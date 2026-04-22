+++ Nachrichten im Irankrieg +++Trump verlängert Waffenruhe mit Iran

Iranische Revolutionsgarde feuert auf Frachtschiff

Die iranische Revolutionsgarde hat in der Straße von Hormus auf ein Containerschiff geschossen. Das Schiff wurde beschädigt, wie die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) mitteilte. Ein Schnellboot der Revolutionsgarde habe das Schiff vor dem Beschuss gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen nicht kontaktiert. Verletzt wurde nach Angaben der UKMTO niemand. Das iranische Nachrichtenportal Nour News berichtete hingegen, die Revolutionsgarde habe das Feuer auf das Schiff erst eröffnet, nachdem dieses Warnungen iranischer Kräfte ignoriert habe. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars bezeichnete den Angriff als rechtmäßige Durchsetzung der Kontrolle des Irans über die Straße von Hormus. Die USA hatten in den vergangenen Tagen ein iranisches Containerschiff beschlagnahmt und im Indischen Ozean einen Öltanker geentert, der mit dem iranischen Ölhandel in Verbindung steht. (ap)

Trump: Iran „bricht finanziell zusammen“ wegen Blockade der Straße von Hormus

Laut US-Präsident Donald Trump steht der Iran wegen der fortdauernden Schließung der Straße von Hormus kurz vor dem finanziellen Kollaps. „Der Iran bricht finanziell zusammen!“, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Islamische Republik „hungert nach Geld“, fügte Trump hinzu. Dem US-Präsidenten zufolge wolle Teheran eigentlich, dass die strategisch wichtige Meerenge „sofort geöffnet wird“. Die Islamische Republik habe allerdings erklärt, die Straße von Hormus weiter zu blockieren, weil sie damit „ihr Gesicht wahren“ könne, führte Trump weiter aus. (afp)

Containerschiff vor dem Oman von iranischem Schnellboot beschossen

Ein Containerschiff ist vor der Küste des Omans britischen Behördenangaben zufolge von einem iranischen Schnellboot beschossen worden. „Das Schiff wurde ohne vorherige Funkwarnung von einem Kanonenboot der Streitkräfte der iranischen Revolutionsgarden“ beschossen, erklärte die britische Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) am Mittwoch. Das Schiff habe „schwere Schäden“ erlitten, die Besatzung sei jedoch „unversehrt“.

Der Vorfall ereignete sich laut UKMTO rund 15 Seemeilen nordöstlich der omanischen Küste. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Vanguard Tech handelt es sich um ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff, „dem die Durchfahrt durch die Straße von Hormus genehmigt worden war“. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete jedoch, das Schiff habe „Warnungen der iranischen Streitkräfte ignoriert“. (afp)

Iran richtet abermals mutmaßlichen Spion hin

Inmitten einer Serie von Hinrichtungen hat Irans Justiz erneut ein Todesurteil aufgrund von Spionagevorwürfen vollstreckt. Ein Mann sei am Morgen durch Erhängen hingerichtet worden, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan. Irans Justiz hatte ihm Zusammenarbeit mit dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad zur Last gelegt. (dpa)

Irans Revolutionsgarden fordern Wachsamkeit trotz Feuerpause

Irans Revolutionsgarden haben nach einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe erhöhte Wachsamkeit gefordert. Die iranischen Streitkräfte seien auf dem „Höhepunkt der Bereitschaft“ zur Fortsetzung der Kampfhandlungen, hieß es in einer Erklärung der Elitestreitmacht. In einer neuen Phase der Eskalation könnten die Streitkräfte „vernichtende und für den Feind unvorstellbare Schläge gegen die verbleibenden Vermögenswerte“ in der Region ausführen. (dpa)

US-Finanzminister bekräftigt wirtschaftlichen Druck auf Iran

US-Finanzminister Scott Bessent hat den wirtschaftlichen Druck auf den Iran bekräftigt. In einem Beitrag auf der Plattform X erklärte er am Dienstagabend, eine Blockade iranischer Häfen ziele „direkt auf die wichtigsten Einnahmequellen des Regimes“, indem sie den Seehandel einschränke. Die Öllager auf der Insel Charg würden sich füllen, während die anfälligen iranischen Ölfelder stillgelegt würden, schrieb der Minister. Die Insel gilt als zentrales Drehkreuz der iranischen Ölindustrie, über das rund 90 Prozent der Exporte abgewickelt werden. Zudem betonte der Minister, iranische Gelder würden weiterhin eingefroren bleiben. Personen oder Schiffe, die den Geldfluss in den Iran unterstützten, müssten mit US-Sanktionen rechnen. (ap)

SPD-Politiker für Aussetzung EU-Israel-Abkommen – Kritik an Wadephul

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetović, kritisiert, dass Deutschland am Dienstag gegen die Aussetzung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel gestimmt hat. „Die Bundesregierung verhindert damit aktiv eine geeinte europäische Haltung in der Nahostpolitik – gerade auch als Reaktion auf die ‌Destabilisierung durch die israelische Regierung im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon“, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Außenminister Johann Wadephul habe auch keine Kompromissvorschläge unterstützt. Dieser müsse seine Entscheidung überdenken. „Wir erwarten vom Außenminister Klarheit und den Mut, den Weg für europäische Einigkeit freizumachen.“ Spanien, Irland und Slowenien hatten auf dem EU-Außenministertreffen am Dienstag versucht, eine Mehrheit für eine Aussetzung des Assoziierungsabkommens zu bekommen. (rtr)

Kundgebungen in Teheran – Rakete auf mobiler Rampe gezeigt

Nach der US-Ankündigung einer Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran ist es in der iranischen Hauptstadt Teheran zu Kundgebungen gekommen. Nachdem mögliche Gespräche mit den USA in Islamabad gescheitert waren, brachten Mitglieder der paramilitärischen Revolutionsgarde bei einer Veranstaltung am späten Dienstagabend offenbar eine ballistische Rakete auf einer mobilen Abschussrampe mit. Auf den vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Aufnahmen waren Männer mit Sturmgewehren vom Typ Kalaschnikow zu sehen, die auf einer Rakete saßen, die dem Typ Ghadr-110 ähnelte. Solche Raketen können einzelne Sprengkörper, sogenannte Streumunition, freisetzen. Der Iran setzte diese während des Kriegs bei Angriffen auf Israel mehrfach ein. (ap)

UN-Atomaufsicht begrüßt Verlängerung der Waffenruhe

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) begrüßt eine Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. IAEA-Chef Rafael Grossi sagte Reportern am späten Dienstagabend (Ortszeit), die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts zwischen Teheran und Washington seien ein „komplexer Prozess“, und es sei wichtig, diesem Prozess Kontinuität zu geben. „Ich denke, es ist sehr wichtig, dass es eine Chance für Frieden gibt“, sagte er. Grossi, der derzeit für das Amt des nächsten UN-Generalsekretärs kandidiert, warnte zudem beide Seiten, dass ein mögliches Friedensabkommen von Beginn an die IAEA einbeziehen müsse, um die Kontrolle über das iranische Atomprogramm sicherzustellen. Andernfalls, so fügte er hinzu, hätte man nur „eine Illusion eines Abkommens“. (ap)

Guterres: Verlängerung der Waffenruhe „Schritt zur Deeskalation“

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Verlängerung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran als „wichtigen Schritt zur Deeskalation“ bezeichnet. Dies werde „kritischen Raum für Diplomatie und Vertrauensbildung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten“ schaffen, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Dienstag (Ortszeit). „Wir ermutigen alle Seiten, diese Dynamik zu nutzen, von Handlungen abzusehen, die die Waffenruhe untergraben könnten, und konstruktiv in Verhandlungen einzutreten, um eine nachhaltige und dauerhafte Lösung zu erreichen“, hieß es weiter. Der Generalsekretär unterstütze zudem uneingeschränkt Pakistans Bemühungen, Gespräche zwischen den USA und dem Iran zu erleichtern, und hoffe, dass diese dazu beitrügen, „Bedingungen für eine umfassende und dauerhafte Lösung des Konflikts zu schaffen“, sagte Dujarric. (ap)

Verlängerte Waffenruhe stoppt Ölpreis-Anstieg kaum

Trotz der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran zeichnet sich an den Ölmärkten keine echte Entspannung ab. Die Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete vor Trumps Ankündigung erstmals seit gut einer Woche wieder über hundert Dollar. Anschließend gab der Preis etwas nach und lag zuletzt bei 99 Dollar. Im Vergleich zum Vortag entspricht das einem Plus von knapp vier Prozent. Der Anstieg bei der US-Sorte WTI fiel weniger stark aus. (dpa)

Trump über Waffenruhe-Verlängerung: Irans Führung „stark zerrüttet“

Nach der angekündigten Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump auf angebliche Spannungen innerhalb der Islamischen Republik verwiesen. Diese seien „nicht unerwartet“ gekommen. Eine Verlängerung der Waffenruhe sei notwendig gewesen, weil die iranische Führung „stark zerrüttet“ sei, schrieb Trump in den sozialen Medien. Trump hatte während der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe wiederholt erklärt, sein Team verhandle mit iranischen Vertretern, die auf ein Abkommen drängten. Zugleich räumte er ein, dass seine Entscheidung, mehrere führende Köpfe der iranischen Regierung zu töten, gewisse Komplikationen mit sich gebracht habe. „Wir haben ihre Führer ausgeschaltet, was die Dinge, um ehrlich zu sein, auf eine Weise verkompliziert, aber diese Führer sind viel rationaler“, sagte Trump am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CNBC. (ap)

Trump droht Iran nach Verlängerung der Waffenruhe

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran nach der Verlängerung der Waffenruhe erneut gedroht. Am Dienstagabend erklärte er auf seiner Plattform Truth Social, der Iran wolle die Straße von Hormus nicht schließen, sondern offen halten, um sein Rohöl verkaufen zu können. Sollte er dies zulassen, könne es „niemals ein Abkommen mit dem Iran geben, es sei denn, wir sprengen den Rest ihres Landes in die Luft – einschließlich ihrer Führung“, schrieb Trump. Unklar ist, ob und wann die Gespräche in der pakistanischen Hauptstadt wieder aufgenommen werden könnten. (ap)

Trump verlängert vorerst Waffenruhe mit dem Iran

Kurz vor dem Auslaufen der zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump die Feuerpause vorerst verlängert. Er werde die Feuerpause so lange verlängern, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege und „die Gespräche in der einen oder anderen Form abgeschlossen werden“, erklärte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibe allerdings bestehen. Der Iran äußerte sich zunächst nicht zu der Verlängerung der Waffenruhe.

Trump schrieb, dass Pakistan ihn um eine Verlängerung gebeten habe. „Angesichts der Tatsache, dass die Regierung des Iran wenig überraschend ernsthaft zersplittert ist, ist uns von Feldmarschall Asim Munir und Premierminister Shehbaz Sharif aus Pakistan die Bitte herangetragen worden, unseren Angriff auf den Iran so lange zurückzuhalten, bis deren Führer und Vertreter einen einheitlichen Vorschlag ausarbeiten können“, erklärte der US-Präsident. Pakistan vermittelt im Krieg zwischen den USA und dem Iran und hatte die beiden Kriegsparteien zu neuen Gesprächen eingeladen.

Pakistans Regierungschef Sharif bedankte sich daraufhin bei Trump für die Verlängerung der Waffenruhe und forderte beide Seiten auf, die Gespräche fortzusetzen. „Ich hoffe aufrichtig, dass beide Seiten die Waffenruhe weiterhin einhalten und während der in Islamabad geplanten zweiten Gesprächsrunde ein umfassendes Friedensabkommen für ein dauerhaftes Ende des Konflikts abschließen können“, erklärte er im Onlinedienst X. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibt Trump zufolge indes bestehen. Die US-Armee bleibe „in jeder anderen Hinsicht einsatzbereit und fähig“, erklärte er. (afp)

Bericht: USA stoppen Dollar-Lieferungen an den Irak

Die US-Regierung stoppt einem Zeitungsbericht zufolge ‌Dollar-Lieferungen an den Irak und friert die Sicherheitszusammenarbeit ein. Damit wolle Washington die Regierung in Bagdad zwingen, vom Iran unterstützte Milizen im Land zu zerschlagen, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf irakische und ‌US-Regierungsvertreter. Das US-Finanzministerium blockiere eine Bargeldsendung von fast 500 Millionen Dollar ⁠aus irakischen Ölverkäufen. Zudem setze Washington die Finanzierung von Programmen zur Terrorbekämpfung und zur militärischen ‌Ausbildung aus, ‌bis die ⁠Milizen ihre Angriffe einstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters kann den Bericht ‌zunächst nicht ‌unabhängig überprüfen. (rtr)

Nach US-Angriff auf Frachter: Iran fordert UN-Reaktion

Der Iran hat die Vereinten Nationen zur Verurteilung der Beschlagnahmung seiner Schiffe durch die USA aufgerufen. Die iranische UN-Mission sandte am Dienstag einen Brief an die UN und den Sicherheitsrat und forderte eine „entschiedene und unmissverständliche“ Verurteilung der US-Entscheidung vom Sonntag, ein unter iranischer Flagge fahrendes Frachtschiff anzugreifen und zu beschlagnahmen. „Dies stellt einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht, eine klare Verletzung der Waffenruhe und einen Akt der Aggression mit den Merkmalen von Piraterie dar“, erklärte die Mission auf X. „Ein derart rücksichtsloses Vorgehen gefährdet unmittelbar die internationale Schifffahrt und untergräbt die maritime Sicherheit.“ Washington hatte erklärt, das Schiff habe versucht, die US-Seeblockade nahe der Straße von Hormus zu umgehen. (ap)

USA verhängen Sanktionen gegen Irans Waffen-Netzwerk

Die USA haben ein internationales Netzwerk zur Beschaffung von Waffen und Komponenten für den Iran mit Sanktionen belegt. Das Finanzministerium setzte nach eigenen Angaben 14 Personen, Firmen und Flugzeuge auf die Sanktionsliste. Betroffen sind den Angaben zufolge Akteure im Iran, in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie sollen an der Beschaffung oder dem Transport von Material für Irans Raketen- und Drohnenprogramme beteiligt gewesen sein. Im Fokus stehen unter anderem Bauteile für Drohnen sowie Vorprodukte für Raketentreibstoff. (dpa)

Hisbollah: Vergeltungsangriff mit Drohnen und Raketen auf den Norden Israels

Die pro-iranische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben den Norden Israels angegriffen. Der Angriff mit Raketen und Drohnen habe sich gegen eine Militäreinrichtung im Norden Israels gerichtet, erklärte die Miliz am Dienstag. Es handele sich um Vergeltung für einen Verstoß Israels gegen eine zehntägige Waffenruhe, die am Freitag begonnen hatte. (afp)

Iran droht mit Beendigung von Öl-Produktion in Golfregion bei Angriffen

Die iranischen Revolutionsgarden haben bei Angriffen vom Territorium seiner Nachbarstaaten aus auf den Iran damit gedroht, die Ölproduktion in der Golfregion zu beenden. „Die südlichen Nachbarn sollten wissen: Wenn ihre geografische Lage und ihre Einrichtungen dazu genutzt werden, im Dienste der Feinde Angriffe auf die iranische Nation zu starten, können sie sich von der Ölförderung im Nahen Osten verabschieden“, zitierte die Nachrichtenagentur Fars am Dienstag den Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden, Madschid Mussawi. Die Drohung erfolgte kurz vor dem Auslaufen einer zweiwöchigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hatte mit massiven Angriffen gedroht, sollten die US-Forderungen bis zum Ende der Waffenruhe nicht erfüllt werden. (afp)

AP-Informationen: Pakistan-Reise von Vance vorerst abgesagt

US-Vizepräsident JD Vance wird nach Angaben aus US-Regierungskreisen vorerst nicht für mögliche Verhandlungen über ein Waffenruheabkommen mit dem Iran nach Pakistan reisen. Die Reise nach Islamabad sei abgesagt worden, teilte eine Gewährsperson am Dienstag mit. Doch könne US-Präsident Donald Trump seine Meinung jederzeit ändern. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wurden den Angaben zufolge für (heutigen) Dienstagnachmittag (Ortszeit) in Washington erwartet, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Gewährsperson wollte keine Einschätzung dazu äußern, was passieren würde, sollte die aktuelle Waffenruhe in den nächsten Stunden auslaufen. Es war erwartet worden, dass Vance die US-Delegation in Pakistan anführen würde. (ap)

Wegen der Beschädigung einer Jesus-Statue im Libanon müssen zwei israelische Soldaten für 30 Tage in Militärhaft. Der Soldat, der die Statue beschädigt hatte, und der Soldat, der den Vorfall fotografiert hatte, würden zudem vom Kampfeinsatz abgezogen, erklärte das israelische Militär am Dienstag. Sechs weitere Soldaten, die vor Ort gewesen seien, aber nicht eingeschritten oder den Vorfall gemeldet hätten, seien zu „klärenden Gesprächen“ geladen worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurde die beschädigte Statue „in enger Abstimmung mit der örtlichen Gemeinde“ ersetzt.

Zuvor hatte ein Bild eines israelischen Soldaten, der im Süden des Libanon eine Jesus-Statue zerstört, für Wut im Internet gesorgt. Es zeigt einen israelischen Soldaten, der mit einem großen Hammer auf den Kopf einer Jesus-Statue einschlägt, die offenbar zuvor schon von ihrem Kreuz geholt worden war. Die israelische Armee bestätigte, dass das Foto tatsächlich „einen im Süden des Libanon eingesetzten IDF-Soldaten darstellt“. (afp)

Iran: Noch keine Entscheidung über Teilnahme an Verhandlungen

Kurz vor Auslaufen der Feuerpause zwischen dem Iran und den USA hat Teheran noch nicht entschieden, an direkten Gesprächen mit den USA in Pakistan teilzunehmen. „Die jetzige Situation ist nicht auf eine Unentschlossenheit oder Verzögerungstaktik des Irans zurückzuführen, sondern auf widersprüchliche Botschaften, unklare Verhaltensmuster und inakzeptable Handlungen der USA“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai in einem Interview des Staatssenders Irib. (dpa)

Vorstoß von EU-Staaten zur Aussetzung des Israel-Abkommens gescheitert

Mehrere europäische ‌Länder, darunter Spanien und Irland, sind mit einem Vorstoß zur Aussetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel gescheitert. Bei einem Treffen der EU-Außenminister am Dienstag in Luxemburg fanden sie nicht die nötige Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten für einen solchen Schritt. Die Befürworter hatten eine vollständige oder teilweise Aussetzung des Pakts gefordert und dies mit Bedenken wegen Israels Siedlungen im Westjordanland, der humanitären Lage im Gazastreifen sowie einem neuen Gesetz zur Todesstrafe ‌begründet. Spaniens Außenminister Jose Manuel Albarez hatte gesagt, die Glaubwürdigkeit Europas stehe auf dem Spiel.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte nach den Beratungen, es gebe keine ausreichende Unterstützung für eine Aussetzung des seit dem Jahr 2000 geltenden Abkommens. Die Diskussionen über die Beziehungen zu Israel würden jedoch fortgesetzt. Deutschland und Italien hielten an ihren bisherigen Positionen fest. Die Bundesregierung setze sich weiterhin für die Schaffung der Voraussetzungen für eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern ein, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul. Dies müsse jedoch durch einen kritischen und konstruktiven Dialog mit Israel geschehen. Belgiens Außenminister Maxime Prevot sagte, eine vollständige Aussetzung sei angesichts der unterschiedlichen ‌Haltungen der europäischen Länder wahrscheinlich außer Reichweite. (rtr)