuchung zu verhindern – sogar per Gesetz. Nach Angaben des Fernsehsenders Kanal 13 soll er ein Gesetzesvorhaben gefördert haben, das die Einrichtung einer staatlichen Untersuchungskommission verbieten und stattdessen eine politische Kommission etablieren würde. Diese hätte weniger Macht und Befugnisse als eine staatliche Untersuchungskommission. Abgesehen davon hatte Netanjahu immer wieder erklärt: Jegliche Untersuchung könne erst nach Kriegsende stattfinden.

Eine unabhängige Untersuchungskommission hatte bereits im November erklärt: Netanjahu und hohe Militärkommandeure seien direkt für eine Reihe von Entscheidungen verantwortlich, die Israel am 7. Oktober so angreifbar gemacht hätten. Der Ministerpräsident habe alle dazu beitragenden Entscheidungszentren untergraben, heißt es in dem Bericht. (taz)

Geiselfamilien erfahren Details über deren Zustände

Die Familien von Eliya Cohen und Alon Ohel haben von den freigelassenen Geiseln Details über die Situation, in der sich ihre Lieben befinden, erfahren. Laut Berichten israelischer Medien soll der 27-jährige Cohen, der auf dem Nova-Musikfestival entführt wurde, ohne Tageslicht und angekettet festgehalten werden sowie kaum Nahrung bekommen. Er soll außerdem am Bein verwundet sein und keine angemessene medizinische Versorgung erhalten. Cohen soll noch in der ersten Phase des Geiseldeals freikommen.

Auch Alon Ohel werde verwundet und angekettet in einem Tunnel der Hamas festgehalten, erklärte dessen Mutter Idit Ohel am Sonntag dem israelischen TV-Sender Kanal 12. Eli Sharabi und Or Levy, die beide am Samstag freigelassen wurden, seien mit ihrem Sohn festgehalten worden. Es ist das erste Lebenszeichen, seitdem der mittlerweile 24-jährige Ohel am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival entführt wurde. Ohel steht im Gegensatz zu Cohen nicht auf der Liste der Geiseln, die in der ersten Phase des Deals freikommen sollen. (taz)

Palästinenser, die sich Grenze näherten, erschossen

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden am Sonntag drei Palästinenser erschossen, die sich der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen genähert hatten. Eine Gruppe sei den in der Pufferzone an der Grenze stationierten israelischen Truppen bis auf wenige hundert Meter nahegekommen. Man habe Schüsse abgefeuert, die Gruppe habe sich dann zurückgezogen. Die Hamas sprach im Anschluss, von „drei Märtyrern“ und mehreren Verletzten. Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärte im Anschluss: „Jeder, der die Pufferzone betritt, riskiert sein Leben“. (taz)

Ein Panzer an der Grenze zu Gaza Foto: Ohad Zwigenberg/ap

US-Präsident Trump: USA sollen Gazastreifen kaufen

US-Präsident Donald Trump will eigenen Angaben zufolge, dass die USA den Gazastreifen kaufen und besitzen. „Ich bin entschlossen, Gaza zu kaufen und in Besitz zu nehmen. Was den Wiederaufbau betrifft, so könnten wir dies auch anderen Staaten im Nahen Osten überlassen, damit sie Teile davon wieder aufbauen, und andere könnten dies unter unserer Schirmherrschaft tun. Aber wir sind entschlossen, ihn zu besitzen, ihn einzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Hamas nicht zurückkehrt“, sagte Trump am Sonntag gegenüber Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Der Ort sei eine Abrissbrache, alles müsse abgerissen werden, so der US-Präsident.

Trump erklärte am Sonntag außerdem: Seine Geduld mit der Hamas laufe ab, die freigelassenen Geiseln sähen aus wie „Holocaust-Überlebende“.

Trump hatte schon zuvor geäußert, dass die USA den Gazastreifen übernehmen und sich an einem massiven Wiederaufbau beteiligen könnten. Dabei erklärte er auch, die im Gazastreifen lebenden Palästinenser dauerhaft zu vertreiben und eine „Riviera des Nahen Ostens“ schaffen zu wollen. Trumps Ankündigung rief sofort Kritik aus mehreren Ländern hervor.

Noch vor Trumps Ankündigung über die Inbesitznahme des Gazastreifens durch die USA hatte der israelische Präsident Isaac Herzog am Sonntag (Ortszeit) in einem TV-Interview mit Fox News erklärt, Trump werde sich mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi und möglicherweise mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman treffen, um Gespräche über die Zukunft des Gazastreifens zu führen. „Das sind Partner, denen man zuhören muss, mit denen man diskutieren muss. Wir müssen auch ihre Gefühle respektieren und sehen, wie wir einen Plan erstellen, der für die Zukunft tragfähig ist“, sagte Herzog. (rtr/taz)

Angriff an libanesisch-syrischer Grenze

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen Tunnel an der Grenze zwischen Syrien und dem Libanon angegriffen, der von der libanesischen Hisbollah-Miliz zum Waffenschmuggel genutzt worden sei. Die Luftwaffe habe einen „präzisen, auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriff auf einen unterirdischen Tunnel ausgeführt, der von syrischem in libanesisches Territorium geführt hat“, teilte die Armee mit. Die Streitkräfte hätten zudem mehrere andere Hisbollah-Einrichtungen im Libanon attackiert.

Die amtliche libanesische Nachrichtenagentur meldete, dass „feindliche israelische Kampfflugzeuge“ mehrere Angriffe an der Grenze zwischen Libanon und Syrien geflogen hätten, von denen einer einen Grenzübergang zum Ziel gehabt habe.

Am Samstag hatte die israelische Armee einen Angriff auf ein von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas genutztes Waffenlager in Syrien gemeldet. (afp)