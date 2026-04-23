+++ Nachrichten im Irankrieg +++Hinrichtungswelle in Iran geht weiter

Vier Hinrichtungen in Iran innerhalb weniger Tage

Die Serie an Hinrichtungen in Iran dauert an. Wie das Justizportal Misan Online berichtete, wurde am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ein Mann exekutiert. Die iranische Justiz hatte ihm Zusammenarbeit mit dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad und Mitgliedschaft in einer Oppositionsgruppe zur Last gelegt.

Davor waren seit Montag bereits vier Exekutionen durchgeführt worden. Ein Todesurteil wurde im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar vollstreckt. Drei weitere Männer wurden nach Spionagevorwürfen hingerichtet.

Menschenrechtler sprachen bei zwei von ihnen von politischen Gefangenen, die den oppositionellen Volksmudschaheddin angehört haben sollen. Die Exilgruppe ist in Iran verboten; sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Herrschaftssystem in Iran zu stürzen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Organisation Iran Human Rights (IHRNGO) mindestens 1.639 Menschen hingerichtet, so viele wie seit 35 Jahren nicht mehr. (dpa)

Trump rühmt sich der angeblichen Verhinderung von Hinrichtungen in Iran

Zuvor hatte sich US-Präsident Donald Trump damit gebrüstet, dass Iran auf seine Bitte hin die geplante Hinrichtung von acht zum Tode verurteilten Frauen gestoppt habe, die wegen regierungskritischer Proteste festgenommen worden waren. „Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Iran und seine Führung meine Forderung als Präsident der USA respektiert und die geplanten Hinrichtungen ausgesetzt hat“, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.

Iran wies zurück, eine Hinrichtung der Frauen geplant zu haben, und bezichtigte Trump der Verbreitung von „Falschmeldungen“. Einige der Frauen, die angeblich kurz vor der Hinrichtung stünden, seien freigelassen worden. Andere verbüßten lediglich eine Gefängnisstrafe.

Trump habe „nichts vorzuweisen“, erklärte Misan Online auf X. Dies habe ihn dazu „veranlasst, auf Falschmeldungen basierende Erfolge zu erfinden“. Die Behauptung habe sich „als Lüge“ herausgestellt, hieß es am Mittwoch. Dennoch habe Trump behauptet, „die Todesurteile gegen acht protestierende Frauen, die heute Nacht in Iran hingerichtet werden sollten, seien aufgehoben worden“. (afp)

US-Militär: Mehr als 30 Schiffe von US-Blockade betroffen

Unterdessen geht die Blockade der Straße von Hormus auf beiden Seiten weiter. Nach Angaben des US-Militärs sind mehr als 30 Schiffe von der US-Blockade iranischer Häfen betroffen. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando der Armee (Centcom) teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, seine Kräfte hätten im Nahen Osten „31 Schiffe angewiesen, umzukehren oder in den Hafen zurückzukehren“.

Die Angriffe Iranischer Revolutionsgarden auf drei Schiffe in der Straße von Hormus am Mittwoch wertete die US-Regierung nicht als Verstoß gegen die Bedingungen der vereinbarten Waffenruhe, weil es sich nicht um US-amerikanische oder israelische Schiffe handelte, wie das Weiße Haus am Mittwoch mitteilte. (ap)

Waffenruhe soll nur noch wenige Tage dauern

Zugleich gibt US-Präsident Donald Trump Iran laut Berichten nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Trump sei willens, die derzeitige Waffenruhe um drei bis fünf Tage zu verlängern, melden das US-Nachrichtenportal Axios und der Sender Fox News unter Berufung auf eine US-Quelle beziehungsweise einen Beamten des Weißen Hauses.

Trumps am Dienstag verkündete Verlängerung der Waffenruhe ist demnach nur für einen kurzen Zeitraum gedacht. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt sagte zu Journalisten, Trump habe Teheran keine Frist für die Vorlage eines Vorschlags gesetzt. Er sei es aber, der den Zeitplan vorgebe.

Iran sieht das anders. Die „Verliererseite kann die Bedingungen nicht diktieren“, schrieb ein Berater des Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf auf X. (dpa)

Mullah-Sender: „Das Atomthema ist effektiv vom Tisch“

Iran weigert sich zudem, überhaupt über die Atomfrage mit den USA zu sprechen. Iran habe in den vergangenen Jahrzehnten gelernt, unter maximalem Sanktionsdruck zu überleben, tönte der regierungstreue iranische Sender Press TV. „Selbst wenn die Blockade morgen aufgehoben würde, würde Iran sich weiterhin weigern, an Gesprächen teilzunehmen, solange der Feind darauf besteht, die Atomfrage anzusprechen“, hieß es. „Das Atomthema ist effektiv vom Tisch“. (dpa)

Laschet watscht Europa ab

Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet sieht Europa im Nahostkonflikt als völlig einflusslos an. Er bezeichnete die Lage in der Region als desaströs, da zentrale Probleme ungelöst seien. „Das Atomprogramm ist immer noch da“, sagt Laschet im Podcast „Berlin Playbook“ von Politico laut einem Vorabbericht. ‌Auch 400 Gramm hoch angereichertes Uran und ballistische Raketen gebe es weiterhin, zudem sei ein Regierungswechsel in Iran ausgeblieben.

„Vor dem Krieg, im Krieg und auch in den Fragen der Waffenstillstandsverhandlungen wissen wir nicht einmal, was die Amerikaner überhaupt verhandeln“, erklärt der CDU-Politiker. Kurzfristig bleibe den Europäern nur eine unterstützende Rolle, etwa bei einer möglichen künftigen Minenräumung in der Straße von Hormus nach einer Einigung zwischen den USA und Iran. Gleichzeitig sieht Laschet jedoch Chancen für eine stärkere ‌sicherheitspolitische und wirtschaftliche Bindung arabischer Staaten an Europa. (rtr)